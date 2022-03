Enrique Santiago, secretario de Estado: "En vez de enviar armas a Ucrania, España debe ofrecerse para mediar"

Enrique Santiago Romero (Madrid, 18-7-1964), secretario de Estado para la Agenda 2030, es licenciado en Derecho, secretario general del Partido Comunista de España y diputado en el Congreso por Madrid. Fue uno de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el proceso de paz con el Gobierno de aquel país, y ejerció como abogado la acusación popular en casos como la muerte de José Couso o la caja B del PP. También ha sido miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y desempeñó la portavocía de la organización de los observadores internacionales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela durante el referéndum revocatorio de 2004. Ayer mantuvo una intensa ronda de contactos y actos por Asturias.

–¿Puede explicar de manera sencilla y sin tecnicismos qué es la agenda 2030?

–Es el programa acordado por la comunidad internacional para acabar con las desigualdades y la pobreza y para garantizar todos los derechos humanos a todos los habitantes del planeta no más tarde del año 2030

–¿Cuánto de lejos estamos de sus objetivos? ¿No son utópicos?

–La pandemia ha supuesto un retroceso en ese itinerario de trabajo y queda mucho por hacer. El planeta ha retrocedido en indicadores sociales, y ahora, a consecuencia de la guerra, va a ser todavía más difícil salir de esta situación de crisis ocasionada por la pandemia. España es una excepción en el panorama internacional: gracias al escudo social levantado por este gobierno es de los pocos que ya tiene índices de desarrollo social, económico y de empleo mejores que antes de la pandemia.

–¿A cuáles de los objetivos de la agenda 2030 puede contribuir de manera especial Asturias?

–En especial en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, energética, industrial y creación de empleo decente. Para eso se va incrementando sustancialmente el salario mínimo, se ha aprobado la reforma laboral y se están poniendo en marcha los proyectos de reconstrucción europea. Estamos trabajando con la Delegación del Gobierno, en coordinación con el Principado y los ayuntamientos, en el PERTE agroalimentario, que supondrá el fortalecimiento de un sector muy importante en Asturias.

–¿Cómo se puede compatibilizar la agenda 2030 con la realidad industrial de Asturias?

–Precisamente lo que tiene que hacer esta agenda es proyectar el fortalecimiento industrial de Asturias. Es una buena noticia el establecimiento en Asturias del hub de hidrógeno verde, que será una de las mayores inversiones en Europa en este tipo de transición energética. Para producir hidrógeno verde son imprescindibles el agua, capacidad industrial y formación técnica. Asturias lo tiene todo, por sus recursos naturales, su tradición industrial, sus trabajadores y trabajadoras formadas y sus universidades, que también deben estar en proceso de readaptación para lograr lo que ya estamos consiguiendo: en la última encuesta de población activa Asturias es una de las regiones donde existe menos paro juvenil y donde se está creando empleo estable a mayor velocidad.

–Entre los objetivos de la agenda 2030 se incluye la paz… Malos tiempos para hablar de ella, ¿no?

–Desgraciadamente, Europa no ha sabido en estos últimos veinte años poner en funcionamiento un sistema de seguridad colectiva para todos sus países y eso ha provocado tensiones que vienen ya de larga data por la expansión irrefrenable de la OTAN hacia el Este. Es algo que ya se había advertido desde hacía tiempo que podría conducir a esta situación

–¿Cómo ven usted y su partido lo que está sucediendo en Ucrania y la reacción del Gobierno español, enviando material ofensivo?

–IU y el PCE hemos condenado la invasión absolutamente injustificada de Ucrania por Rusia. Todas las diferencias deben resolverse mediante la aplicación del derecho internacional y con métodos pacíficos, pero una vez generado el conflicto, su fin no se garantiza enviando armas. Si los países de la Unión Europea envían armas o toman medidas que provocan el aumento de la escalada militar no estarán en condiciones de contribuir a la solución del conflicto. España, en vez de enviar armas, lo que tiene que hacer es ofrecerse para mediar y contribuir a resolver el conflicto por vías diplomáticas. Y de forma urgente, porque no se puede prolongar un conflicto que va a hipotecar la recuperación económica y social tras la pandemia.

–¿No está de acuerdo con las sanciones a Rusia?

–Las sanciones se tienen que acordar conforme al derecho internacional, y eso significa que debe acordarlas Naciones Unidas. Además, van a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras europeos tanto o más que a los rusos, con lo cual no parece que esa sea la vía más adecuada.

–¿Cree que aún es posible retomar la vía diplomática con Vladimir Putin?

–Este no es un problema de Putin, sino de Rusia. No tenemos ninguna simpatía por Putin, que encarcela y persigue al Partido Comunista de la Federación Rusa, donde es la principal fuerza de oposición. Rusia siempre va a estar en Europa y en la frontera con los países de la Unión Europea, así que necesitamos un sistema de seguridad compartida. Pero no se han dado garantías de seguridad a todos los países de Europa y se ha optado por la expansión hacia el Este de una alianza militar propia de una “guerra fría” en la que ya no estamos. El jueves tuvimos la buena noticia de un alto el fuego parcial para establecer un corredor humanitario. Es absolutamente insuficiente y hay que seguir presionando, especialmente a Rusia, para que el alto el fuego sea permanente. Pero se acredita que la vía diplomática es más eficaz que la vía militar.

–Usted es comunista y hay quienes sitúan a Putin en ese espectro.

–Putin es ultraneoliberal en lo económico y ultranacionalista en lo político. El amigo de Putin en España es Vox. Al señor (Santiago) Abascal le duelen los dedos de borrar los innumerables tuits de apoyo a Putin y al ultranacionalismo ruso, amigo de los aliados de Vox. Es sorprendente ver a una dirigente del PP en Galicia diciendo que Putin es comunista y que Rusia es la Unión Soviética.

–¿Y cómo ve que Putin hable de “desnacificar” Ucrania?

–La televisión alemana, que no es susceptible de ser acusada de izquierdista, ha emitido imágenes de batallones incrustados en el ejército ucraniano con esvásticas e indumentarias nazis y de la SS, lo que está provocando un gran escándalo en Alemania. Es evidente que, sin ser ese el problema fundamental, está habiendo una penetración de la ultraderecha en este conflicto. Y eso es un gran peligro.

–¿Cree, como una parte de la izquierda española, que Estados Unidos es también corresponsable de lo que está sucediendo en Ucrania?

–En la política mundial hay un bloque euroasiático, compuesto fundamentalmente por Rusia y China, que tiene la percepción de que está siendo rodeado y acosado por la Alianza Atlántica en Europa y por Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico. Basta con mirar el mapa del mundo para ver el despliegue de bases militares. Los rusos y los chinos no tienen ese despliegue. La crisis en Ucrania tiene una explicación geoestratégica, no político-ideológica, como sostiene la ultraderecha con sus falsedades. Al margen de quién gobierne en Rusia y en los países de la Unión Europea, si no se establece un mecanismo de seguridad compartida siempre estaremos enfrentando este problema. Los pueblos tienen que convivir en paz y se les tiene que dar garantías de que no van a ser acosados, ser rodeados por otros.

–Yolanda Díaz apoya a Pedro Sánchez en el envío de material militar ofensivo, Ione Belarra e Irene Montero dicen que es un error… ¿No es un tema capital como para no tener unidad?

–Lo importante es que Unidas Podemos en el Gobierno ha sacado adelante la reforma laboral, la Ley de Vivienda y el escudo social, y que trabajamos para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Este es un gobierno de coalición y un espacio democrático en el que se gestionan correctamente las diferencias y en el que, tras el correspondiente debate, nos centramos en lo que nos corresponde, que es recuperar libertades públicas cercenadas por el gobierno de la derecha, fortalecer la democracia y los servicios públicos e impulsar políticas sociales.

–¿Es Yolanda Díaz la gran esperanza salvadora para Unidas Podemos?

–Yolanda Díaz es la vicepresidenta del Gobierno, la mejor ministra de Trabajo que ha tenido España y una dirigente de la izquierda española que tiene un grandísimo apoyo social y ciudadano. Si decide dar el paso y liderar a la izquierda española esperamos que tenga también un gran apoyo electoral; IU, el PCE, y yo creo que toda Unidas Podemos, la apoyaremos.

–¿Teme la llegada de Alberto Núñez Feijóo y la recomposición que pueda haber a la derecha del tablero político?

–El PP es un partido en profunda crisis, que no se resolverá por poner a una u otra persona al frente. A (Pablo) Casado no lo han destituido por los mil problemas del corrupción del PP, sino porque ha denunciado un caso, por romper lo que en las organizaciones mafiosas se llama omertá, el pacto de silencio. No deja de ser sorprendente y demuestra que el PP no tiene como objetivo fundamental el bien común de los españoles sino el enriquecimiento permanente de sus cargos y taparse unos a otros las irregularidades en el mal uso de los recursos públicos.

–Francisco Álvarez-Cascos se ha visto implicado en juicios por asuntos de menor enjundia que el de la caja B del PP, en el que usted actuó como abogado de la acusación particular, pero se va librando de todo…

–Eso parece. Cascos ha sido denunciado por corrupción hasta por su propio partido, lo que ya es rizar el rizo. En 2004, Cascos anunció que se iba a inaugurar el mayor túnel ferroviario de Europa, el de la variante de Pajares. Hace casi veinte años y no solo no se ha inaugurado sino que ha batido otro récord: es el túnel ferroviario más caro de Europa, fruto de una pésima gestión. Y buena parte de las empresas contratadas cuando Cascos era ministro acabaron en los tribunales por los papeles de Bárcenas, porque financiaban irregularmente al PP. Esa es la gestión que realizó el señor Cascos.

–En Asturias, IU y Podemos siguen caminos separados. ¿Confía en que los últimos cambios en la formación morada permitan la confluencia?

–He participado en Langreo en un acto coorganizado por Izquierda Unida y Podemos No sé si en otros momentos políticos ha habido ese problema, pero no parece que sea el de hoy en Asturias. Cada vez hay una mayor sintonía de trabajo, como debe ser entre dos formaciones que formamos parte de Unidas Podemos y que compartimos proyecto político en el Congreso de los Diputados y en toda España.

–¿Confía en que haya lista conjunta IU-Podemos en Asturias para las próximas elecciones?

–Eso corresponde a las organizaciones, pero confío en que haya listas conjuntas en todas las circunscripciones electorales de España.