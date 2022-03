Condenados por timar miles de euros a ancianos de Llanes, Avilés y Oviedo

Carlos G. D. le llegó a sacar a un llanisco 5.000 euros, tras convencerle de que le habían cobrado de menos por la instalación de una alarma. A un vecino de Castrillón le persuadió de que le diese en efectivo 600 euros por “cambiar las baterías de la alarma”. Otra víctima le soltó a Verónica P. M., que se hacía llamar María, la cantidad de 3.000 euros por unos “certificados notariales” que iban a facilitar a sus herederos la venta de unos libros que le había vendido. La misma mujer le entregó 3.000 euros a Carlos G. D., que la convenció de que debía poner esa cantidad para pagar antes lo que adeudaba por la compra de unos libros. La sección segunda de la Audiencia ha considerado todos estos hechos como un delito de estafa y ha condenado a Verónica P. M. y a Carlos G. D. a dos años de cárcel a cada uno.

Como indicó una de las letradas de la acusación en el juicio, celebrado el pasado febrero, “se aprovecharon de personas mayores y vulnerables, con abuso de confianza”. El fiscal pedía tres años de prisión, pero se aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Y es que los hechos se produjeron a finales de 2016 y han tardado en ser juzgados la friolera de 16 años.

El tercer acusado, Gorka Luis G. J., ha sido también condenado a una pena de dos meses, a razón de 10 euros diarios, 600 euros en total. Una ovetense relató en el juicio cómo Gorka Luis llegó a su casa de parte de una empresa a la que había hecho compras y que le había instalado la alarma. Tras comprobar esta, le pidió las facturas de las compras que había hecho y entonces la dejó de piedra: “Me dijo que debía 20.000 euros de IVA. Le dije que no podía pagar esa cantidad y luego bajó a 8.000 euros. Al final me dijo que tenía que hacer una compra de 2.000 o 3.000 euros. Me decía: ‘¿No necesita una aspiradora? ¿Y unos libros? Al final me sacó 400 euros en efectivo y lo que aún debo al banco. La aspiradora tuve que devolverla y los libros no los vi nunca. Muy espabilado”, dijo la mujer en el juicio. Todo indica que Gorka Luis pretendía emular la maestría desplegada por Verónica y Carlos a la hora de desplumar a personas vulnerables.

La empresa avilesina para la que trabajaron en su día trató por todos los medios de minimizar los daños y resarcir a las víctimas. Cuando se enteraron de la primera de ellas, pusieron de su bolsillo los 5.000 euros que le habían estafado. Su letrado, Ignacio Botas, reclamaba 25.000 euros de indemnización, por la anterior cantidad y por el daño reputacional sufrido por la empresa. Al final, la Audiencia les ha reconocido el pago de una indemnización de 5.000 euros.

En total, la Audiencia establece indemnizaciones por 16.670 euros. Verónica P. M. y Gorka Luis G. J., defendidos por Marta Telenti y Miguel Suárez, ya han anunciado que recurrirán. Carlos G. D., defendido por Jacobo Cuesta, aún no ha recurrido, pero presumiblemente lo hará. Y es que tanto él como Verónica ya han sido condenados por estafa en Avilés y esta nueva condena les obligaría a entrar en prisión.