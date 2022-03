La existencia de cualquier ser vivo en la Tierra depende en mayor o en menor medida del agua. Esta afirmación nos tiene que hacer pensar en lo importante que es la preservación de este gran tesoro que es el agua, nada más y nada menos que el sustento de vida en la tierra.

El agua en la tierra se encuentra en continuo movimiento. Debido a sus cualidades físico-químicas pasa por sus diferentes estados (sólido, líquido y gas) constituyendo un ciclo, causante de la regulación de la temperatura terrestre y a su vez indispensable para la conservación de los distintos ecosistemas.

Aguas continentales, casquetes polares, mares, océanos o el agua atmosférica. La tierra alberga agua en sus diferentes formas y composiciones y todas ellas y en su justa proporción, necesarias para mantener el equilibrio y funcionamiento de un mecanismo que sustenta la tierra tal y como la conocemos.

¿Sabías que a causa de la contaminación y el cambio climático los animales acuáticos se extinguen a mayor velocidad que los terrestres y sobre todo los de agua dulce?

La contaminación y el cambio climático, términos íntimamente relacionados, son la causa del deterioro de las aguas y de los ecosistemas terrestres en general. El mayor hándicap que tenemos como sociedad es practicar un desarrollo que no sea en detrimento del medio ambiente. A priori un elemento como el agua, tan abundante en la tierra, no lo es para nada desde el punto de vista del consumo. Mientras que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, sólo el 0.007% está disponible y es apta para el consumo humano.

Un total de 2.200 millones de personas viven actualmente sin aceso a agua potable, cifra que previsiblemente aumente los próximos años. Podemos decir entonces, que teniendo en cuenta que cada vez hay menos agua potable y mas población mundial, que el agua dulce es un recurso necesario a la vez que escaso y de su conservación depende nuestra existencia. Si bien es verdad que la mayor causa de contaminación proviene sobre todo de la industria y el transporte, es responsabilidad de todos, no sólo de las empresas, también de los ciudadanos, minimizar en lo posible el impacto ambiental que supone su actividad propia del día a día. Cuánto residuo generamos, el tipo de residuo y lo que hacemos con el mismo, son los puntos en los que podemos introducir cambios que supondrían una mejora medioambiental significativa.

¿Sabias que en el mundo se desechan 7000.000.000 de cápsulas de café al año?

Las cápsulas de café actualmente no tienen contenedor asignado, no se deben echar al contenedor amarillo, ya que el material no es apropiado y no se desprende de su contenido. Para facilitar el reciclado, en nuestros contenedores se puede echar cualquier tipo de cápsula incluida la borra, con posterioridad será separado cada elemento y reciclado debidamente.

En definitiva, hoy 22 de marzo, día mundial del agua, volvemos a insistir en los pequeños esfuerzos que podemos hacer individualmente y que minimicen la huella que dejamos en nuestro entorno. Para que en un futuro todos podamos disfrutar de este bien tan preciado y vital que es el agua, afortunadamente tan presente en nuestros paisajes asturianos, en nuestras playas, ríos, lagos y que es el causante de que Asturias sea el verde Paraíso Natural que conocemos.

Reducir, reutilizar y reciclar, hábitos clave para un consumo responsable y respetuoso

En Pumariega estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, nos dedicamos a la recogida y reciclaje de aceite vegetal usado y de café (borra y capsulas).

El aceite, tan común en cualquier casa, tiene un lentísimo proceso de degradación y una alta capacidad contaminante por lo que es un desastre medioambiental que termine acumulándose en la naturaleza. Concretamente en el agua, tiene consecuencias catastróficas para su fauna y flora y para su potabilidad.

¿Sabes que hacemos en Pumariega por ASTURIAS? Evitamos la contaminación de un volumen de agua equivalente al de 500 piscinas olímpicas aproximadamente.

Al mismo tiempo, el reciclaje del aceite de cocina, no sólo pretende evitar sus efectos directos sobre el medio ambiente, sino que el aceite usado, tras pasar por un proceso industrial de acondicionamiento, es utilizado como materia prima para la fabricación de biodiesel, un biocombustible que supone una reducción importante en las emisiones efecto invernadero.

#yotiroalnaranja es una campaña con la que pretendemos concienciar y dar a conocer tanto los beneficios de reciclar el aceite usado de las cocinas, como los perjuicios de no hacerlo.

https://www.pumariega.com/tiro-al-naranja/

Unete al #yotiroalnaranja y participa en el cambio hacia una comunidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Para faciclitar el reciclaje de aceite ponemos a disposición del usuario nuestros contenedores naranjas en varios puntos de Asturias. Solo es necesario meter el aceite usado en una botella plástica y depositarlo en los contenedores de aceite, de color naranja. Puedes consultar los puntos de recogida en https://www.pumariega.com/puntos-recogida-aceite-asturias/

Actualmente hemos ampliado el tipo de residuo que gestionamos y desde hace unos meses hemos empezado a instalar contenedores de café( borra + capsulas) en establecimientos Alimerka en todo Asturias y León. La borra del café que antes se reciclaba en el contenedor de orgánico, se recicla de una manera mucho más eficiente separándolo para hacer abonos orgánicos no contaminantes. Los fertilizantes químicos son un factor importante de contaminación de los suelos y las aguas subterráneas y la borra, mediante un proceso muy sencillo se convierte en una buena fuente de nutrientes y minerales para las plantas. Además es utilizado por sus propiedades como repelente e insecticida.