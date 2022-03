El campo desahoga su impotencia y su rabia en Madrid: “Es el último recurso”

La pregunta que ha hecho LA NUEVA ESPAÑA a los profesionales del campo de Asturias es por qué ir este domingo 20 de marzo a Madrid a la gran manifestación a nivel nacional en defensa del sector. A tenor de las respuestas, la cuestión está mal enfocada, porque lo que debería preguntar este periódico es más bien por qué no ir, por si hay algo que empuje a quedarse en casa y esperar a ver qué pasa...

“Un país sin sector primario se muere de hambre”, avisan los agricultores y ganaderos de la región que se plantarán en la capital para luchar por los derechos del medio rural. Los sindicatos y organizaciones agrarias prevén concentrar más de 200.000 personas que recorrerán el trayecto que media entre el Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica. La guerra de Ucrania ha agravado el mal momento del sector, si bien la convocatoria venía de mucho antes. Hay “mil y un motivos” para protestar, aseguran: la protección del lobo, la subida de impuestos, el encarecimiento de materias primas, los costes al alza de la energía, las leyes que dificultan el trabajo diario en cuadras y pastos...

“Estamos en la tormenta perfecta, subiendo los precios del cereal, de los combustibles, de la luz y los abonos son una auténtica barbaridad, hace un año una tonelada costaba 390 euros y, ahora, cuesta 945 euros” José Manuel Peláez - Canero (Valdés)

Sara Arias

José Manuel Fernández, ganadero de Canero, en Valdés, no faltará este domingo en Madrid.

“Con esta situación los productos lácteos vendrán del extranjero, porque aquí ya no va a haber ganaderías y, en la ciudad tendrán billetes, pero eso no se come”, avisa. Hay ganaderías que ya valoran la posibilidad de sacrificar cabezas de ganado para poder hacer frente a las facturas. “El mundo rural está atacado”, dice. Un lamento: que muchos ganaderos que no puedan acudir a la movilización al no poder afrontar los gastos del desplazamiento a Madrid o por no poder realizar una contratación para ese día.

“Voy a ir a manifestarme a Madrid porque a estas alturas ya no nos queda otra. Es la última bala”. David Pérez Naya - Turón (Mieres)

M. A. Gutiérrez.

Así se expresa el ganadero mierense David Pérez Naya: “Yo ahora estoy perdiendo dinero con la subida de precios, tirando de ahorros para mantener la explotación porque no me queda otra. Me estoy planteando que este sea mi último año. El año que viene no sé que haré. No podemos trabajar así y ya lo llevábamos avisando desde hace tiempo”, indica: “Hay que dar una solución y eso es cosa de los políticos. O suben precios o nos dan alguna ayuda pero algo hay que hacer”. Propietario de una explotación con 60 cabezas de ganado de carne, este ganadero de Turón argumenta que “la situación es insostenible. Con el cereal a este precio es imposible y las ayudas que había se han quedado desfasadas”.

“¿Que por qué quiero ir a la manifestación en Madrid? ¿Hace falta explicarlo?”. Pablo Álvarez - Posada de Llanera

M. R.

Pablo Álvarez lleva una ganadería de leche, herencia familiar, en Posada de Llanera y asegura que la situación se ha puesto “más que negra”. Él tira de cifras para demostrar que no es quejarse sin más, sino que las cuentas no salen: “El gasoil agrario supera los 1,5 euros el litro, cuando lo normal es que no llegue a 0,5”. Todo así: el pienso está ya por 450 euros la tonelada. “Gastos y gastos, como siga así la ganadería de leche asturiana desaparecerá”, afirma tajante. Tiene planes de ir a Madrid el domingo, aunque no es fácil para la gente del campo dejar sin hacer sus tareas. Es pesimista acerca de que la ley de cadena alimentaria se aplique: “Hay que cubrir costes de producción, solo se consigue subiendo el precio, pero no interesa porque así se tira del IPC”.

“Iré a Madrid porque es el último recurso para luchar por el campo” Lucía Velasco - Las Regueras / Somiedo

M. R.

Lucía Velasco está al frente de Ganaderas Asturianas y regenta junto a su marido una ganadería de más de 100 vacas de asturiana de los valles entre Las Regueras y los pastos de verano de la brañas en Somiedo. “Ahora mismo tal y como estamos es la situación ideal para que empiecen a cerrar ganaderías”. Hay mucho por lo que gritar en la capital de España, una gran ciudad “a la que hay que ir para que se escuche la voz del pueblo”. Velasco habla de que bajen impuestos, de que quiten leyes absurdas, de que garanticen precios justos... “Todo sube, menos lo nuestro. Mal vamos si no luchamos, además, por la herencia de nuestros antepasados. Es obligatorio”. Y para terminar, un aviso: “Sin el sector primario un país se muere de hambre”.

“Todo el tema se desorbitó. Una ganadería necesita electricidad, combustible y cereales. Todo eso subió mucho de precio, pero nosotros seguimos vendiendo la leche y la carne casi al mismo precio. La situación ahora mismo es insostenible” Pablo Fernández - El Condao (Laviana)

David Orihuela

Pablo Fernández Ortiz tiene cerca de un centenar de vacas en El Condao, en Laviana, y “la cosa cada vez va a peor”. El ganadero tiene previsto acudir el domingo a la gran manifestación en Madrid para reivindicar el campo. “Se están burlando de nosotros y luego nos callan la boca con cuatro duros de la PAC (Política Agraria Común)”, asegura categórico, y para demostrarlo pone datos encima de la mesa: “El saco de pienso que el año pasado costaba 10 euros, ahora nos cuesta 20 euros y el que cuesta 10 euros el año pasado tenía 40 kilos y ahora tiene 25”. Y más: “Los xatos valen la mitad y la fauna salvaje mete miedo”. Fernández Ortiz montó su explotación hace una década “y cada año que pasa la cosa está peor, cuanto más ganado tienes, más dinero pierdes. Somos el sector más puteado de todos”, concluye.

“Es importante porque el gobierno tiene que darse cuenta de que algo hay que cambiar. O bajar impuestos o reducir el beneficio de las eléctricas. No es algo que sea solo por nosotros, sino por cómo están otros sectores” Eduardo Fernández - Bernueces (Gijón)

Pablo Palomo

Eduardo Fernández Argüelles regenta una pequeña ganadería de leche en la parroquia gijonesa de Castiello de Bernueces. Acudirá a la manifestación de Madrid. Considera que la protesta de este fin de semana es muy relevante. “Es importante porque el gobierno tiene que darse cuenta de que algo hay que cambiar. O bajar impuestos o reducir el beneficio de las eléctricas. No es algo que sea solo por nosotros, sino por cómo están otros sectores”, zanja.

“Hace un año pagaba el gasoil agrícola a 0,6 euros, ahora a 1,7 el litro. El pienso me cuesta 105 euros más la tonelada y la bobina de plástico que salía a 69 euros ahora cuesta 108” Rubén Alonso - Viodo (Gozón)

Nel Oliveira

“Hace años la situación estaba fastidiada, pero ahora es crítica”. Bajo esta premisa el ganadero Rubén Alonso viajará el domingo a la manifestación de Madrid. A sus 33 años lleva desde los 18 dedicándose de manera profesional a su ganado. Vive de la leche y de la carne. Sin embargo, tendrá que deshacerse de estos últimos porque “no da para todo y al final lo que me da de comer es la leche”. El ganadero de Viodo asegura que “las vacas no son máquinas que se pueden parar; siguen generando gastos”. Un incremento de costes que detalla de la siguiente manera: “Hace un año pagaba el gasoil agrícola a 0,6 euros, ahora a 1,7 el litro. El pienso me cuesta 105 euros más la tonelada y la bobina de plástico que salía a 69 euros ahora cuesta 108”.

“Hacemos frente a muchos gastos, tenemos pocos ingresos, y lo poco que tenemos nos lo mata el lobo” Leticia Pérez - San Roque (Llanes)

María Villoria

Leticia Pérez tiene una larga lista de motivos para estar presente este domingo en Madrid. Empieza: “Voy por los bajos precios a los que nos pagan la carne, lo caro que está el gasoil, el pienso...”. Ella regenta una ganadería de asturiana de los valles y de la montaña de unas cien cabezas en San Roque del Acebal, en Llanes. “Hacemos frente a muchos gastos, tenemos pocos ingresos, y lo poco que tenemos nos lo mata el lobo”, concluye tajante esta profesional, que está en el sector por herencia familiar. En casa sus padres tenían una explotación en Porrúa y cuando se casó ella se trasladó a San Roque donde inició su andadura ganadera hace veinte años con unas vacas que le cedieron cuando ellos jubilaron. Ahora todo son trabajas: “El monte está abandonado, lleno de matorral, no nos dejan quemar y la Administración no limpia”.