La sección segunda de la Audiencia ha ratificado la condena de 7 años de inhabilitación a la exconcejal socialista de Llanes Sandra García, por contratar a un trabajador de forma “personal, verbal y directa” para el Centro social “El Rinconín” y el “Centro Cultural de Vidiago”, y tenerle sin contrato durante casi cuatro años.

En el recurso de la defensa de la exconcejal argumentaba que no existía “irregularidad administrativa ni arbitrariedad, por estar justificada la utilización del procedimiento de contrato menor”. Añadía que nunca tuvo “conciencia de que fuera contrario al ordenamiento”.

Pero el tribunal sostiene que no había razón alguna para la fórmula de contrato menor y que la edil eludió “los más elementales principios de la contratación pública”. Es una ilegalidad “clamorosa”, “que no precisaba para ser advertida de especiales conocimientos técnicos o jurídicos”. Si no sabía, dice el tribunal, tendría que haber consultado.