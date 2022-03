“Sigi”, el estafador asturiano sin complejos: "Yo me dedico a delinquir"

Siempre lo ha admitido. “Yo me dedico a delinquir”, ha dicho una y otra vez, con un cuajo que provoca estupefacción. La última vez que lo afirmó ante un tribunal fue el pasado mes de noviembre, en la Audiencia Nacional con sede en Madrid, ante el magistrado Alfonso Guevara. Le juzgaban por un fraude del IVA, uno de sus clásicos, y la abogada del Estado le preguntó: “¿Cuáles son sus estudios?”. A lo que respondió: “Aprendí a leer y escribir en prisión”. Y la abogada: “¿Cuál era su ocupación en los años 2004 a 2006?”. “Delinquir en una empresa. Mi único objetivo era defraudar. Yo formaba parte de esto porque soy una persona adicta a todas las adicciones posibles”, dijo. Todo ello sin despeinarse. Eso sí, caballeroso, en el juicio trató de exonerar a tres personas que estaban sentadas en el banquillo “por su culpa”.

Quien así hablaba no era otro que el allerano, residente en algún momento de su vida en Siero, Sigifredo Álvarez González, “Sigi”, un delincuente “profesional” de 66 años que acumula condena tras condena por delitos de estafa y fraude fiscal, como el famoso fraude del IVA en la venta de coches de importación que estalló en Asturias en 2000. Algunas estafas en las que ha estado involucrado son ciertamente rocambolescas. En 2003, por ejemplo, le condenaron a dos años de prisión por vender falsos derechos de prima a productor de vaca nodriza, un timo de la estampita que le valió dos años de cárcel. Ya por entonces se le considera el cabecilla de una red internacional de venta de coches robados.

En Asturias tiene pendiente otro juicio, el de la “operación Dasma”. Las penas que se solicitan para los 18 implicados dan realmente vértigo. La red está acusada de defraudar un total de 12 millones de euros en la venta de 1.360 coches de lujo. El ministerio público solicita seis años de prisión para cada uno de los acusados, lo que hace un total de 108 años de cárcel. No solo eso. El fiscal pide 12 millones de euros de multa para cada uno de los acusados, la friolera de 216 millones de euros en total. El juicio está pendiente de señalar en el Juzgado de lo penal número 1 de Langreo pero el magistrado Mariano Hebrero se encuentra en la tesitura de encontrar una sala que pueda albergar a tanto acusado.

En otras ocasiones, “Sigi” ha tenido bastante suerte. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria acaba de absolverle en su enésimo caso de estafa. La víctima era en esta ocasión el Banco Español de Crédito, hoy Banco de Santander. Le pedían seis años de cárcel por haber orquestado un fraude para apropiarse del dinero de la venta de unos apartamentos de San Fernando de Maspalomas, un esquema que, tal como señala el tribunal, no se llevó a cabo. Sigifredo, actuando como administrador de la mercantil “Merchan Vending S.L.”, celebró un contrato privado con el propietario de unos apartamentos con fecha 14 de diciembre de 2007 en virtud del cual el segundo concedía, por el precio de 60.000 euros, la opción sobre el complejo y un restaurante. Luego pagó el viaje a cinco asturianos (dos de ellos ya fallecidos) para que viajasen a Canarias, para que los mismos se presentaran ante la entidad Banco Español de Crédito como compradores cada uno de ellos de un apartamento y plaza de garaje anexa, solicitando y consiguiendo de la citada entidad financiación hipotecaria.

Lo cierto que todos y cada uno de los asturianos dejaron de pagar los plazos de la hipoteca entre julio y noviembre de 2008, por lo que el banco terminó embargando a los “propietarios”, todos insolventes y sin medio alguno de vida. Durante ese tiempo, Sigifredo estuvo cobrando el alquiler de los apartamentos (unos 7.000 euros mensuales), pero el esquema no fue más allá. En el juicio, los tres cómplices asturianos, defendidos por los letrados Luis Olay Pichel, Alonso Hernández y Emilio José Ceñal, se conformaron con una condena de dos años de cárcel. El tribunal decidió absolver a Sigifredo, dado que no había pruebas de los hechos (en realidad no había llegado a vender los apartamentos) y contra todo pronóstico y toda la práctica judicial habitual también a los tres asturianos que habían aceptado la condena propuesta del fiscal. Toda una hazaña en el haber de un hombre que, como admitió en uno de los más altos tribunales del país, se dedica “a delinquir”.