Javier Estapé: de “no hay nada que hacer” a limpio de cáncer dos años y medio después

En el verano de 2019, la situación de Francisco Javier Estapé Izquierdo era complicada:

–La medicina convencional poco más podía ofrecerme. Ante la tesitura de que no había nada que hacer, me animé a recibir el tratamiento. Si no daba resultado, al menos serviría para que avanzara la ciencia.

Pero dio resultado. Y hoy, dos años y medio después, el estado de salud de este barcelonés afincado en Oviedo, que padecía un linfoma ya incurable, es más que satisfactorio:

–Es verdad que arrastro secuelas de los tratamientos de quimioterapia. Por ejemplo, pérdida auditiva, acúfenos, parestesias en las manos, que se me duermen con facilidad; molestias y entumecimiento en las articulaciones... Pero llevo una llevo una vida bastante normal. Tengo una invalidez, ocupo mis horas en casa y en el jardín, correr como antes no puedo, pero procuro caminar bastante...

Francisco Javier Estapé Izquierdo, 59 años, residente en Las Mazas (Oviedo), es un pionero. Fue el primer asturiano afectado por un linfoma que recibió una terapia avanzada y personalizada del tipo CAR-T, un tratamiento revolucionario que hasta la fecha han recibido algo más de 25 habitantes de la región, entre niños y adultos, afectados por linfomas, leucemias y mielomas.

En el momento actual, estos fármacos, cuyo mecanismo se basa en potenciar el sistema inmunitario del propio enfermo –en particular, los linfocitos T– supone un coste de unos 300.000 euros por persona que la sanidad pública asume en casos seleccionados. A día de hoy, las terapias CAR-T se practican en varios hospitales españoles, entre los que no figura ninguno de la cornisa cantábrica. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es uno de los varios centros sanitarios españoles que busca una acreditación del Ministerio de Sanidad para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos.

Pero volvamos a la historia de Javier Estapé, quien se trasladó a vivir a Asturias en 1991 con la que ahora es su mujer y madre de sus tres hijos. A mediados de 2015, a raíz de un reconocimiento médico rutinario de la empresa en la que trabajaba, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en la estación de Renfe de Oviedo), supo que padecía un cáncer del sistema linfático (linfoma):

–En una ecografía, me vieron una especie de quiste en un riñón y me derivaron a un urólogo. Me hizo un escáner y, cuando fui a por el resultado, no se me olvidará nunca, me dijo: “Olvídese del riñón; usted lo que tiene es un linfoma. ¿Sabe usted lo que es eso?”. Te quedas sentado en la silla, te pinchan y no sangras.

A partir de ese momento, todo evolucionó con rapidez.

–En una semana estaba en la consulta del doctor Páyer, en el servicio de Hematología del HUCA. Era en junio de 2015. Y empezamos ya con el tratamiento. Lo primero fueron seis sesiones de quimioterapia que duraron casi tres meses.

Este primer envite no dio resultado, y los médicos optaron por dejar pasar un tiempo. Dos años después, le aplicaron otro ciclo de quimioterapia y tampoco funcionó.

–En junio de 2018 me propusieron para un trasplante autólogo de médula. Tengo tres hermanos, pero servía mi médula. Hice todos los preparativos y después estuve aislado en el HUCA, que es la parte más dura del tratamiento. Pero tampoco tuvimos suerte.

La conclusión era dura de asumir:

–La medicina convencional ya me podía aportar pocas soluciones.

Los médicos se reunieron y le propusieron someterse a una terapia con CAR-T:

–Me ofrecieron dos opciones: participar en un ensayo clínico de un medicamento aún no autorizado, o recibir el mismo tratamiento pero de un laboratorio que ya lo comercializaba. Esta segunda opción era muy cara y requería más trámites. Decidí inscribirme en el ensayo, en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, donde tengo familia. Me atendió la doctora Gloria Iacoboni, una profesional de primera, como casi todos los sanitarios con los que me he encontrado en este viaje.

Lo primero fue practicarle una aféresis: un mecanismo que consiste en extraer de la sangre cierta cantidad de linfocitos B y T mediante un circuito que los separa del resto del plasma sanguíneo que es retornado al torrente sanguíneo. Ambos tipos de linfocitos fueron enviados a Alemania, donde separan unos de otros. Los T se remiten a Estados Unidos, donde les hacen una modificación genética para que se especialicen en atacar unas determinadas células malignas.

Un mes después de la extracción de linfocitos, Javier Estapé fue ingresado en el Valle de Hebrón, recibió un ciclo de quimioterapia y al cabo de una semana le fueron infundidos por vía intravenosa los linfocitos modificados genéticamente. Esto último sucedió el 13 de agosto de 2019.

–Alrededor de mi cama había como quince personas vigilándolo todo. Uno de los posibles efectos secundarios, aunque no frecuentes, es de carácter neurológico. En mi caso, estuve un día y medio muy desorientado. Me enseñaban un teléfono y yo decía que era una raqueta de tenis. Luego estuve dos semanas más ingresado. En total, tres semanas. Después, me enviaron para casa. Volví un mes más tarde, y en el escáner de control se vio que no había tumor, que estaba en remisión completa, lo cual, según me advirtieron, no significa curación sino que mejora el pronóstico. Y así llevo dos años y medio.

Desde entonces, Javier Estapé viaja a Barcelona de manera periódica para someterse a controles. Primero, cada tres meses; ahora, cada seis. Esta misma semana ha estado en Valle de Hebrón. Su satisfacción es grande:

–Somos unos afortunados por disponer de una sanidad pública de este altísimo nivel. Yo sigo aquí gracias a ella. Por eso pido a los encargados de financiarla que no tengan la tentación de recortar presupuestos en esta materia y la sigan manteniendo tan puntera. Estas terapias CAR-T son el futuro. El problema es el precio. En mi caso fue gratuita, porque era un ensayo. Que se hiciera en Asturias sería fabuloso para los enfermos y para toda la región. Pueden venir de otras comunidades. Me parece que en el HUCA están muy capacitados y podrían ser el referente en la cornisa cantábrica. Yo tengo familia en Barcelona; si no, irse fuera y dejar a la familia en casa es duro.

¿Y el futuro?

–El futuro, como el pasado. Hay que afrontarlo con optimismo. Se llora la primera semana, vas escondiéndote por ahí para que no te vea nadie. Pero después llega un momento en el que dices: “Vamos allá”. Además, teniendo mujer y tres hijos de 22 años a 13 años, no te faltan mas razones para tirar para adelante.

¿Qué es una terapia CAR-T? Un tratamiento en el que las células T (un tipo de glóbulos blancos) del paciente se modifican en el laboratorio y se reinfunden en el enfermo para que sean capaces de destruir las células cancerosas. Lo que hacen es fortalecer el sistema inmunitario del paciente para que se defienda frente al tumor. ¿Cuál es el proceso? Las células T se extraen de la sangre del paciente. En el laboratorio, se les añade el gen de un receptor especial que se une a cierta proteína de las células cancerosas del paciente. Este receptor especial se llama receptor de antígeno quimérico (CAR). En el laboratorio se producen grandes cantidades de células T con CAR y se administran al paciente mediante infusión. Esas nuevas células T están ahora preparadas para atacar a las células tumorales. ¿Para qué se aplican las terapias CAR-T? Las terapias CAR-T se usan para el tratamiento de ciertos cánceres de la sangre (linfoma, leucemia, mieloma). Asimismo, está en estudio para el tratamiento de otros tipos de cáncer. Hay un gran número de ensayos en marcha en todo el mundo. ¿Cuál es la situación de las terapias CAR-T en España? En 2019, el Ministerio de Sanidad designó los centros de referencia en España para el uso de los medicamentos CAR-T. Para adultos son nueve hospitales: Clínico, Valle de Hebrón y Santa Cruz y San Pablo (los tres de Barcelona), Gregorio Marañón (Madrid), La Fe y Clínico (Valencia), Universitario de Salamanca, Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y Doctor Negrín (Las Palmas de Gran Canaria). Y tres para pacientes pediátricos: Niño Jesús (Madrid) y San Juan de Dios y Valle de Hebrón (Barcelona). ¿Cuál es la situación de las terapias CAR-T en Asturias? El primer paciente tratado fue un adolescente que participó en 2016 en un ensayo clínico en Barcelona. En total, se han sometido a terapias CAR-T más de 25 asturianos, entre niños y adultos. Los adultos suelen ser derivados a Barcelona, a Madrid y, de forma mayoritaria, a Salamanca. Los niños, a Barcelona: a los hospitales San Juan de Dios y Valle de Hebrón. En el HUCA se ha configurado un comité multidisciplinar formado por la Dirección Médica y los servicios de Hematología, Medicina Intensiva, Inmunología, Neurología y Farmacia.