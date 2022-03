Medio siglo de guisos asturianos en Madrid

Una diferencia de dos años libró al hostelero José Lozano de trabajar en la mina, en Cangas del Narcea. “Yo me fui a Madrid de casualidad. Tenía 14 años y muchas ganas de trabajar. Por entonces muchos iban para la mina, pero no te admitían hasta los 16 años. Acabé la escuela y pensé: ¿que hago yo aquí? Voy a Madrid y cuando cumpla 16, vuelvo”, recuerda este hostelero. Al final no volvió, ya que se puso a trabajar en el bar Tuy, propiedad de sus tíos, María y Felipe Lozano, donde aprendería las bases de un oficio del que se enamoró desde el primer día y al que dedicaría toda su vida.

José Lozano Machado nació en un pueblín de Cangas del Narcea llamado Arbolente. “Era un pueblo totalmente aislado, no había ni carretera. Lo más cerca que se podía coger un coche de línea era en Agüera. Mis padres eran agricultores y ganaderos, nací en una casa típica de labranza como mis dos hermanos”, recuerda este hostelero mientras ultima, en la cocina de su restaurante Hermanos Ordás, en Madrid, la elaboración, por última vez, de algunas de las especialidades que le dan fama: fabada, pote asturiano, callos a la madrileña y su famoso cachopo. “A mi Madrid me encantó desde el primer día. Empiezas a trabajar, te va gustando y te engancha la profesión. Bien es cierto que a lo largo de estos 50 años he tenido momentos, buenos, malos y regulares, pero predominan más los buenos, sin duda alguna”, explica. Tras unos años trabajando en el Bar Tuy, un local de cocina sencilla y de menú del día, en 1982 se fue de este local para empezar como camarero en el restaurante Hermanos Ordás, en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca. “Era otro tipo de cocina, de carta, con un género de primera y tenía un cocinero excepcional. El local lo había fundando Manuel Ordás, también de un pueblo de Cangas del Narcea, allí ejercí 14 años como camarero. Cuando falleció el dueño, mi socio Pedro Rodríguez y yo decidimos continuar al frente del negocio y fue cuando me metí en la cocina. Siempre tuve un gran interés por la cocina, me gustaba guisar y había tenido una buena escuela”, señala este profesional para quien estos 50 años han pasado casi sin sentir. José Lozano hace especial énfasis en los platos estrella de su local: la fabada y el cachopo. En este último caso lograr el premio del mejor cachopo de Madrid en 2016 en el concurso La Guía del Cachopo fue muy importante para su negocio. “Nos dio una enorme visibilidad aquí con un plato que tiene muchos seguidores y, especialmente, entre la gente joven. En 2021 fuimos segundos de la Comunidad de Madrid y el año pasado fuimos finalistas en la categoría nacional. Tenemos mucha clientela que viene a comerlo” , añade este profesional. Este año se han vuelto a presentar. “A ver cómo nos va y si tenemos la suerte de volver a Oviedo a finales de mes por este motivo”, señala. Ciudad sin forasteros Los buenos pescados y la buena carne siempre ha estado presentes en su mesa, teniendo también mucho éxito los callos a la madrileña, el rabo de buey estofado, la merluza a la sidra, los chorizos a la sidra o un buen arroz con leche. Así lo destaca este asturiano que, una vez que hizo su vida en Madrid, ya no buscó volver salvo en vacaciones y para disfrutar de la familia y de la tierrina. “Es una ciudad donde no hay forasteros. Siempre me ha parecido una ciudad muy acogedora, donde todo el mundo es bienvenido. Por otro lado, muchos madrileños están a la vez, enamorados de Asturias”, dice. Después de 50 años de trabajo José Lozano va a poder disfrutar de un merecidísmo descanso, no sólo con su buen hacer como hostelero, también como persona cercana y cordial, además de gran embajador de Asturias al frente de la Sidrería Hermanos Ordás que, sin duda, no puede quedar en las mejores manos, las de su socio Pedro Rodríguez y su mujer, Marcia Cristani, mientras que en la cocina continuarán Sara Karare y Gladis Torres, con quienes tanto cocinó este profesional los último años. “Ahora aprovecharé para ir más a nuestra casina en Gozón, pero aunque me jubile, no dejaré de pasarme por el local de vez en cuando a verlos, porque esto va en la sangre”, dice sonriendo.