El PP reclama a Barbón que "se moje" y acepte, igual que Sánchez, una rebaja fiscal

El Partido Popular asturiano trata de hacer pasar a Adrián Barbón a través de la puerta de la rebaja fiscal que Pedro Sánchez abrió este domingo en la Conferencia de Presidentes de la Palma. El diputado Pablo González ha emplazado al jefe del Ejecutivo autonómico a “mojarse” contra los “tiempos difíciles” que vaticina y poner las bases de una bajada de impuestos como la que ya tienen entre sus propósitos “Portugal, Francia y Alemania” y como la que Pedro Sánchez acaba de anunciar de modo inconcreto para toda España. González anticipa que el asunto tributario será “línea de propuesta y debate” para el PP en el año largo que le resta a la legislatura autonómica, empezando por el pleno de la Junta de la semana que viene, y avisa de que acompañará este emplazamiento a la rebaja fiscal con la consabida invitación popular al Principado para que “renuncie a la armonización fiscal”.

Con las diferencias tributarias entre autonomías haciendo de telón de fondo, y sobre todo con las constantes apelaciones del Gobierno asturiano a la “competencia desleal” que en este terreno ejerce la Comunidad de Madrid, el parlamentario asegura que si la capital absorbe inversiones es “porque ha sido capaz de hacer atractivo el territorio”, no porque su condición de capital del Estado le permita ser tributariamente más indulgente. Al decir de González, pese a las disonancias de tipos entre regiones los impuestos en España “están armonizados. Las comunidades autónomas no pueden aplicar las bonificaciones o las tarifas que quieran. Tienen unos márgenes de actuación, a veces una amplia potestad para bonificar tributos en un aspecto concreto y otras no. No tienen libertad absoluta”, concluyó. Entiende el PP que el sistema sirve y que cuanto más recaude Madrid, mejor para todos, porque así “reparte más” con el resto del Estado a través del sistema de financiación autonómica. A su juicio, “armonizar impuestos equivaldría a cargarnos eso, la gallina de los huevos de oro”.

El PP denuesta además la propuesta de reforma fiscal del comité de expertos elegido por el Ministerio de Hacienda, con sus alzas en distintos tributos y su “penalización especial a los asturianos, que ya somos los segundos de España en presión fiscal”, y sostiene que su planteamiento “se extralimita”. “Regula la cesión de los tributos a las comunidades autónomas y eso es mucho más que una reforma fiscal”. “Lo que proponen no es tanto una armonización como un cambio en el sistema de financiación autonómica, que sólo es posible a través de una ley orgánica…”

González desemboca en la Palma y en la aguda crisis agravada por la guerra en Ucrania, en la Conferencia de Presidentes del domingo y en su compromiso inconcreto de promover desde el Estado una bajada de impuestos. Entrando por esa puerta pide a Adrián Barbón de que imite a su jefe en el PSOE. “No pueden pasar los meses en una crisis tan gorda y que el presidente del Gobierno autonómico pretenda pasar de perfil. Tiene que mojarse para facilitar la vida a las familias y a las empresas y para que todo esto no tengamos que sostenerlo todos de nuestro bolsillo una vez más”.