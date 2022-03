La FSA cierra su congreso: promesa de Barbón, advertencia de Lastra a Feijóo y las razones de la nueva ejecutiva

El líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, presentó ayer en sociedad las líneas maestras de su “proyecto reforzado” para revalidar la victoria en la doble cita electoral de 2021: “empatía” con los sectores que lo están pasando mal, “no dejar a nadie atrás” por culpa de la crisis económica y “trabajar e ilusionar a Asturias”. El secretario general recibió un apoyo que reconoció como “abrumador” en el 33.º congreso de la Federación Socialista, que ratificó con más de un 97 por ciento la renovación en su ejecutiva. Un respaldo apuntalado por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien le señaló como “un presidente magnífico, un orgullo”.

Barbón se remitió a los datos de aprobación a la que será su segunda ejecutiva para subrayar el viento a favor que reina en la Federación Socialista Asturiana (FSA), a diferencia de cuatro años atrás, cuando esa misma consulta solo obtuvo el refrendo del 64 por ciento de los delegados de aquel congreso. “Este es un partido unido al servicio de Asturias, por fin”, proclamó el presidente del Principado, que centró su discurso “en hablar de presente y futuro”.

Hablar claro significa decirle a la ciudadanía que vienen tiempos muy duros. La invasión ilegítima de Ucrania va a tener consecuencias en nuestra vida.



Aquí no se trata de dejar a nadie atrás. La respuesta tiene que ser justa.



La coyuntura manda y el secretario general de los socialistas asturianos declaró que “hablar de futuro e ilusión no está reñido con hablar claro a los ciudadanos” para ahondar en el mensaje que ya lanzase semanas atrás en la Junta General. “Vienen tiempos muy duros y difíciles, la guerra de Putin va a tener consecuencias en nuestras vidas”, asumió Barbón. El secretario general de la FSA y presidente del Principado garantizó que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y del suyo propio “estará a la altura” con “mucha gente que está pasándolo mal; hay que empatizar”. Aseguró que el Gobierno central está librando “una batalla vital” en Europa que, recalcó, “esta federación fue la primera en reivindicar, no es lógico que el precio del gas determine el de la electricidad y resto de energías”. Barbón dio por hecho que “pase lo que pase, el Gobierno de España tomará medidas para que no suceda lo de siempre, lo que pasó en 2011 y 2012, cuando los que pagaron la crisis fueron los trabajadores y las clases medias”. Garantizó que “haremos lo que tengamos que hacer para que nadie quede atrás por la guerra de Ucrania”. Mandó un recado al PP, para que “no engañe, no se trata solo de bajar impuestos porque entonces cómo se va a dar respuesta a los más vulnerables. El Estado del Bienestar no se sostiene con aire, exige sacrificios”.

El líder de la FSA quiso argumentar ante sus compañeros, ya en clave interna, las razones de los cambios más llamativos en su nueva ejecutiva, la salida de los dos consejeros, Enrique Fernández (Industria y Empleo) y Alejandro Calvo (Medio Rural y Cohesión Territorial): “Entramos en un periodo distinto, muy complejo y difícil. Los que forman parte del Gobierno tendrán que redoblar esfuerzos para volcarse en la acción de gobierno y el partido tiene que fortalecerse”, indicó Barbón, quien dio por hecho el relevo “de la única directora general, que lo será por poco tiempo, para centrarse en unas elecciones que debemos ganar nuevamente”, en alusión a Clara Sierra, que dejará la dirección general de Juventud y Derechos LGTBI en el Gobierno del Principado para asumir la secretaría orgánica de Estrategia y Acción Electoral.

De corazón, gracias. Con este respaldo a la Comisión Ejecutiva Autonómica no puedo deciros más que gracias.



Este es un partido unido al servicio de Asturias. Por fin, todos y todas.



El secretario general de los socialistas puso retos a sus compañeros. “Quiero que esta ejecutiva sea útil a Asturias, hay que estar atentos al sentir de la calle”, afirmó un Barbón que no vaciló al definir sus prioridades. “Si tengo que elegir entre lealtades, la mía es con la FSA y con los intereses de Asturias siempre”, dijo el presidente del Principado, que ahondó en la vocación “asturianista” de su organización. En esta línea, también quiso recalcar la potente delegación que la federación “enviará al comité federal del PSOE, para defender los intereses de Asturias, encabezada por la alcaldesa de Gijón, Ana González, y con los consejeros Enrique Fernández y Alejandro Calvo; la portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo; la Delegada del Gobierno, Delia Losa, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín”, entre los diez miembros elegidos ayer.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, fue la representante de la ejecutiva federal en la clausura del 33.º congreso de la FSA, “mi casa”. Aplaudió la labor realizada por Barbón: “Tenemos un presidente magnífico. Es un orgullo cómo Asturias ha liderado la estrategia de vacunación”. La “número dos” del PSOE aseguró que la federación, con 121 años de historia, “es el latido de Asturias, que avanza cada día un poco más. La Asturias orgullosa de sí misma la levanta la FSA”. Y lanzó varios mensajes que tenían por destinatario al nuevo líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Ya basta de mentiras, oportunismo y cinismo del PP, que es su única estrategia política (...) España está cansada de fracturas a costa de quien solo busca su beneficio”, proclamó una Adriana Lastra que alertó a los populares de las consecuencias de posibles alianzas con Vox: “Se dedican a envenenar la convivencia y provocar odio; lo estamos viendo en Ucrania y eso es con lo que pacta este PP, que luego dice que no pasa nada mientras culpan al Gobierno de todo”.

Ya basta de la mentira, el cinismo y el oportunismo que el PP ha convertido en su única estrategia política.



La extrema derecha y la derecha extrema están intentando calentar la calle. ✊🏻 Frente a eso, orgullo socialista.



Para acabar el congreso, sonó una versión reducida de La Internacional, cantada puño en alto por el auditorio, Barbón y Lastra incluidos, que contrastó con el “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen que había acompañado la presentación de la nueva ejecutiva autonómica.