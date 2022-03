“Planeta Madera” es una iniciativa promovida por UNEmadera, la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España, que representa al conjunto de empresas que desarrollan actividades relacionadas con todo el ciclo de vida de la madera, desde el monte hasta el consumidor final, como son el aprovechamiento forestal y transformación de la madera en aserraderos, industrias del tablero y la chapa, empresas de fabricación de mueble, palets, envases y embalajes, puertas de madera o carpinterías, biomasa, madera estructural para construcción, entre otras.

El sector se caracteriza por el uso eficiente de la madera y su promoción como materia prima renovable y reciclable, que procede de bosques gestionados de forma sostenible.

La gestión forestal sostenible y el uso de la madera son instrumentos esenciales para luchar contra la España vaciada, ya que generan valor y riqueza en zonas rurales y evitan la despoblación, además de ser un elemento indispensable para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cada vez es más preocupante la emergencia climática a la que nos estamos adentrando propiciado por las elevadas emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Ante esta situación no existe un acuerdo común sobre las directrices a seguir para corregir el rumbo de esta situación.

Por ello, como ciudadanos y consumidores está en nuestras manos frenar esta situación, pero, ¿cómo? En primer lugar, cambiando nuestros hábitos de consumo, utilizando productos más sostenibles, que no tengan un solo uso. No se trata de sustituir hormigón o plástico por madera, cartón o papel, si no cambiar nuestros hábitos de consumo por prácticas más sostenibles.

Como consumidores también debemos exigir que los productos consumidos se puedan reutilizar, reciclar y finalmente valorizar. Debemos preguntarnos si es necesario el uso de tantos plásticos y productos derivados del petróleo. Y si la respuesta indica que es inevitable, tendremos que plantearnos si no hay una alternativa biosostenible, porque en la mayoría de las ocasiones, sí es posible.

Y por último debemos de exigir a los Gobiernos y empresas un mayor compromiso en la defensa de planeta a través de la incorporación de modelos de Bioeconomía Circular, lo que supone la sustitución de materiales de origen biológico por los de origen fósil de una manera más eficiente, produciendo cero residuos y minimizando el impacto ambiental.

A través de los ocho capítulos que conforman el relato, se irá descubriendo como la gestión forestal sostenible y el uso de la madera son instrumentos esenciales para luchar contra en cambio climático, combatiendo el despoblamiento rural y conservando la biodiversidad. Además, a través de los bosques y sus productos se dan cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es defender un futuro más sostenible para todos.

Se puede acceder al relato a través de la página web www.planetamadera.org donde también se encuentra documentación complementaria y contenido audiovisual general y más específico de cada capítulo.

Realizar un consumo responsable es posible. Y realizar un consumo sostenible, también. Se llama “Planeta Madera”.