Ramiro Lomba, economista: “Areces quería hacer de Sadei un pequeño CIS y no le gustaba que le dijeran que no”

Ramiro Lomba Monjardín (Tuña, Tineo, 1962), economista por Oviedo, director de Sadei, es hijo de un guarda forestal y una maestra. A los 10 años vino a Oviedo para estudiar interno en el colegio de Loyola y a los 17 estaba al frente de su hermana y de un primo pequeños en un piso de Ciudad Naranco. Hizo Económicas sin saber dónde entraba y salió sabiendo macroeconomía.

–¿Cómo le fue en Sadei de novato en 1987?

–Encajé. Alfonso Argüelles y Fernando Nuño tiraron mucho por mí y yo les solucioné muchas cosas. Al tiempo, saqué plaza de cajero terminalista en el Banco Popular y me ofrecieron Cangas de Onís con 17 pagas y 3 cuartos de 70.000 pesetas, pero dependiendo del director territorial, en La Coruña, que podía mandarte de viernes a lunes para Cangas de Morrazo.

–¿Aceptó?

–Me dieron 24 horas para contestar. Fui a comentárselo a Arturo Martín y me dijo: “No, home, no, no puedes marchar”. Se asesoró, me dijeron que habló con Bernardo Fernández, entonces presidente de Sadei, y en vez de hacerme fijo a los tres años –me faltaba año y pico– se iban a olvidar de renovar el contrato temporal, lo que me hacía fijo automáticamente.

–Pronto tuvo responsabilidad.

–A los 25 años tenía mucho empuje y cogí lo que no querían los demás. Arturo descubrió que yo escribía muy seguro. Él escribía muy bien, pero corregía muchísimo. Entonces había secretarias para pasar a máquina.

–¿No tenían procesadores de texto en los 90 ?

–No, porque había secretarias. Sadei había desarrollado una herramienta de procesamiento de datos tan potente como las hojas de cálculo de ahora, pero en Oviedo. Cuando se montó Hispalink me lo comentó, pero eran universidades y Sadei, no. Involucramos a la Universidad para formar parte. A Arturo le costaba relacionarse con la gente pero quería que estuviéramos en todos los sitios y allí iba yo.

–Martín murió en 1991.

–Pasamos un año sin director, en el que cogí muchas atribuciones y soy director desde los 30 años.

–¿Cómo fue?

–En 1991, Juan Luis Rodríguez-Vigil, uno de los tipos más listos que conozco, nos adscribió a Hacienda, de la que era consejero Avelino Viejo, a quien conocía de cuando era concejal de Oviedo. Fue quien me ofreció la dirección. Le puse la condición de que no renunciaba a ser técnico de la casa.

–Entonces fue el primer intento de convertir Sadei en un instituto estadístico.

–Viejo pretendía aprovechar Sadei de germen para montar un instituto de Estadística, como en Cataluña, Madrid y País Vasco, y se hizo el proyecto de la Sociedad Asturiana de Estudios de Economía e Investigación (Sadei) como ente público. Se llevó a la Junta en octubre de 1994 y se admitió con 83 enmiendas parciales. Pero era el tiempo Mariano Rubio, Luis Roldán, los estertores del “Petromocho” y la posible victoria de la derecha en Asturias y la manera de sacarla adelante era a la brava, con apoyo de IU y en contra del PP, lo que desaconsejé. Decayó.

–Etapa de Sergio Marqués.

–Llegaron con prepotencia y diluyeron consejerías en la macroconsejería de Juan Alsina, a quien ni conocí. Cuando rompió con el PP llevó la transformación de Sadei en la ley de acompañamiento de los presupuestos y se lo tumbaron los letrados de la Junta.

–Sadei podía ser calificado de chiringuito socialista.

–Siempre transmitimos que no servíamos a políticas y que teníamos 20 años más que la administración autonómica. Pusieron de presidente de Sadei a José Antonio Díaz Lago, tercer cargo de la consejería, que había sido jefe de presupuestos con Avelino Viejo. Al principio me trataba con distancia porque me había nombrado el PSOE, pero sin animadversión. El problema en aquellos tiempos convulsos de crisis, empleo y paro fue la Coyuntura Regional que hacíamos llegar a la vida política y a la prensa. Hipólito Álvarez, el viceconsejero, me llamó para quejarse de que hiciéramos análisis de la estadística. Cuando pude lo quité.

–Tampoco les favoreció el gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces a partir de 1994.

–Tenía buena relación previa. El teniente de alcalde de Tini, Manuel Muruais, era vicepresidente de la Caja y, por ello, consejero de Sadei; el hermano de Tini, Miguel Ángel, lo era por Hunosa. La sorpresa fue que Tini me dijo que el que más le contaba de Sadei era su cuñado Braulio Suárez, director de servicios jurídicos de Arcelor, con el que yo tenía mucha relación. Sadei pasó a depender de administraciones públicas, de Luis Iturrioz, al que conocía. Iturrioz explicó en la Junta que iban a transformar Sadei en el Instituto de Estadística.

–Pero no fue así.

–Pasó el lío de la Caja de Ahorros, Tini echó a Manuel Menéndez y puso a Sampedro, el grupo socialista votó con el PP una ley de Cajas contra Areces... La urgencia de Sadei decayó. Y a Tini le empezaron a calentar la oreja con las encuestas: quería un CIS pequeñín y que fuéramos nosotros.

–¿Qué hicieron ustedes?

–Echar balones fuera. Les hablé del gabinete de encuestas de Euskadi, que depende de presidencia y programa las que van a ser y son públicas; de Galicia, que las contrata a las universidades...

–¿Y?

–A Tini no le gustaba que le dijeran que no. Yo soy amigo de Juan Vázquez, al que él estaba enfrentado y había media docena de cosas más que le hacían recelar de nosotros. Cayó Iturrioz, entraron Graciano Torre y Angélica, consejera de empleo y de cuota femenina y nos pasaron a Economía, con Jaime Rabanal, un paracaidista recién aterrizado de León. Y Tini le encargó montar la ley sin Sadei. Tuvimos muchos aliados: FADE, sindicatos, periódicos, universidad... Y se dio esa figura del Instituto que subcontrata a Sadei.

–Y llegó Álvarez-Cascos.

–Alguno de su partido nos advirtió que venía con la motosierra y yo pensaba: “Ya veremos, ya aguantamos a Tini”.

–¿Cómo le fue?

–Tuvimos suerte. Orbitamos sobre el consejero de Economía, José Manuel Rivero, educado, que quería hacer cosas y puso de director de Economía a Manolo Sarachaga, un profesional. Esos dos años sobrevivimos sin problema.

–Cuando llega Javier Fernández es la gran crisis económica internacional.

–Había que suprimir empresas y organismos y uno de ellos fue el Instituto Asturiano de Estadística , cuatro funcionarios que siguen en otro sitio. Hasta hoy.

–¿Cuándo conoció a su mujer, María Luisa Martínez?

–En la facultad. Trabajó en el Saype, sacó oposiciones a la Caja y montó en Luarca el departamento de riesgos. Nos casamos en 1989. Cuando nació Paula, en 1993, vino a la red central. Cuando montaron Liberta hizo la prueba piloto tratando con clientes de rentas altas, funcionó y crearon la red. Cuando la bolsa se complicó le ofrecieron ir de directora de oficina de la calle Uría y de ahí pasó a una excedencia pactada.

–Tienen otro hijo, Luis.

–De 23, estudia cuarto de informática. Paula hizo Económicas y MBA, a los 21 años empezó a trabajar en Seresco gracias al francés, útil para tratar con empresas como Arcelor Europa, Citroën... Hace un año se fue a abrir mercados de exportación a una empresa del Parque Tecnológico.

–¿Fue un padre presente?

–Sí. Empecé a vivir solo pronto y soy organizado. Nunca tienes tiempo para alguien si no quieres tener tiempo. Cocino, compro... Los críos tenían Gesta mañana y tarde, conservatorio de música, Alianza Francesa y yo recogía y llevaba a entrenamientos de fútbol y a partidos.

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Bien. Muy afortunado, para qué nos vamos a engañar. En relaciones y participación fui muy activo y estuve donde quise.