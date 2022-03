El duro relato del langreano que ha tenido que dejar su hogar en Ucrania: "No huimos, nos vamos por las niñas"

Los días fueron pasando desde que empezó todo esto. Siempre pegados a la actualidad, siempre pegados a internet, a cada noticia que salía, a cada ciudad que bombardeaban. La niña ya se empezaba a dar un poco cuenta de la situación y fuimos solventándolo como pudimos. Pasaron los días, y llegó mi suegro una mañana y pidió por favor que cogiéramos tanto a nuestra hija, Mía, como a su otra hija, María, y las sacáramos del país. Estuvimos pensándolo, sopesándolo, pero nos lo pidió por favor; era algo que teníamos que hacer porque no nos quedaba más remedio.

Fuimos haciendo la maleta y los planes poco a poco, contactando con las embajadas que se encuentran fuera de Ucrania, tanto en Moldavia como Rumanía, y buscando la mejor opción para salir de aquí de la manera más tranquila posible para las niñas y que tampoco se den cuenta de nada. Son días difíciles. Teniendo que dejar la casa que reformaste, la casa en la que vives, tu hogar, tu sitio, tus amigos y la familia que se queda en Ucrania. Y las mascotas también, porque al final no pudimos traerlas; aunque, gracias a Dios, las pudimos dejar en un sitio muy seguro, en casa de una familia muy amiga. El domingo bombardearon el aeropuerto de nuestra ciudad y ya empezaba a haber un poco más de tensión, preocupación y pánico.

Pero es lo que hay. Ahora, de camino y con tranquilidad. Pero no estamos huyendo. No hay que huir de nadie. Nos estamos yendo por las niñas. Si no tuviera las niñas, no estaría aquí ahora mismo. Estaría disparando para defendernos.

Vamos a Moldavia sin saber un poco lo que vamos a hacer. Pero bueno, hay que tener un poco de positivismo. Estamos poniendo las niñas a salvo, que es lo más importante que tenemos. Y nada, dos huevos y para adelante. No se puede decir de otra manera. Es lo que pienso. Llevamos con nosotros una tristeza increíble y vemos unas colas tremendas. Pero no queda otra: paciencia, buena cara, buen humor y para adelante con lo que venga.