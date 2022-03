Reunificación familiar en Asturias tras el horror del sitio de Kiev: "En nuestro chat ya solo se habla de bombardeos"

Todas las familias tienen un grupo de Whatsapp. Y eso incluye a las que escapan de la guerra. En el chat de los Thyschenko y los Pavlovska últimamente solo se habla de bombardeos y de ataques a su ciudad, Kiev. Seis miembros de estas dos familias, ya pueden decir al menos que están a salvo. Llegaron ayer a Gijón para después alojarse en Ovida, el centro intergeneracional de Oviedo que será el hogar provisional de los refugiados ucranianos que llegan de la guerra. Estos seis nuevos refugiados llegaron como los Katrechko en coche. Tras un viaje de casi siete días. Atravesaron Rumanía, Hungría, Eslovenia, Italia y Francia y se reencontraron con varios parientes que ya residían desde antes en Asturias. Pero atrás han quedado otros miembros de su familia. Decidieron salir el 24 de febrero, cuando arrancó la invasión. Aún tienen el susto en el cuerpo. Y tras poner pie en Gijón, en la calle Extremadura, donde está la sede de Expoacción, alguno rompió a llorar. “En nuestro grupo de Whatsapp solo se habla de alarmas y bombardeos. Todo está siendo difícil”, comentaron. El reencuentro fue emotivo. En la sede de Expoacción se juntaron ayer diez ucranianos, entre los que llegaron escapando de la guerra y los que ya residían en Asturias. Los que viven en la región son Anastasia Zhytnyk y su marido, Elías. También María y Olena Pavlovska, la madre y una hermana de Anastasia Zhytnyk. Los que llegaron fueron Oksana Tyschchenko y su hija, María. También Yroslava, Arseniy, Yakov e Igor Pavlovska, hermanos y padre de Anastasia.

“El día anterior a la invasión estábamos trabajando. Haciendo planes, pensando en las vacaciones. Nuestra cabeza hizo clic cuando empezamos a escuchar los bombardeos. Ahí fue cuando entendimos que teníamos que marcharnos”, relataron por boca de Anastasia, que hizo de intérprete. “Venimos de una ciudad que está rota. Es duro dejar a los hombres en la frontera pero tenemos esperanza de volver. Dios ayuda a los ucranianos”, dijeron. Su salida, reconocieron, no fue sencilla. Viven relativamente cerca de una autopista. “Veíamos las colas de coches y las colas en las gasolineras. Todo el mundo quería repostar”, relataron. Sobre el futuro de su país, hablaron de la siguiente forma: “Luchamos juntos en esta guerra, como un equipo. Todo el mundo está ayudando a todo el mundo”.

Algunos de ellos tienen familiares rusos. Es el caso de Oksana Tyshchenko. “Hablé con ellos el primer día. Ellos también están en shock”, afirmó. También expresaron su preocupación por lo que está sucediendo con la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ahora bajo control ruso. “Eso es un peligro para todo el mundo”, zanjaron antes de poner rumbo a Oviedo, desde donde esperarán para iniciar su nueva vida.

La acogida de ayer fue, por otra parte, presenciada por Paula Parrondo. Ella es la madre de acogida de Nikol, la pequeña ucraniana que escapó de las bombas rusas y que ahora está bloqueada en Moldavia, a la espera de solucionar sus situación para poder llegar a España. “Solo nos ponen problemas con los papeles. Solo tiene una fotocopia del pasaporte caducado. Está mal, nerviosa. He hablado con ella. No hablo con ella de la guerra, le digo que aquí tiene su habitación preparada”, explicó Parrondo, que urgió una solución. “Su madre me ha escrito un mensaje para que me encargue de ella. Barajamos pedir ayuda a un notario. Las altas esferas deberían moverse antes de que sea tarde”, finalizó.