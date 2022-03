La jornada de Feijóo en Oviedo: baño de masas, "ilusión" renovada e incidente con un joven casadista

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que “no se esconda detrás de la Unión Europea para rebajar los impuestos de la luz y los combustibles” y cargó contra su política de transición energética, “uno de los fracasos más absolutos de este Gobierno”, a la que culpó de la subida de precios que ahogan a la industria electrointensiva y asfixia las economías familiares. Feijóo ejerció ya de líder de la oposición: “En el Gobierno no puede haber ministros que cuestionen lo que hace la Unión Europea o la OTAN cuando estamos a las puertas de una guerra en Europa”, reprobó.

El presidentre gallego repasó los vínculos políticos que le unen a Asturias, entre los que citó las negociaciones con hospitales asturianos durante su etapa el frente del Insalud o los pactos alcanzados con el Principado en materia de financiación autonómica, para reivindicar su vocación y prioridad en política: “Ser gestor, aunque otros prefieran tuitear o subir fotos a instragram”, proclamó ante 1.500 personas que ya abarrotaban el Campoamor un cuarto de hora antes de que llegara Feijóo, “el deseado” para levantar la moral en el PP tras una crisis interna sin precedentes, que acabó con la primera dirección nacional del partido salida de unas primarias híbridas. “Entiendo que los asturianos consideran una idea razonable que un gallego pueda presidir el PP de España. Yo estaría de acuerdo si el candidato fuera asturiano; por tanto, dado que no lo es, qué mejor que sea un gallego para los intereses de Asturias”, comentó de entrada, a mitad de camino entre la ironía y lo serio, el candidato tomar ahora el mando del partido tras la crisis entre la dirección de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. “El reto no debe ser fácil, fijaros que solo se presenta uno”, ironizó.

“No necesito que me expliquen los problemas de Asturias, los conozco muy bien, por proximidad, porque llevamos mucho tiempo trabajando por el Principado y desde el Noroeste para España”, proclamó Núñez Feijóo ante un auditorio al que agradeció “la ilusión que se percibe por construir un proyecto mayoritario”. Empezó con una declaración de intenciones, para diferenciarse del Gobierno de Pedro Sánchez: “Yo no vengo aquí simplemente para ver, si saliendo las cuentas después de perder las elecciones, podemos gobernar. Yo vengo aquí para que primero salgan las cuentas, después saquemos la mayoría y después gobernemos”, manifestó un Núñez Feijóo que reivindicó “la política útil, la política con mayúscula en momentos cruciales de nuestra historia”. Y planteó a los presentes el siguiente ejercicio de abstracción: “¿Se imaginan al Gobierno actual en la Transición española? ¿Qué Constitución podríamos hacer, qué Pactos de la Moncloa podríamos firmar? Aun estaríamos peleando entre nosotros y no hubiésemos construido la España democrática de los últimos 40 años”.

El presidente de la Xunta mencionó las cuatro mayorías absolutas consecutivas que jalonan su trayectoria autonómica y cargó contra la política de descarbonización promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que relacionó con el encarecimiento de la energía en el último año y con “los cierres de Alcoa en Avilés, A Coruña y San Cibrao”. Feijóo sostuvo que “la transición energética es uno de los grandes fracasos del Gobierno” y achacó a esa política la subida de los precios de la electricidad que, recalcó, “no es cosa de los últimos quince días por la invasión de Ucrania”. Núñez Feijóo puso la carga de la prueba en el debe del Ministerio de Teresa Ribera: “El Gobierno decidió, porque es muy guay, cerrar todas las centrales térmicas de carbón a la vez, catorce, mientras Alemania decidió abrir más centrales térmicas a la vez y tener 40. Si desenchufas todas las térmicas a la vez, sube el precio de la electricidad. Es fácil ser guay de la transición ecológica cuando no has visto una acería en tu vida”, reprobó el nuevo líder del PP nacional, que también mencionó los acuerdos alcanzados con los ejecutivos del Principado, “para un Estatuto de las empresas electrointensivas que el Gobierno socialista se negó a aprobar, o para la defensa de la ganadería frente a la amenaza del lobo, que el Gobierno también se negó a aprobar”.

Feijóo ejerce ya claramente de líder de la oposición al criticar a Sánchez de “hacer lo mismo que en la pandemia del covid, jugar al escondite, eludir sus responsabilidades y esperar a que los problemas los resuelvan otros”. Para el presidente de la Xunta, el precio de la electricidad y los combustibles , “no es un problema de competencias de la Unión Europea, lo que ocurre en España es un problema de incompetencia del Gobierno central”. Dejó para el final del discurso las alusiones a la crisis interna: “Sé muy bien lo que pasó en mi partido porque no llegué ayer”, afirmó para, a renglón seguido mirar hacia adelante: “No tenemos un minuto que perder porque España no tiene ni un minuto que perder. En momentos complejos, los ciudadanos necesitan liderazgo, proyecto y certezas, y cuando no las hay, estar a disposición de nuestro país. El PP tiende la mano al Gobierno, pero nunca va a firmar un papel en blanco. La mejor receta es trabajar más, exigirnos más y hablar menos”, concluyó Feijóo.

Mallada: “Gracias por dar este paso, llega de nuevo la ilusión al PP”

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ejerció ayer de anfitriona y aprovechó el estreno de Alberto Núñez Feijóo sobre el escenario del Campoamor para darle “las gracias por dar este paso al frente, llega de nuevo la ilusión a este partido. Es algo que nunca podremos agradecer suficientemente”.

“Es una suerte para el PP de España y de Asturias”, reconoció Mallada, quien mostró su convencimiento de que el líder gallego “será un excelente presidente del Gobierno”, más pronto que tarde, porque, añadió, “los españoles recurren al PP cuando las cosas van mal y ahora van verdaderamente mal”.

El bagaje de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia fue uno de los argumentos subrayados por Mallada en la presentación de su candidatura en Asturias. “Nuestra sociedad necesita líderes con visión, capaces de afrontar momentos difíciles con solvencia”, destacó Mallada, quien añadió a la lista de méritos del presidente gallego que haya sido “capaz de transformar una crisis en nuestro partido en ilusión, haciéndonos salir más fuertes y unidos de lo que estábamos en un tiempo récord (...) Alberto este es tu momento, estamos contigo, estamos preparados, también es el momento del PP”, afirmó la presidenta de los populares asturianos. Mallada apuntó el objetivo de que Asturias vuelva a ser “una comunidad pujante”, tras subrayar ante el presidente la Xunta de Galicia que después de más tres décadas de gobiernos del PSOE “somos una región sin proyecto, sin certezas para nuestros trabajadores y sin futuro; no podemos permitir que nuestros gobernantes pierdan el tiempo en cuestiones secundarias”.

Mallada abrió el acto expresando su solidaridad con el pueblo ucraniano. “Podían haberse arrodillado pero han decidido ser libres; para que muchos disfrutemos de la libertad algunos tienen que conquistarla”, dijo. Y también tuvo un recuerdo a los marineros fallecidos en el accidente del barco gallego Villa de Pitanxo.