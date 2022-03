Una maniobra arriesgada y ”unilateral” que “abre un frente nuevo” de final incierto

En plena crisis internacional en el este de Europa, el súbito volantazo de la política exterior española en las relaciones con su frontera sur emerge como una maniobra arriesgada por sus repercusiones y “preocupante”, o más bien “reprensible”, en las formas y el fondo. Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo, trata de entender el mecanismo de un cambio de rumbo que de entrada supone “un giro histórico” en la posición que España ha mantenido sobre el Sahara Occidental y que hasta ahora había sobrevivido a todos los cambios de Gobierno desde el mes de febrero de 1976.

La delegación del Frente Polisario en Asturias interpreta sin ambages como una “traición” la asunción de la postura marroquí sobre la autonomía de la antigua colonia. A ojos del jurista, la medida “conculca la legalidad internacional”, inclinada sin vacilaciones hacia la necesidad de una consulta a la población, y completa su cuestionabilidad con algunas dosis de “humillación y desprecio” y otras de “unilateralidad” poco tolerable. Hacia el exterior, resalta el jurista, el “abandono” de la legalidad no parece venir acompañado de garantías de cumplimiento de las contrapartidas que ofrece Marruecos sobre el control de la emigración o el terrorismo; hacia dentro, “el Gobierno ha actuado totalmente en solitario, sin apoyo de ninguna fuerza del arco parlamentario ni llevar el asunto a las Cortes”, lamenta.

“Era evidente para cualquiera que alinearse con Marruecos crearía malestar en Argelia” Javier González Vega - Catedrático de Derecho Internacional

Habla González Vega con base en lo poco que se sabe del contenido concreto de la carta que Moncloa ha remitido a Rabat y de la que no consta respuesta, pero la experiencia le hace dudar de la capacidad de apaciguar a Marruecos. España ha movido sus piezas y ahora “habrá que ver” cómo responde la otra parte, que siempre “se ha servido del chantaje para obtener concesiones de España”. Se compromete a respetar la “integridad territorial” española, pero cabe recordar que la de Ceuta y Melilla ha sido en todo momento “una reivindicación histórica” del reino marroquí, y que el hecho de que “no la haga valer hoy en día no quita para que para ellos las dos plazas sean inequívocamente marroquíes”.

Tampoco se le escapa que de momento, en realidad, el conflicto sólo ha cambiado de escenario. Vuelve a Madrid la embajadora de Marruecos pero se va el de Argelia, llamado de inmediato a consultas. Es la “manta corta” de un conflicto tan enconado que unas veces tapa la cabeza y otras los pies… “Era evidente para cualquiera”, vuelve González Vega, “que una toma de posición en alineamiento con las tesis marroquíes iba a crear malestar en Argelia”, habida cuenta del “apoyo inquebrantable” que desde Argel se ha prestado históricamente al Frente Polisario y al pueblo saharaui. Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones están rotas, el asunto del Sahara se ve de forma diametralmente opuesta desde Rabat y Argel y en cualquier análisis previo estaba claro que “optar por Marruecos es enemistarse con Argelia”. ¿Hasta qué punto? Llegando al asunto central de la condición de Argelia como suministrador de gas de España, el experto advierte de entrada de que “hay un contrato”, y tal vez cabría añadir que Argel también perdería en un hipotético corte, pero por eso llama tanto la atención el momento de la toma de decisiones. “Lo más sorprendente es que esta decisión se tome en medio de la guerra en Ucrania” y de todas las incertidumbres energéticas que sufre el país… No parece saludable, a sus ojos, “abrir un frente nuevo” en la política internacional.

“La supuesta contraprestación marroquí no está escrita en ningún documento” Alberto Suárez Montiel - Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Asturias

Intentando entender, el profesor acude obviamente a las tensiones creadas por la atención médica prestada en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en 2021, a la oleada migratoria que le siguió y a la caída consecuente de la exministra Arancha González Laya. Todo esto está en el sustrato de la decisión, pero también el alineamiento del expresidente estadounidense Donald Trump con Marruecos y, algo que pudo haber pasado más desapercibido, el posicionamiento de Alemania, que en torno al cambio de año zanjó su crisis con Marruecos mediante una declaración similar a la que acaba de hacer España. “Habla en términos elogiosos del proyecto marroquí de autonomía, no sé si tan firmes como los que parece manifestar ahora el Gobierno español”, pero sí con alguna similitud.

El caso es que la renuncia a la posición histórica de España respecto a su antigua colonia ha sumido en la inquietud a las redes de apoyo con las que cuenta el pueblo saharaui en Asturias. Mientras prepara el viaje a la concentración de protesta convocada para este sábado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Asturias, Alberto Suárez Montiel, trata de recuperarse de la “sorpresa” que le genera una “decisión vergonzosa, impresentable”, indigna de un Gobierno “que se llama progresista” y que “rompe un consenso histórico” entre todos los ejecutivos desde la restauración de la democracia. España “se pone del lado del agresor”, lamenta, con una decisión que “no se sostiene”, contradice el programa electoral socialista y “ha abierto ya un debate interno en el PSOE”. Ni siquiera se considera, protesta, la otra alternativa, la que respalda Naciones Unidas y apunta hacia una consulta en la que se plantee la autonomía que propugna Marruecos, pero también la independencia.

“La traición duele; el PSOE habla de legalidad internacional en Ucrania y ofrece gratis el Sahara” Yahya Edjil - Delegado del Frente Polisario

A su juicio, “es impresentable que se ceda al chantaje y se use al pueblo saharaui como moneda de cambio para mantener unas buenas relaciones con Marruecos” cuando además, resalta, “la contraprestación marroquí no está escrita en ningún documento”. “No se entiende” la elección de socio, añade, a la vista de que “Marruecos sólo nos ha traído inmigración irregular, tráfico de hachís y terrorismo y Argelia es un socio estratégico con sus recursos naturales...”

Nada nuevo

“Nada nuevo”, remata Yahya Edjil, delegado del Frente Polisario en Asturias. “Lo único que podemos esperar del PSOE es traición y traición. Mientras habla de legalidad internacional en Ucrania, ofrecen el Sahara gratuitamente al monarca ocupante. No se entiende para nada”. La geopolítica es ajena al pueblo, “que está en guerra” y tiene otras preocupaciones, pero viniendo de España “la traición duele” y la historia pesa. “No es como en su día Alemania o Estados Unidos”, subraya el representante saharaui. Tampoco se atreve a hacer pronósticos sobre el futuro inmediato, pero bien parece, aventura, que “la política exterior española no conoce Argelia, un país serio que no tiene nada que ver con el chantaje marroquí, que ahora estudiará el cambio de postura de España” y obrará en consecuencia. Porque el viraje no tiene vuelta atrás, resalta, pero “Pedro Sánchez lo va a tener duro. Ya hemos escuchado a todos los demás partidos y ha quedado claro que la decisión la ha tomado él solo”.