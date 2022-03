¿Debe seguir abierta la rampa de Pajares cuando llegue la Variante? Se suman voces a favor

¿Qué debe hacerse con la rampa de Pajares una vez abierta la Variante, algo que sucederá, en principio, en los próximos meses? La demarcación en Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ya ha dejado claro que debe mantenerse en servicio. La alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, de IU, todos los partidos de la oposición y varios colectivos de usuarios exigen que siga funcionando como alternativa a la Variante, como banco de pruebas ferroviarias o como línea de uso turístico, al considerarla un elemento patrimonial de gran valor. El PSOE, por su lado, no define su posición sobre la Rampa y se limita a señalar que su prioridad es la Variante.

Gemma Álvarez (alcaldesa de Lena)

“No podemos consentir que desarmen y quiten la rampa de Pajares. Debe dársele un uso que proporcione actividad y empleo. Apoyamos totalmente a la Asociación en Defensa de la Rampa de Pajares, que apuesta por convertirla en centro neurálgico de pruebas ferroviarias en Europa. Lucharemos para que no la desmantelen”.

Carlos García Alcalde (Asturias al Tren)

“No debe seguir abierta la Rampa, salvo que se utilice como banco de pruebas de maquinaria y trenes nuevos. Mantener la rampa para usos turísticos no lo vemos viable económicamente hablando. Si se da lo primero (banco de pruebas) podría tener cabida lo segundo (uso turístico), pero sobre la base de esto último exclusivamente no nos parece realista”.

Carlos Fernández Mayo (Asociación de Usuarios de Renfe Feve España)

“Por supuesto mantenerla como trazado de pruebas para trenes, además de para habilitar un tren histórico para subir y bajar. Cerrarla, para nada. Podría ser que se estuviera lanzando el mensaje de que mantener la Rampa es caro para justificar su cierre, y nos parece que no es correcto por ser un trazado que es patrimonio histórico de todos”.

René Suárez (PSOE)

“La variante de Pajares ha supuesto una inversión muy cuantiosa que facilitará a Asturias una solución ferroviaria del siglo XXI y que, una vez puesta en servicio, es necesario aprovechar. Es una apuesta por un tráfico de pasajeros y mercancías competitivo que supone, por tiempos de viaje, seguridad y capacidad de transporte, la infraestructura ferroviaria que Asturias necesita y que en breves fechas será una realidad. Esa es nuestra prioridad”.

Álvaro Queipo (PP)

“La rampa de Pajares nunca ha estado en peores condiciones. La dejadez y falta de mantenimiento de los últimos años hace muy difícil que pueda seguir dándosele uso comercial a la rampa de Pajares, que necesitaría, en todo caso, una inversión muy potente. No obstante no debería descartarse la posibilidad de que puedan aparecer otros usos alternativos en el futuro”.

Sergio García (Ciudadanos)

“Desde Ciudadanos siempre hemos mantenido que en cuestiones de ámbito técnico deben ser atendidos criterios técnicos. Sin duda, compartimos con el informe en cuestión las potencialidades de la rampa de Pajares tanto desde el punto de vista turístico, como el de auxiliar a la Variante o incluso como banco de pruebas a explotar. Sin embargo, todas esas potencialidades deben ponerse dentro del contexto de la viabilidad y sostenibilidad económica del mantenimiento de la actividad. En el año 2017, el Ministerio de Fomento cuantificó la rehabilitación de la Rampa en más de 145 millones de euros con un coste anual de 15,4 millones de euros. Desde Ciudadanos entendemos que una propuesta de este tipo no debe considerarse individualmente, sino que debe contextualizarse en el marco de necesidades y carencias ferroviarias del Principado, de modo que los limitados recursos que tenemos a nivel presupuestario se destinen a las inversiones que resulten prioritarias según los propios técnicos”.

Sofía Castañón (Podemos)

“A diferencia de cómo se lleva gestionando desde sus inicios, lo correcto es remitirse al criterio de las personas expertas. Y, sin duda, si las condiciones del mantenimiento de la rampa son asumibles, no tiene sentido abandonar una infraestructura que puede ser útil y ya existe”.

Ovidio Zapico (IU)

“Es necesario que se exploren las distintas alternativas para la actual vía y túneles de Pajares, tanto desde la perspectiva de su mantenimiento ferroviario, incluyendo pros, contras y costes, como desde la perspectiva de convertir las rampas y los túneles en una vía verde orientada a traer un tipo de turismo que aprovecha estas antiguas infraestructuras. El estudio tiene que hacerse con la participación del principado de Asturias. Lo que es claramente un activo son los valores de ese recorrido que creemos que no se pueden despreciar si pueden generar empleo. Hay por tanto que explorar si se puede producir riqueza de nuevo tipo porque las vías al progreso nunca hacen descarrilar, más en unos territorios que son la puerta de Asturias”.

Adrián Pumares (Foro)

“No debemos olvidar que el cierre de la rampa de Pajares es una decisión política, fruto únicamente de la falta de mantenimiento por los sucesivos gobiernos socialistas de España. La Rampa es la única línea de ancho convencional que se cierra en España. Esto no se hizo con ninguna otra, lo que da buena cuenta de la discriminación a la que en materia ferroviaria se somete al Principado. Rechazamos el cierre de la Rampa, para la que defendemos no solo un uso turístico, recreativo o de conservación patrimonial, sino también que la infraestructura pueda generar valor, relacionado fundamentalmente con empresas vinculadas al sector del ferrocarril. Este trazado finalizado en el año 1884 es una de las obras de ingeniería más importantes de España y de Europa y supone, además de un legado histórico, una oportunidad que no podemos permitirnos perder. La Rampa puede servir como banco de pruebas de material móvil, ya que existe una importante cantidad de factorías ferroviarias, en su mayoría en un entorno relativamente cercano”.

Sara Álvarez Rouco (Vox)

“La variante de Pajares deberá ser la referencia en el paso de viajeros y mercancías hacia la Meseta, pero no la única vía posible. Mantener la Rampa en cuanto la Variante entre en funcionamiento es esencial para Asturias por su carácter estratégico como alternativa a posibles problemas en el trazado nuevo. Eso sin contar con otros muchos usos a los que puede dedicarse y que le darán valor intrínseco. Como parte del patrimonio de comunicaciones de nuestra región no puede dejarse en el olvido. Por tanto, es el momento de que se planifiquen y asuman los mantenimientos necesarios para que esta infraestructura siga operativa y de que se definan la clase de servicios que va a prestar. El Gobierno de Adrián Barbón debe reunir ya a las partes interesadas y comenzar con esta planificación”.

Francisco Barros (UGT)

“La rampa de Pajares debe mantenerse abierta y en estado de conservación y seguridad para dar servicio como tren interprovincial (regional) a los ciudadanos desde Pola de Lena hasta La Robla y para el transporte de nuevos productos de mercancías. El canon a pagar por usar la Variante o la Rampa es muy distinto y pueden existir empresas que prefieran pagar menos porque no necesitan usar la ‘velocidad alta’ para mover sus productos. También debe seguir abierta para el retorno de material vacío de mercancías (o viajeros). Así no ocuparían malla en la Variante, el coste del uso sería más económico y no se congestionaría la Variante. También debe mantenerse para el uso por parte de los fabricantes de material ferroviario, máquinas o vagones, como vía de pruebas. Y por su interés turístico serviría para la conexión con la Vía Carisa (uso de ciclistas y montañeros) y con la estación de esquí de Valgrande-Pajares todo el año abierta (actividades de todos tipo)”.