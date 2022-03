El campo, más “unido” que nunca tras la gran protesta de Madrid: “No somos cuatro gatos”

El campo asturiano se siente más fuerte que nunca después de la multitudinaria manifestación celebrada el domingo en Madrid, en la que participaron más de 150.000 personas –400.000 según los organizadores–, entre ellas más de 5.000 llegadas desde Asturias. “Hemos demostrado que no somos cuatro gatos”, claman. Todos los representantes del sector primario destacan el éxito de la convocatoria y la “unión” alcanzada en el mundo rural, y coinciden en subrayar que ahora le toca al Gobierno “mover ficha” impulsando medidas inmediatas que eviten cierres masivos en el campo español, asfixiado por los costes de producción, que se han disparado por las subidas del precio de los piensos, el gasóleo y la luz, mientras que se ven obligados a vender sus productos a los mismos precios que hace más de una década.

Ramón Artime, de Asaja, asegura que nunca en su larga trayectoria como representante del sector agroganadero vio al campo tan unido como ahora, “pero es que jamás tuvo dificultades tan grandes”. Afirma que la situación del sector es “más que crítica”. Tanto así que si no hay un cambio drástico “en cuatro o seis meses, muchas explotaciones llegarán a la inviabilidad total”. Destaca que el aumento de los costes de producción está siendo “desorbitado”.

“Nos sentimos ninguneados y despreciados; no se nos da la importancia que tenemos en la sociedad. Sin los agricultores y los ganaderos las lineales se quedan vacías, y los movimientos que hay para alimentarse a base de insectos o carne de laboratorio son pan para hoy y hambre para mañana”, advierte. Artime exige reconducir la Política Agrícola Común (PAC) “porque el actual camino no es el adecuado para garantizar la soberanía alimentaria”. No cree que la solución sea subvencionar con unos céntimos los costes de producción porque “quizá sirva para hoy, pero no servirá para dentro de quince días. Tiene que haber un acuerdo abierto, que permita ir modificando las bonificaciones en función de la situación”, señala.

Mercedes Cruzado, de COAG, cree que la protesta madrileña ha demostrado la “unión” del sector primario. “Se superaron todas las previsiones, hubo gente de Madrid, acostumbrada a ver manifestaciones, que no recordaba nada parecido. Y la protesta se desarrolló con el máximo civismo y sin un mínimo altercado”, destaca. Subraya que la protesta mostró “que no somos cuatro gatos, como decían”.

“Es la primera vez que se ha unido todo el mundo rural, espero que el Gobierno coja el guante y que el aviso sea efectivo”, expone Cruzado. Apunta que el sector primario ya no quiere “ni más discursos ni más demagogia, solo medidas urgentes porque si no nos morimos, y la gente también morirá con nosotros de hambre porque representamos la soberanía alimentaria”.

José Ramón García, “Pachón”, de UCA, resalta la “unión” que se observa en el sector pero advierte de que la del domingo pudo ser “la última manifestación multitudinaria del campo porque o se adoptan medidas urgentemente o muchas explotaciones cerrarán”. Y entonces tendrán que ser “los consumidores los que se manifiesten porque no habrá productos que consumir”. Destaca que el encarecimiento del pienso, el gasóleo y la luz, unido a los bajos precios que perciben los agricultores y ganaderos, provoca que la mayoría esté “en las últimas, a punto de caer”.

“Llevamos diez años dando pasos agigantados hacia atrás. Alguien se equivocó con las medidas aprobadas. Todo el mundo dice que nos ayuda pero estamos de deudas hasta arriba”, señala. Entre las medidas indispensables para afrontar la situación “más que crítica” que vive el campo incluye una seguridad social agraria y compensar los costes del gasóleo y los piensos.

Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, asistió a la protesta madrileña porque “era importante sumar” pero lo hizo a título particular, como otros miembros de la plataforma. Porque cree que los que denomina “sindicatos agrarios convencionales” son “parte del problema” y asegura que le ofende que no se considere representativa “ninguna entidad que no sean unos sindicatos domesticados que no se ve que quieran hacer nada. Es desesperante, el nivel de representación es patético”.

En todo caso, defiende que ahora toca “salvar el campo y luego ya pondremos orden en casa”. Exige a los dirigentes políticos, a los que calificó de “ineficientes”, que “muevan ficha”, y asegura que la unión que se observa en el campo se debe a su “situación desesperada” y a que las leyes aprobadas para el sector no pasan de ser “brindis al sol”. Pone como ejemplo la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdida y utilizar productos básicos como reclamo, pero que “no se está cumpliendo”.

Lucía Velasco, presidenta de Jóvenes Ganaderas, habla de “éxito total” de la manifestación pero de “unión obligada por la necesidad” en el sector primario. “La gente no puede más, esperamos que el Gobierno nos escuche y tome medidas ya”, incide. Critica con dureza la propuesta gubernamental de abrir nuevas líneas de crédito y aplazar préstamos: “Es la mayor tontería. Es absurdo hipotecarse más y generar más deuda si ya no podemos afrontar la que tenemos ahora”.

Sus propuestas: “Bonificar el recibo de autónomos, la luz y el gasóleo, y eliminar impuestos al pienso”. “No vi a ningún gobierno sentarse a hablar con las empresas eléctricas en busca de ayuda, y eso que ellas están dispuestas”, criticó Velasco. Y exigió al consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, “que se ponga las pilas porque creó mesas sectoriales para escuchar a los ganaderos pero estamos peor que antes”.

Se refirió a “otra barbaridad” que impulsa la Consejería: “Quieren incorporar a 400 nuevos ganaderos cuando los actuales no subsistimos y estamos pidiendo socorro a gritos. Van a meter en el pozo a pobres chavalinos que llegan con ilusión. Se endeudarán hasta las trancas, hipotecando caseríos que son fruto del trabajo de generaciones durante decenios”, lamenta.

Valentín Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza, destacó también la “unión” de todos los sectores que confluyen en el campo español. “Otra cosa es que el Gobierno escuche. Si no lo quiere ver será su problema porque el año que viene hay elecciones, así que o muy torpes son o deberían tomar nota”, advirtió. Destacó que fue la Federación Española de Caza la que impulsó la manifestación, y que a ella asistieron más de mil cazadores asturianos.

Lamentó que desde el Gobierno se insinúe que la movilización estaba vinculada a un determinado signo político. “Es falso, no tiene nada que ver con la realidad. Entre los cazadores asturianos y en todo el sector primario hay gente de todas las ideologías”, dice. Asegura que está “obligado” a ser optimista, y más a la vista del “éxito total” de la protesta del domingo.