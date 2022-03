La modificación de la ley asturiana de honores y distinciones, y su vínculo con la memoria democrática, ha encendido los ánimos en la Junta General del Principado. El PP y Vox se opusieron en la Junta de Portavoces de esta mañana a la tramitación del texto por lectura única, el procedimiento más ágil de los previstos en la Cámara autonómica. Al salir de la reunión, el diputado popular Pablo González ha justificado su postura en la identificación de "cesiones a la extrema izquierda con afán revisionista". El punto controvertido es la admisión de que personas fallecidas puedan tener la consideración de hijos predilectos o adoptivos de Asturias siempre que cumplan los requisitos de méritos específicos establecidos en la ley de la memoria democrática. "Que se presente por lectura única la modificación de una ley de influencia menor, que no tiene demanda real en la sociedad, se acerca a la tomadura de pelo", ha valorado también González.

Así llega la ley al pleno de la Junta de la próxima semana. El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, rechaza el vínculo con la ley de memoria democrática, "que nuestro partido no comparte", y la tramitación exprés, porque "no queremos que la iniciativa legislativa del Gobierno, bastante parca, haya que dirigirla con la que está cayendo hacia la ley de honres y distinciones". En el otro lado de la controversia, la portavoz de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ve en la actitud del PP la prueba de que los populares se han situado "en la extrema derecha" y matiza que los cambios introducidos "no responden ni a un revisionismo ni a nada parecido, sólo a la justicia histórica". En su opinión, una derecha democrática sí que estaría interesada en hacer reconocimiento de esas víctimas, pasar página sin tergiversar la historia de este país y en mirar el futuro.

La ley, que se llevará al pleno de la Junta de la próxima semana y que se aprobará definitivamente en dos plenos sucesivos, también unifica las dos categorías de las medallas de Asturias y limita a cinco el número de distinciones que se puede conceder