“Reza por mí, están bombardeando”

Alina Kuranova luce un “vinochack” (una corona de flores, complemento del traje tradicional de Ucrania). Está explicando que tiene 16 años, que hace tres que vive en Pravia. Que ella es de Crimea, y allí está su familia. En Ucrania están sus amigos. Son las seis y media de la tarde (hora española). Un mensaje interrumpe la conversación. Es una amiga: “Reza por mí, Alina. Estamos en el sótano, están bombardeando”.

En vilo, pero resistiendo. Centenares de ucranianos migrantes en la región, refugiados de la guerra y asturianos se concentraron ayer en el paseo Begoña (Gijón) para mandar un mensaje rotundo: “La guerra tiene que terminar”. Es el tercer encuentro que se organiza desde que Rusia atacó al país. Cada vez hay más lágrimas. Pero también se han multiplicado las banderas, los abrazos y la solidaridad. Siguiendo el reto de Mijaíl, uno de los ucranianos que intervino en el encuentro: “Digamos una palabra buena a cada persona que tengamos al lado. Vamos a responder bien al que nos hable mal. Así no habrá guerras”.

Y como todos aplauden, un niño rubísimo levanta un cartel: “Pray for Ukraine” (Rezad por Ucrania). Se llama Simon, su madre es Anastasia Zhytnyk. De las pocas familias en la plaza con un motivo para sonreír: “Mis papás, Igor y Olena, llegaron hace una semana. Tardaron más de siete días en poder salir”. No hablan español, pero sonríen y dicen “gracias” muchas veces. Tienen siempre listo el traductor de Google. “Ahora estamos aquí seis hermanas, allí quedaron dos hermanas y un hermano”, explica Anastasia. Las dos chicas no quieren salir, no quieren separarse de sus novios. El chico no puede, tiene 26 años y podría ser movilizado. “Estoy contenta por los que estamos aquí, rezo y pido ayuda a Dios para los que siguen en Ucrania”, apunta la joven.

Inna Tyschencko llegó la semana pasada a Oviedo. Ha perdido a allegados en la guerra: “Están atacando a los civiles. Yo no quiero que esto dure más tiempo, tiene que parar”, afirma. Junto a ella Liliia, que lleva cinco años en Asturias: “Han atacado un hospital infantil. Poca gente sabe que es un centro para niños con cáncer, algunos no pueden moverse porque están conectados a máquinas”. Las lágrimas no la dejan seguir.

Se escucha cantar en ucraniano. Es la voz de Anna Pleskach. Suena a valentía: “Llevo una semana en Asturias, estoy en la residencia de Ovida”, señala. Y cuenta, en inglés, que su hermano es militar y no tiene casco ni chaleco antibalas: “Allí no se puede conseguir”. Y también que ella está diagnosticada de un linfoma de Hodgkin: “Tendré que someterme a un tratamiento aquí, pero primero tienen que mirar cómo está mi salud”. Percibe la preocupación en los que la escuchan: “No, no. I’m ok” (“No, no. Estoy bien”).

Fuerza parecen gritar los ojos del pequeño Oleksander, rodeado por el brazo de su tía, Luibov. Su prima, Anastasia, cuenta la historia del pequeño: “Su madre y su padre no pueden venir, trabajan para el Ejército”. Junto a ellos, Erme Duarte y su amiga Ivanna Chaykovska agarran un cartel: “Madres de todos los países contra la guerra”. Y es imposible no acordarse de los versos de Marwan: “Muchos lo dicen, que si ellas gobernaran el mundo no habría guerras. Ninguna impulsaría matar al hijo que otra mujer hubiera llevado en su vientre”.