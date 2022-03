Los discípulos de Nacho Manzano que revolucionan los fogones en la España vacía

En un lugar de La Mancha de nombre Casas-Ibáñez hace poco más de dos años que Javier Sanz y Juan Sahuquillo cocinan un éxito creciente entre ollas, de las que salen sus originales y sabrosos platos, con los que se han metido en el bolsillo a la crítica gastronómica más exigente.

Tiene algo de relato quijotesco, efectivamente, la historia de Javier y Juan, de ahí la licencia literaria. Porque a estos dos veinteañeros no se les ocurrió otra cosa, recién acabada su formación académica, que regresar a su pueblo natal para abrirse camino entre fogones. Nadie negará que la aventura tiene un punto de extravagante: tratar de ganarse la vida y alcanzar la excelencia culinaria desde Casas-Ibáñez. Osada fue su apuesta y, de momento, triunfantes sus andanzas por esta población en plena comarca de La Manchuela, al norte de la provincia de Albacete, un lugar de paso en medio de la llanura manchega con apenas 4.000 vecinos.

Hasta su gastrobar Cañitas Maite y –desde hace unas semanas– el restaurante de alta cocina Oba peregrinan críticos gastronómicos, amantes de la buena mesa, empresarios de todo Albacete y, por supuesto, los vecinos de toda la vida de Javier y Juan. El fenómeno de Cañitas Maite, restauración hecha en y desde la España vacía, ha tenido un espejo donde mirarse: Casa Marcial, el restaurante que regenta en el pequeño núcleo rural de La Salgar, en Parres, el famoso cocinero asturiano Nacho Manzano, quien ha logrado dos estrellas Michelin y es el último Premio Nacional de Gastronomía.

“Los Manzano son para mí una familia y un ejemplo a seguir”, dice sin pensarlo dos veces Javier Sanz, a quien LA NUEVA ESPAÑA contacta por teléfono cuando empieza la jornada. Lo primero, preparar la comida para “los chicos”, 25 trabajadores que se reparten por sus tres locales (Cañitas, Oba y La Tabernita) en Casas-Ibáñez. “Esto por ejemplo lo aprendí de Nacho: hacer lo primero de todo en el día la comida de la plantilla”, dice el joven cocinero.

Él y Juan estudiaron cocina en Toledo y luego realizaron un máster en la Universidad del Mediterráneo, en Castellón. Allí propusieron a Javier irse a Casa Marcial a las prácticas. En Parres pasó seis meses en 2019. “Juan se fue a Mugaritz y yo para Asturias. En el máster insistieron mucho en que eligiera Casa Marcial porque se adaptaba mucho a mí”, explica. “Al conocer la forma de trabajar y la filosofía de Nacho, quise ir a allí de cabeza”.

Trayectoria similar

El cocinero manchego y el asturiano comparten trayectoria vital e inicios profesionales. Al igual que La Salgar, el restaurante de Albacete, es heredero del que regentaba el abuelo de Sanz, Juanito, “un bar de carretera llamado Cañitas, una taberna pequeña, humilde pero con muy buena calidad para comer, donde acudían camioneros, vecinos, el médico...”. Lo heredaría su padre y posteriormente él, y su amigo desde la infancia y ahora socio Juan Sahuquillo. Ambos han sabido situar a Cañitas Maite –el Maite es por la madre y hermana de Javier– en el mapa gastronómico nacional. Acaban de estrenar su primer sol Repsol, han abierto recientemente el citado Oba, más sofisticado, y preparan desembarco en Ibiza.

Hasta en esta diversificación es similar la firma manchega a la de Manzano: “Digamos que Cañitas es como el restaurante Gloria, informal, tipo bistró, y con Oba ya nos tratamos de acercar más a Casa Marcial, cocina de autor más sofisticada”, apunta Javier Sanz, quien no olvida el primer día que viajó a La Salgar para conocer el lugar. “Cuando llegué me enamoré del lugar, de aquel paisaje y aquel ambiente. Me recibieron todos con los brazos abiertos, y el primer día Nacho me invitó a cenar para charlar. Decidí que haría allí las prácticas porque su filosofía de negocio es la mía: familia, unión, cariño, buen ambiente, cuidar a la gente que trabaja contigo...Un sitio tranquillo, apartado, para poder cocinar a gusto y cuidar el producto, los platos. Eso que hace que la gente se desplace hasta allí para disfrutarlo. Para nada quería el bullicio de la ciudad. No me equivoqué”.

Javier Sanz y Juan Sahuquillo han exportado a La Manchuela la filosofía gastronómica y empresarial de Nacho Manzano, pero no su cocina. “Eso es muy personal y cada uno tiene lo suyo, apegada al territorio, con su producto...”, matiza el manchego. “Si la gente va a comer a La Salgar o a Casas-Ibáñez es porque allí hay algo especial y único”.

No obstante, hay algo que sí se ha llevado de los Manzano a Albacete: la buena mano con las croquetas, una marca de Casa Marcial y Gloria. También de Cañitas-Maite, que ganó un premio con ellas. “Pues sí, algo se me ha pegado, de hecho yo hice muchas croquetas en La Salgar”, admite Sanz.