Más de 5.000 asturianos en la gran protesta del campo en Madrid: “Ya estamos hartos de que nos chuleen”

“Estamos hartos de que nos chuleen”. El campo español lanzó ayer un grito que sonó a mezcla de petición de y rabia: “Basta ya”. Agricultores, ganaderos y cazadores exigieron en Madrid, en el transcurso de una multitudinaria protesta (150.000 asistentes según la Delegación del Gobierno y 400.000 según los organizadores) un plan de choque “urgente y contundente” para “salvar el medio rural”, las actividades que se desarrollan en él, su cultura y sus tradiciones. Bajo el lema “El mundo rural despierta”, los manifestantes, entre ellos más de cinco mil asturianos, exigieron el cese inmediato de “todos los ministros que atacan al campo” y acciones inmediatas para acabar con la “especulación” que está provocando que se disparen los precios de las materias primas, los combustibles y la energía.

Lucía Velasco, presidenta de Ganaderas Asturianas, exigió el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas y que los productos básicos sean utilizados como reclamo. “No se esta cumpliendo y los costes son mayores que lo que percibimos por nuestros productos. La gente debe tener en cuenta que si el campo no produce, la ciudad no come”, señaló Velasco, quien calificó de “muy mala” la situación de la ganadería: “Ya antes no era rentable, pero ahora es inviable”.

Valentín Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza, destacó la presencia en la “histórica cita” de más de un millar de cazadores y la “unión” de todos los sectores relacionados con el medio rural. “Estamos hartos de los ataques, ya no solo desde las asociaciones animalistas y ecologistas, sino desde el propio Gobierno. Ya está bien de acosarnos y demonizarnos”, clamó. Exigió al Ejecutivo que acepte las reivindicaciones del campo y lanzó una advertencia: en 2023 habrá elecciones y “los votos, igual que las palomas y las perdices, pueden volar”.

José Manuel Peláez, ganadero de Canero (Valdés), lanzó dos mensajes. Uno, a la ciudadanía, que “no debe dar la espalda a un sector que la alimenta y que ahora está pasando muchas necesidades”. Y otro, a los estamentos políticos y las administraciones, para que “tomen nota del malestar del sector porque he venido a muchas manifestaciones pero nunca a una con tantísima gente como esta”.

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, encabezó una amplia delegación de su partido y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que deje de legislar contra el campo”. “Hoy, más que nunca, hay que estar al lado de un sector que es fundamental para la economía y, sin embargo, en España se aprueban leyes dañinas para quienes viven de este sector, y en Asturias el Gobierno de (Adrián) Barbón no ha convocado desde 2019 ni planes de mejora ni las ayudas a las nuevas incorporaciones”, remató.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, exigió a las administraciones que eviten que los agricultores y los ganaderos sigan produciendo “a pérdidas”, estableciendo “mecanismos para determinar los costes de producción, haciendo cumplir la ley de la cadena alimentaria y evitando que sus productos sean utilizados como reclamo”.

Pedro Barato, presidente de Asaja, demandó a Pedro Sánchez “menos viajes y más acciones”, y que aparte del Gobierno a los ministros que “atacan al mundo rural”. “El campo ha venido a decir basta ya a que nos chuleen, a que nos ataquen desde el propio Gobierno y a poner en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas familias”, dijo.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, exigió “respeto, atención y apoyo” para el campo y resumió sus demandas en cuatro puntos: “intervenir o corregir el precio de la energía y de los combustibles”; un “plan de choque urgente y contundente” para el campo; la “flexibilización de la Política Agraria Común”; y atajar la “especulación existente en torno a algunos productos”. “No podemos ser jardineros de Europa, hay que atajar la especulación”, clamó.

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, reclamó al Gobierno que controle la “especulación” que provoca un incremento “injustificado” de las materias primas, y que haga cumplir la ley “para que no cobremos por debajo de los costes de producción”. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias, pidió “herramientas que permitan al campo continuar alimentando a la población” y que generen “rentabilidad para sus explotaciones”. Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, denunció el “abandono” que vive el campo, pero lanzó un mensaje optimista a la vista de la protesta de ayer: “Esta unión es un antes y un después, a partir de ahora vamos a solucionar los problemas del campo”.

Los convocantes secundan un manifiesto que incluye, entre otras exigencias, la reestructuración de la PAC, la reducción de la tarifa eléctrica, la retirada de la protección del lobo, aplicar la ley que prohíbe la venta a pérdidas, servicios sociales y sanitarios adecuados en el medio rural y una normativa laboral que permita la temporalidad “intrínseca del sector agrario”