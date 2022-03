La Cámara de Oviedo reclama eliminar la subasta en las adjudicaciones públicas

La Cámara de Comercio de Oviedo aspira a que se incluyan formulas “objetivas, modernas y adaptadas a los tiempos actuales” en los pliegos administrativos de las obras públicas. Un grupo de trabajo de la entidad, formado por representantes de empresas de diversos sectores, ha elaborado el “Decálogo para la contratación pública”, que ayer se entregó al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al vicepresidente, Juan Cofiño, y cuyo principal objetivo es que se valoren más “aquellas propuestas empresariales en las que la calidad de la obra y servicio repercuta favorablemente en el interés general y por tanto en la sociedad y los ciudadanos”. Porque, hasta ahora, los pliegos dan mayor valor a las propuestas que ofrecen el menor precio, algo que la Cámara ve “con preocupación”, porque “hace peligrar la calidad de la obra y el servicio”. Eliminar las adjudicaciones a través de subastas es la principal propuesta.

“Entendemos que se deben de tener en cuenta también factores como la innovación, el empleo y la calidad de este, y otros que actualmente son altamente valorados por la sociedad y que ya están incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En definitiva, generar un mejor servicio, previa adjudicación a la mejor propuesta en base a diversos criterios y no al de subasta”, apunta el ente cameral, que preside Carlos Paniceres.

El colectivo sostiene que, respetando la transparencia e igualdad de oportunidades requeridas para la contratación, la política de compras en la administración puede ejercer “un papel dinamizador de la economía en beneficio de mayor y mejor empleo”. Pero mediante el actual criterio de “mejor precio” hay concursos que quedan desiertos “por la imposibilidad de cumplir con lo estipulado”, o empresas adjudicatarias que, tras haber hecho una propuesta a la baja, reclaman modificados, “alterando por tanto el espíritu de haber adjudicado a la mejor de las propuestas, situación agravada de manera considerable por las consecuencias de la alta inflación que padecemos”.

El decálogo reconoce el papel de las administraciones públicas como “elemento tractor del sector empresarial”, que es “generador de empleo y riqueza”. Propone la inclusión de “criterios responsables de compras, más allá de los estrictamente económicos”, y que sean “proporcionales y que no distorsionen la concurrencia”.

Las propuestas

Ingredientes para el buen funcionamiento de la Administración. “Determinación, liderazgo y consenso político (implica tanto al gobierno como a la oposición), digitalización transversal, buena regulación del empleo público que favorezca la motivación y la responsabilidad, y procesos ágiles, bien analizados y gestionados”.

“Determinación, liderazgo y consenso político (implica tanto al gobierno como a la oposición), digitalización transversal, buena regulación del empleo público que favorezca la motivación y la responsabilidad, y procesos ágiles, bien analizados y gestionados”. Las necesidades. “Abrir fronteras, favorecer los mercados libremente, promover la competitividad empresarial, y un profundo compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y los derechos sociales, pero todo eso es perfectamente compatible con participar con reglas de juego claras y comunes con sentido”.

“Abrir fronteras, favorecer los mercados libremente, promover la competitividad empresarial, y un profundo compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y los derechos sociales, pero todo eso es perfectamente compatible con participar con reglas de juego claras y comunes con sentido”. Principal conclusión. “La oferta económica más ventajosa es aquella que permite ofrecer la mejor relación calidad-precio y no el precio más bajo”.

“Se debe de erradicar la adjudicación a través de subasta, estableciendo sistemas de puntuación en relación a las ofertas económicas, en la que se priorice la oferta media y no la más baja. La oferta más baja no debe de ser por principio la mejor”, resalta la Cámara ovetense, porque, en su opinión, “la oferta económica más ventajosa es aquella que permite ofrecer la mejor calidad-precio, y no el precio más bajo”.

La Cámara considera necesario “protegerse de las bajas temerarias”. Para ello propone utilizar “umbrales de saciedad o de saturación que eviten la practica común de la baja temeraria”. Traducido: a partir de un determinado umbral, las bajas económicas no sumarían más puntos.

El seguimiento del servicio es otra de las reclamaciones del colectivo. “De la misma manera que las instalaciones, fábricas y almacenes de los contratistas deben de estar homologados y cumplir con las normativas exigidas, las administraciones públicas deben de tener compromisos de seguimiento del buen cumplimiento del servicio”, señala.

El buen servicio debe de ser primado en los concursos, indica la entidad, así que la administración, a la hora de adjudicar, “no puede pensar sólo en el momento del contrato, sino en toda la vida de este y en que haya un servicio eficaz donde la cercanía debe de tener peso”.

Para que no haya “modificados que alteren el espíritu del contrato”, pide que se cuente con un presupuesto “necesario y suficiente para todo el ámbito temporal del contrato, sobre todo en aquellos que tengan una duración superior a una anualidad”. Aboga también por que los contratos incluyan mecanismos legales de modificación contractual que, ante distintas eventualidades, como una escalada de la inflación, permitan revisar los precios.

Incorporar en los pliegos el uso de normas técnicas o estándares de organismos evaluadores de conformidad (OEC) acreditados es “un primer paso” para las empresas que están preparadas para hacerlo”, recoge el decálogo. Así, plantea la inclusión de criterios que garanticen “la neutralidad en la huella de carbono de las actuaciones; disminuir el impacto ambiental en la biodiversidad; favorecer la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, o que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. De esta forma se convertirían las compras públicas “en una herramienta muy útil para avanzar hacia un modelo más justo y sostenible”.

El último punto del decálogo recoge que tanto las memorias como las características técnicas de las obras púbicas deben de estar “perfectamente definidas”, evitando ser generalistas para que puedan competir “empresas que estén especializadas en la materia”.