Rita Camblor, consejera de Presidencia: “Es loable la ola de solidaridad pero las ONG priorizan la ayuda económica para actuar sobre el terreno”

Rita Camblor Rodríguez (Langreo, 1970) es una de las cinco mujeres del Gobierno de Adrián Barbón. Del área de Presidencia que ella dirige dependen la viceconsejería de Justicia, las direcciones generales de Administración Local, Memoria Democrática, Gobernanza Pública, Juventud y Diversidad Sexual, además de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Diplomada en Graduado Social por la Universidad de Oviedo y en Gerencia de Ventas por la Universidad EAFIT de Medellín (Colombia), Camblor ha sido concejala de Economía del Ayuntamiento de Langreo. Finalizado un ejercicio de simulacro de emergencia en la planta de Fertiberia en Trasona y recién iniciadas las primeras acciones para evaluar la capacidad de respuesta de Asturias ante la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar algunas cuestiones de actualidad de su departamento.

–El conflicto ucraniano ha sacudido a medio mundo. ¿Qué se puede hacer desde Asturias para frenar la estrategia rusa?

–Nosotros manifestamos nuestra más absoluta repulsa hacia el atentado que ha perpetrado Putin contra el pueblo ucraniano. Pensamos que la guerra solo la ha hecho él porque vemos que muchas personas del pueblo ruso no están de acuerdo. El Gobierno del Principado tiene las competencias que tiene y la acogida de refugiados es un paso importante de cara a la colaboración con Ucrania. Desde este Gobierno, a través de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, colaboramos en distintos programas. En este caso toda colaboración que hagamos desde el Principado debe ir a través de los cauces institucionales o los que pueda marcar el propio Ministerio de Migraciones.

–De la experiencia de acogida a refugiados en etapas anteriores, ¿Asturias está en disposición de repetir y cuenta con recursos suficientes para ello?

–Por supuesto. El Ministerio querrá saber la capacidad que tiene cada comunidad y no podría decirnos que envía 50 cuando solo tuviéramos capacidad para 25. Las ONG que trabajan en acogida también tienen su capacidad limitada, entonces hay que trabajar con la parte de la que podamos disponer y habrá que hablar de la disposición de vivienda, por ejemplo, con los Servicios Sociales. En unos días, con los cuestionarios enviados al Ministerio se podrá concretar qué cantidad de refugiados se podrá recibir en Asturias.

"La cooperación al desarrollo es una prioridad para este Gobierno pero la pandemia nos obligó a cumplir otra serie de compromisos"

–¿Cuál es el número óptimo para garantizar unas condiciones dignas a esas personas?

–Con la crisis del Mediterráneo, con el problema del pueblo sirio, se creó un comité de coordinación de refugiados y un plan de acogida. Fue en 2015, pero más reciente tenemos la activación de ese plan, el año pasado, con Afganistán, todo a través del Ministerio. En ese plan Asturias acogió a 96 personas que pertenecían a 11 familias de los que el 50% eran mujeres, el 41% eran menores y un 1% eran personas ancianas. Ahora mismo la situación es muy reciente. Una vez que la Comisión Europea tenga un detalle más exhaustivo del número de personas que han pasado la frontera, se tendrá un detalle más claro. A las comunidades autónomas se nos ha hecho llegar un cuestionario para saber y conocer la capacidad en materia de acogida. Se ha derivado a ayuntamientos y ONG y estamos en ello.

–La oleada de acciones solidarias en los últimos días se ha multiplicado.

–Nosotros decimos que nos gusta trabajar con los cauces institucionales o a través de las organizaciones que estén en el terreno o en las zonas fronterizas. Es la mejor manera de canalizar ese tipo de ayudas para saber que llegan a dónde las necesitan y que se va a conseguir. La oleada de solidaridad en los últimos días es totalmente loable y para sentirnos orgullosos, pero sí es verdad que a veces caemos en el error de que nosotros lo que queremos enviar no es lo más necesario allí o alimentos que lleguen allí no es posible prepararlos. Estamos intentando buscar cómo canalizar esa solidaridad. Las ONG nos transmitían que lo más importante era la ayuda financiera para adquirir aquello que sea necesario en cada momento dentro del propio territorio.

–¿Se trabajará con todos los municipios o solo los grandes del área central?

–Se va a canalizar a través de la Federación Asturiana de Concejos, pero los primeros que acudieron a la reunión de esta semana son Oviedo, Gijón y Avilés, donde tanto Cruz Roja como Accem, especializadas en materia de acogida de refugiados, ya tienen sus zonas de trabajo. Y sería interesante tener una zona concreta para ellos, no tenerlos dispersos por el resto del territorio, porque estas personas van a llegar en una situación muy complicada y necesitarán ayuda psicológica, traductores... Estamos hablando de mujeres, niños, personas ancianas… que serán los que lleguen en mayor medida puesto que tanto los jóvenes en edad de coger un fusil como los hombres de la familia se quedan a luchar allí.

–La coordinadora de ONG (Codopa) dice que los fondos de cooperación en el Principado decayeron un tercio en los últimos 10 años.

–La Coordinadora lo está comparando con años de antes de la crisis. Desde 2008 se fueron reduciendo recursos, pero no solo en Cooperación sino en muchas otras direcciones generales. La pandemia también nos ha marcado los presupuestos; ahora la salud es lo primero. Aunque tengamos el presupuesto más alto de la historia, los servicios que presta ahora la Administración autonómica son mucho mayores, hay más personal y todo eso influye a la hora de hacer el reparto. Pero sí tengo que decir que con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, en esta legislatura, desde 2019 a 2022, se ha incrementado su presupuesto en 422.000 euros. Eso refleja el compromiso de este Gobierno con la cooperación al desarrollo. Sí es cierto que nos vemos limitados porque el techo de gasto no nos permite llegar a la cantidad que quisiéramos para tal fin para cumplir el 8% que tanto nos pide al Codopa y que viene recogido en el plan director, pero nosotros tenemos que funcionar en base a los presupuestos y ahora mismo, con una pandemia, consejerías prioritarias son Educación, Servicios Sociales y Sanidad.

–¿Llegar al 0,7% de ayuda en cooperación al desarrollo es inabordable por el momento?

–Los 5 millones que van a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo vienen en parte de esa cantidad que comentaba, pero sí es cierto que no alcanzan el 0,7%. Intentamos llegar en función de lo que nos permite la situación presupuestaria.

"No creo que vaya a ocurrir en Asturias una fusión de municipios como en Extremadura; ahora mismo no lo veo por ningún lado"

–¿En qué medida alteró la pandemia el reparto presupuestario de su departamento?

–En un momento de merma de ingresos en el que hay que dar ayudas para los propios trabajadores, para el Gobierno hay una serie de compromisos que tenemos que cumplir aunque la cooperación al desarrollo no deja de ser una prioridad. Hay recortes y ajustes, eso sí, porque los recursos se destinan para aquellos servicios prioritarios.

–Desde su conocimiento del mundo del municipalismo, ¿cuál es el principal desafío que afrontan las administraciones locales para los próximos años?

–La política municipal es la más cercana a las personas y en según qué municipios es cierto que se está pasando mal porque incrementar ingresos es muy difícil porque apenas hay licencias para obras de construcción ante la despoblación. También vemos que la deslocalización de empresas limita a los ayuntamientos. Sin ingresos no se pueden cubrir gastos y a los ayuntamientos el dinero que les queda para inversiones muchas veces son cantidades mínimas. Que se haya eliminado la “ley Montoro” ha permitido recuperar los remanentes, que repercuten de manera muy positiva en los ayuntamientos. El reto es cómo atender que el ciudadano pida los mismos servicios en un momento en que los ingresos ya no son los mismos.

–¿El modelo de parroquias rurales es operativo?

–Cada entidad menor tiene su reconocimiento jurídico. Son muy pequeñas entidades con una capacidad para gestionarse.

–¿Por qué no terminaron de funcionar las mancomunidades?

–Las hay que sí están funcionando. El equilibrio está en buscar un provecho para todos los ayuntamientos que forman parte de ellas. La mancomunidad no debe confundirse con la unión de varios municipios pues cada uno sigue teniendo su personalidad.

–¿Podría llegarse en Asturias a una fusión como la de los extremeños Don Benito y Villanueva de la Serena?

–Ahora mismo no lo veo por ningún lado. Eso no quita que, a la larga, se valore pero no es lo mismo solicitar ayuda para un municipio de 400 habitantes que para otro de 40.000 habitantes. Para que se dé la situación de Extremadura debe ser entre municipios muy confluyentes. Debe buscarse la equidad y que tengan unas características comunes. Por eso pienso que no creo que vaya a ser en Asturias pero no descarto que se pudiese dar.