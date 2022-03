No tocó ni la pedrea en el congreso socialista: la gran ausencia, Adriana te da alas y mucho claxon

Estaba escrito que Adrián Barbón no celebrase jamás con pompa y circunstancia su fiesta de renovación como secretario general de la FSA. La primera vez que lo intentó, pilló el virus y hubo que suspender. En segunda convocatoria, para este fin de semana, se anunció la presencia de Pedro Sánchez para dar brilli brilli a la reordenación sacerdotal en el palacio de Calatrava de Oviedo. Pero tampoco pudo ser la fiesta completa por culpa de la putinesca de Ucrania, que trae al presidente de cumbre en cumbre y a todos de cabeza. Además, el día antes, Sánchez se había bajado al moro, había dejado a los saharauis de la mano de Alá para evitar que nos peten la valla de menas y, en fin, pa qué meneallo, que estos refugiados no son ni rubios. O sea, sin Pedro ni la pedrea tocó. La reelección a la búlgara de Barbón quedó un poco como si organizas la presentación de un libro de poesía senegalesa el día de la final de Champions. No te van ni los autores.

La estrella no vino, tuvimos que hacer la fiesta sin stripper y nos quedamos sin saborear lo bien que está envejeciendo el Presidente, con ese mechón blanco en el tupé que solo tienen algunos superhéroes de la Marvel. A cambio, como a media mañana, Adriana Lastra, riosellana, vicesecretaria general del PSOE, mujer fuerte del socialismo asturiano, salió a repartir a la prensa algún hueso que roer, lo que siempre se agradece. Porque la asturiana, cuando habla, parece que toca punk y a falta de escucharle otro solo de flauta a Sánchez, pues ni tan mal. Habló Lastra del Sáhara, negó secamente que hubieran traicionado a los saharauis, y, recitando doctrina oficial, llegó a decir incluso que una parte del pueblo saharaui había pedido justo esto que Mohamed VI ha logrado esperando a que el cadáver de su enemigo, embalsamado en Ucrania, pasara por su palacio. Adriana te da alas Después de la milonga del Sáhara, a petición del público periodístico, interpretó Lastra un tema del folklore local subrayando que claro que la FSA tiene proyecto para el Oriente y el Occidente de Asturias, comarcas argayadas a las que ella no quiere llamar “alas” porque, metida en ornitologías, “las alas son las partes débiles de los pájaros” y estos concejos son “motores” de Asturias. Remató los minutos musicales con los que trató de rellenar nuestras ganas de líder con una reflexión sobre la huelga del transporte, que es cosa de una minoría de transportistas y aunque reúna a gente de una y otra ideología, indicó, aquí hay que tener claro “quién está calentando la calle”, dijo queriendo decir Vox. Luego cogió su chupa de cuero y se marchó dejándonos un agradable sabor a política redbull que, como todo el mundo sabe, te da alas. Ya sin Lastra, llegó el muermo a al Calatrava y se hubiera agradecido mucho que, al menos, Barbón se hubiera traído de gira al inseparable Miguel Ángel Revilla, fuente de este revillismo que ahora ilumina al socialismo asturiano, antaño simplemente villista. Total, que hubo que salir a la calle en busca de animación para toparse de frente con el estruendoso concierto de bocinas de los camioneros en huelga que ayer colapsaron Oviedo, acompañados de algunos vehículos de la otra división acorazada del cabreo: los tractores. Chalecos amarillos, puños en alto, pancartas recordando que ni son terroristas ni son fascistas y un señor muy bien vestido de sport que pasea aparentemente indiferente, hasta que se le abre una grieta en la buena facha y de repente se gira, levanta el puño y grita: “¡Justicia social!”. Y sigue impasible. Acaba de pasar junto a un camionero que lleva un rato arrancándose con una saeta de dolores hidrocarbúricos en la que canta, cuando le ponen la cámara delante, que nada de actos violentos. Se llama José Luis Rodríguez, es de Gijón, y grita: –Esto no es ni de izquierdas ni de derechas, ni de Vox, ni hostias, ¡Esto ye de la gente! Y luego, pa que quede más claro de quién ye, precisa: –Lo que pasa es que esto ye un sistema infectado de hace muchos años y ye muy difícil de derrocar. Unos cuantos lo aplauden y uno le pone la mano en el hombro: –Vaya cómo te viniste arriba. Rompe los tímpanos tanta bocina. Por lo demás, el cielo de Oviedo es azul y amplio. Un avión lo raya con su tiza. En otro momento mejor un día tan soleado invitaría a suspirar aliviados porque, en una de estas, ya está aquí la primavera. Pero no en este día. Cuánto nubarrón.