El bosnio Tarik vivió en sus carnes el dolor de los ucranianos llegados a Asturias: “La historia se repite”

“La historia se repite, y siempre los más débiles quedan a los pies de los fuertes”. Tarik Voloder vive cada cierto tiempo una sensación de “déjà vu” acompañada de impotencia y también de cierta melancolía. Tenía 16 años cuando salió de su Bosnia natal como refugiado de la guerra de los Balcanes, otra tragedia reciente que dejó, como ahora en Ucrania, familias rotas, separadas, asediadas en ciudades destrozadas. Y a las que también, contra todo pronóstico, brindó una segunda oportunidad que ni siquiera se imaginaban.

Tarik aterrizó en Asturias en el año 1992, gracias a un programa de acogida a quienes escapaban de la lucha armada. “Vine con mi madre y una hermana pequeña, la mayor se quedó en Bosnia porque no quería dejar a su marido, y mi padre también se quedó allí”, rememora tras “más de 30 años” viviendo en Asturias. Él vino y se quedó, algo impensable cuando dejó atrás su país.

“Al igual que ocurre en Kiev, nosotros salimos de Sarajevo. Fuimos sitiados y atacados, y al igual que ahora, tenemos la sensación de que nos dejaron solos ante Serbia”, relata desde Gijón, donde vive, trabaja como comercial de una empresa de telecomunicaciones y tiene un hijo. Fue un drama como el que vemos estos días, “aunque a más pequeña escala; el agresor, Serbia, era mucho más pequeño que Rusia”. Sin embargo, los hechos se empeñan en ser tozudos, y en su caso también se pensaba que sería una invasión relámpago. El asedio a la capital Bosnia acabó durando cuatro largos años; “y no nos rendimos, nunca fue conquistada”, señala Tarik con orgullo. Un “milagro” que los ucranianos esperan repetir en Kiev, y que el bosnio-asturiano también desea. “Pensábamos que la comunidad internacional se implicaría, pero no lo hizo como esperábamos, y en Ucrania pasa lo mismo”, lamenta.

Cada vez que ve las noticias, y las sigue “las 24 horas, día y noche, porque esto es algo que nos toca de cerca, nosotros vivimos lo mismo que ellos”, no puede evitar que se le encoja el corazón. Porque, como los ucranianos, “también salimos con lo imprescindible, también cruzamos por una frontera, en nuestro caso hacia Croacia, y también salimos hacia lo desconocido, como ocurre ahora en los pasos hacia Polonia”.

Su experiencia también se define por la solidaridad, el único mecanismo que parece funcionar con cierta precisión en tiempos de incertidumbre. “Quienes tenían familia en otros países se fueron con ellos, los que no teníamos fuimos acogidos por los programas del gobierno español”. En su caso llegaron a Asturias con otras tres familias, “también como ahora mujeres y niños”. Pasaron un tiempo en la zona de Laviana y recalaron finalmente en Candás, donde aún viven su hermana y su madre. “Creíamos que iba a ser algo temporal, siempre pensamos que regresaríamos, pero la guerra se alargó mucho tiempo y, al final, fuimos echando raíces”, explica Tarik, bien concienciado con lo que deben estar sintiendo los refugiados ucranianos.

No fue fácil porque, “al contrario que hoy en día, no teníamos teléfonos móviles ni internet, nos fuimos del cerco de Sarajevo y no supimos más de los que quedaron allí, se quedaron sin teléfono y solo se podía saber algo gracias a radioaficionados o a alguna carta; ahora veo que las familias pueden seguir en contacto y eso al menos es un alivio. Nosotros pasamos mucha más incertidumbre”. No en vano, transcurrieron la friolera de dos años hasta que pudo volver a hablar con los suyos.

En todo ese tiempo empezó a ir a clases de español, se convirtió en uno más en el colegio y se fue integrando poco a poco en la vida en Asturias, una región para la que no tiene más que palabras de agradecimiento. “Se portaron muy bien con nosotros”, subraya. Aunque Bosnia siempre va en el corazón. Todos los años visita a su hermana mayor o es ella la que viene a Asturias, y, paradojas del destino, en uno de sus viajes de vacaciones a su país natal, conoció a la que ahora es su esposa. “Ella pasó la guerra en Gorazde, nunca llegó a ser refugiada”, indica Tarik. Se enamoraron, se casaron y ella vino con él a vivir a Gijón, de manera que “ahora ya somos casi como de aquí, son más de treinta años en Asturias”.

Un refugio seguro al que, como él, cada vez llegan más ucranianos, transitando los mismos caminos dolorosos de la historia, con la misma pregunta en sus cabezas: quién sabe cuándo y cómo volver a casa. O, siquiera, si volverán a hacerlo.

Una sonada polémica tras la acogida de mujeres bosnias

La llegada en 1992 de los refugiados bosnios a Asturias fue todo un acontecimiento para Tiraña, Barredos y Laviana, donde fueron acogidos en primera instancia. Junto a la familia de Tarik Voloder llegaron otras tres madres con sus hijos: Majda Berhemovic, Ivanka Pala y Mirela Skikic. Todos ellos recalaron en Laviana, pero acabaron en Perlora tiempo después, tras un episodio que entonces levantó una buena polvareda. El colectivo Mujeres por la Igualdad, que junto con el Ayuntamiento y Cruz Roja fueron coordinadores de la acogida, se sintió dolido porque las mujeres pidieron ser trasladadas a otro emplazamiento con más libertad de movimientos. En aquel momento se generó controversia porque presuntamente tenían poca capacidad de actuar libremente y preferían estar cerca de las ciudades más grandes, alegando “excesiva presión y vigilancia”.

La petición no sentó demasiado bien a la asociación femenina y de aquella los ánimos estuvieron caldeados, con acusaciones que se referían incluso a que “eran unas señoritas y querían otros lujos”.

Hoy algunas de las refugiadas y sus hijos residen en Estados Unidos. Tarik y su familia, en cambio, siguen entre Candás y Gijón, tras emprender una nueva vida como la que esperan normalizar cuanto antes los ucranianos que llegan a la región.