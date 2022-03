La ONG “Sonrisas de Fe” anunció ayer que ya ha “gestionado el traslado a España de 150 refugiados procedentes de Ucrania, de los cuales tres familias llegarán a Asturias, dos a Gijón y una a Avilés”. La organización, enfocada desde sus inicios a apoyo en el ámbito sanitario, como el acompañamiento a personas enfermas, ha dado un giro a su actividad. “Uno siente la necesidad urgente de ponerse a ayudar a estas personas que no tienen hogar y no tienen quién las pueda recoger y gracias a Dios estamos salvando a las madres con sus hijos”, destaca el presidente de la ONG, Jonathan Hergueta. “Sonrisas de Fe”, que solo admite donaciones de material y no económicas, está transportando medicinas y otros materiales necesarios hasta Polonia en furgonetas y autobuses que ha conseguido fletar y que, a la vuelta, traen a personas refugiadas a nuestro país. La ONG cuenta con voluntarios en Madrid, Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla y León y Asturias.