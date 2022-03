Antonio Trevín: “En Llanes hace falta un cambio radical, es una situación de emergencia”

Echa “mucho” de menos las charlas con Alfredo Pérez Rubalcaba. Exalcalde, expresidente del Principado y ex delegado del Gobierno, Antonio Trevín (Avilés, 1956) quiere volver a la política tras un paréntesis de cuatro años porque se siente en deuda con Llanes.

–Dio un paso atrás en la política tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE frente a Susana Díaz. ¿Por qué vuelve ahora?

–Sé que no es una decisión usual, pero es muy meditada. El actual cuatripartito que gobierna Llanes está agotando la paciencia de los vecinos, como se demostrará en las próximas elecciones. Se necesita un proyecto alternativo, sólido y con experiencia para volver a encauzar al municipio en la senda de referencia comarcal, regional y nacional que tuvo.

–¿Se trata de un retorno en clave local?

–Mi vuelta tiene una vocación exclusivamente local tanto en ámbitos institucionales como orgánicos. Me siento en deuda con Llanes, todo lo que he sido es gracias a Llanes y quiero corresponder a este concejo. Mi papel es de transición, del senior que prepara a un equipo, con las generaciones que tienen ahora 30, 40 o 50 años para que cojan el timón de devolver el rumbo a Llanes.

–Cuando se fue de la política era diputado nacional y estaba en desacuerdo con la estrategia parlamentaria y el clima interno que había en el PSOE. ¿Ha cambiado para que desee volver?

-En estos momentos todos los socialistas asturianos asumimos con respeto leal el liderazgo de Pedro Sánchez y de Adrián Barbón. Es algo que está mucho en nuestra cultura. Por ejemplo, yo apoyé a Bono frente a Zapatero cuando resultó elegido el expresidente y después fui delegado del Gobierno de Zapatero en Asturias. Hay momentos para la discusión y después hay que hacer todos los esfuerzos para unir e integrar.

–¿Hay una situación distinta?

–En su momento, con toda lealtad, reconocí a quien había ganado las elecciones primarias y al no compartir lo que era la estrategia política me fui para mi casa. Mire, dentro de un año voy a estar jubilado laboralmente y quiero vivir en Llanes, un concejo que ahora está gobernado por un alcalde que viene de partidos que coqueteaban con los antisistema, tres tránsfugas y dos conservadores despistados. No tienen un proyecto claro y muchos llaniscos sienten que este gobierno abusa de su paciencia. Hace falta un cambio y puedo contribuir a que el municipio vuelva a ser una referencia de gestión sólida y se hable de Llanes en las páginas de economía, política y cultura y no en las de la crónica negra.

–¿Están cicatrizadas todas las heridas del PSOE de hace cuatro años?

–En mi caso y para mí, sí.

–¿Qué relación mantiene con Adrián Barbón y Adriana Lastra?

–Con Adrián Barbón hay más proximidad porque estamos más cerca, incluso geográficamente. Además está haciendo un esfuerzo muy importante por ser cercano con quienes hemos sido presidentes del Principado, ha puesto en marcha la única iniciativa de reconocimiento a esa figura, algo honorífico pero que agradezco. Siempre fue muy cercano y es una relación muy fácil y fluida. Con Adriana Lastra, los quinientos kilómetros que hay a Madrid son mucha distancia para poder mantener una relación similar.

–¿Ha cruzado algún mensaje con Barbón sobre su retorno?

–Bueno, hablé varias veces con distintas personas de la dirección socialista en Asturias. En todos los casos no solo respetaron mi decisión, sino que incluso conocen mi compromiso con la FSA. Cuando Adrián Barbón recorrió todas las agrupaciones socialistas también fue a la de Llanes y allí públicamente le di mi respaldo y firmé el aval para que volviera a presentarse a secretario general.

–Habla de la mala imagen que traslada el equipo de Gobierno de Llanes pero la situación allí del PSOE también es convulsa, con una gestora al frente. ¿Qué hay que cambiar?

–Lo primero es unir e integrar a la agrupación. Se necesita un socialismo llanisco unido. En segundo lugar, hay que sintonizar con esas capas sociales que exigen un cambio en el actual gobierno municipal y, sobre todo, creer más en la propia fuerza de la agrupación de Llanes. Algo que extraña mucho es que si tiene que haber una gestora, que esté presidida por alguien ajeno a la agrupación. Hay militantes que hubieran sido capaces de llevar muy dignamente esa tarea.

–¿Da tiempo en un año para recomponer la agrupación de cara a las elecciones?

–Si no estuviera convencido de que es posible alcanzar la alcaldía de Llanes, yo no daría este paso. Es posible unir a la agrupación socialista y sintonizar con mucha gente que demanda ese cambio en el Ayuntamiento de Llanes. La sociedad llanisca está muy articulada, con asociaciones y movimientos diversos. Llevo cuatro años hablando con los militantes y con gente de Llanes, individual y colectivamente. Necesitamos a la gente que vota al PSOE, a la que nos votó hace años y a la que nunca nos votó pero que cree que es necesario un cambio para que Llanes vuelva a funcionar porque el ayuntamiento está sumido en una parálisis y en un marasmo.

–Pero problemas que se mantienen en el concejo, como el Plan General de Ordenación Urbana, se remontan a la etapa de gobierno socialista. ¿Asume parte de esa responsabilidad?

–Siempre hay que aprender de los errores. Las mayores lecciones las saqué de equivocaciones para no volver a repetirlas. Mi ventaja es una gran experiencia para volver a colocar a Llanes en una situación de progreso. El actual equipo de gobierno ganó las elecciones con la bandera de la transparencia, pero desde entonces navega con bandera turbia. Hasta se niegan a desvelar el contenido del acuerdo de gobierno, que firmaron en la notaria de Posada de Llanes y es secreto.

–Se refería antes a la necesidad de que se hable de Llanes más allá de la crónica negra. ¿Vuelve a la política por que le molestó que se calificara a Llanes como “la Sicilia española” cuando se investigaba el crimen de Javier Ardines?

–Ese crimen execrable pudo esclarecerse gracias a la Guardia Civil, pero no gracias al alcalde de Llanes. Mientras no fueron públicos los resultados de la investigación y se detuvo a los verdaderos culpables, el Alcalde de Llanes se encargó de lanzar sospechas sobre todo aquel que consideraba que se le oponía, socialistas, funcionarios, empresarios o gente de los pueblos que le habían llamado la atención por alguna discrepancia. En una situación de emergencia que requiere un cambio radical.

"El alcalde de Llanes aún no pidió disculpas por la utilización que hizo del crimen de Javier Ardines"

–¿Hubo una utilización intencionada de aquel suceso?

–Hubo una utilización intencionada desde el punto de vista político por la que el Alcalde todavía no pidió disculpas; y no me refiero solo a los socialistas, que fue su bestia negra en aquel momento, sino a funcionarios, a pequeños empresarios y a ciudadanos humildes a los que no tuvo ningún empacho en incluir entre los colectivos que podían tener relación con un crimen, vuelvo a decirlo, execrable.

–¿Tendrá rival en las primarias del PSOE de Llanes?

–De momento he dado un paso al frente y dicen que puede haber otro compañero que se presente, pero aún no ha dado el paso públicamente. Lo mejor es ser claro y que la gente tenga claras cuáles son las opciones para debatir y elegir. Si hay otro compañero, bendito sea y tendremos unas primarias respetuosas y rigurosas. Es una pena que estén concebidas con un sistema de candidaturas cerradas y no se pueda incorporar a personas de la lista minoritaria.

–¿No hay fecha aún para el congreso local?

–No, lógicamente hay que respetar los tiempos y el congreso de la FSA ha sido este fin de semana pero Llanes es una urgencia asumida por todos. Como dijo el propio secretario general, Adrián Barbón, y la vicesecretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, el de Llanes debe ser de los primeros, si no el primero, por estar con una gestora. No sé si hay alguna agrupación más en esa situación.

–¿Si gana las primarias dará el paso para liderar la candidatura municipal?

–La actual cultura socialista deja claro que quien lidera el partido, lidera en la institución. Pedro Sánchez lideró el PSOE para presentarse a la presidencia del Gobierno, Adrián Barbón se presentó como secretario general de la FSA para ser el candidato a la presidencia del Principado, y quien sea secretario general de la agrupación de Llanes será el candidato a la Alcaldía. Doy este paso consciente de esta situación. El mejor candidato a una alcaldía es aquel que personalmente suma votos a los que ya tiene la marca socialista.

–¿Qué va a llevar a la política de su aprendizaje en la empresa privada?

– Todas las responsabilidades políticas que tuve fueron para mí un máster impagable. Esta experiencia en la privada es un doble máster, la conexión con las necesidades del mundo real. Estoy muy agradecido a Macario Fernández, de ASLA, por haberme posibilitado esta experiencia. Lo único que echo en falta es no haberla tenido al principio de mi carrera política. Es muy necesario que el político tenga un conocimiento del mundo de la empresa lo más amplio posible.