Las futuras relaciones de Asturias con Castilla y león “me preocupan mucho, no lo voy a ocultar”, ha afirmado esta mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, en alusión al acuerdo alcanzado ayer entre el PP y Vox para formar gobierno en la comunidad autónoma vecina.

"Sinceramente no me lo esperaba", ha agregado Barbón tras realizar una ofrenda floral por los más de 2.500 asturianos fallecidos por covid-19; el primero de los cuales murió hace hoy justamente dos años.

"Me preocupa el pacto con Vox no solo por esas relaciones con Castilla y León, que eran muy buenas. Un gobierno autonómico con presencia de Vox es un riesgo para la convivencia", ha aseverado el presidente asturiano. "Yo no esperaba esto del PP, ahí reconozco mi error, y también le preocupa al Partido Popular de Europa, que ha condenado ese pacto", ha precisado.

Barbón ve en riesgo las relaciones bilaterales: "Yo, desde luego, con un consejero o consejera que defiende acabar con la PAC que protege a nuestro medio rural, que defiende acabar con los derechos de las mujeres o que niega la violencia machista, o que va en contra de los derechos del colectivo LGTBI, o que va en contra de los pensionistas… con ese consejero o consejera no voy a sentirme cómodo jamás”.

No obstante, el presidente regional quiso establecer una diferencia "entre las relaciones institucionales (con el presidente Alfonso Fernández Mañueco) y los consejeros de Vox".

El precio del gas

Acerca de la crisis de la energía, Barbón ha indicado que "hay que hablar claro a la gente, a la gente no se la puede engañar". Y ha abundado: "A los asturianos y asturianas no se les pueden vender motos, como a veces veo hacer a algunos partidos, a algunos políticos y a algunas políticas. La invasión ilegal de Ucrania está teniendo unas consecuencias humanitarias de primer orden y también va a tener un impacto económico brutal en el resto de Europa: lo estamos viendo en la subida de las materias primas, de los precios de la energía y del combustible… Y que nos vienen meses muy duros es la verdad".

En esta línea, ha señalado que "el mensaje que voy a llevar a la Conferencia de Presidentes es que los presidentes autonómicos tenemos que cerrar filas con el Gobierno de España, dejar de lado el debate partidista, la politiquería barata, y reforzar el papel del Gobierno de España en la negociación de un factor clave: rebajar el precio de la energía".

A juicio de Barbón, caben dos posibilidades: "Modificar el sistema de fijación de precios, el sistema marginalista; o sacar el gas de ese sistema. Es un debate que tiene que ser comunitario, no puede decidirlo el Gobierno de España por su cuenta y riesgo, por desgracia. Es urgente, porque si no se toman medidas vamos caminos del colapso. Si no somos capaces de cerrar filas y hacer eso, vamos camino del colapso".

2.500 muertos

En relación al segundo aniversario de la primera muerte en Asturias por el covid, ha indicado: "El 11 de marzo es una fecha de recuerdo para los asturianos. Hoy hace dos años que fallecía la primera víctima asturiana del covid, el religioso salesiano Avelino Uña. Abrió una lista que, por desgracia, supera los 2.500 fallecidos por coronavirus en estos dos años largos de pandemia. Y rondando las 200.000 asturianos y asturianas que se han contagiado de covid".

La ofrenda floral tuvo como escenario el Tejo del Recuerdo (Texu de l’Alcordanza) plantado el año pasado al lado de la capilla del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).