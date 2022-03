Los geriátricos asturianos empiezan a sufrir desabastecimiento: “Es preocupante, tenemos que hacer malabares con el menú”

Falta de productos frescos, proveedores que deja de servir carne o fruta. Las residencias geriátricas se enfrentan ya a problemas por la huelga del transporte para recibir suministros con los que elaborar los menús diarios para los ancianos: “Ya tenemos que empezar a cambiar nuestras planificaciones, hacer malabares y acudir a los supermercados como todo el mundo”, admiten responsables de residencias para mayores privadas.

“Me preocupa muchísimo la situación; acabamos de salir de una pandemia y ahora nos enfrentamos a que empezamos a tener problemas con la comida”, explica Sandra Cuesta, directora del Hospital Asilo de Luarca.

Esta residencia forma parte del Grupo Social Lares, que administra una docena de residencias en Asturias. “Los paros en el transporte están poniendo en riesgo la alimentación de los residentes”, ha alertado el grupo de residencias, que ha advertido de que “la situación es insostenible”.

Los responsables de estos centros ya han dado instrucciones al personal para que acudan a los supermercados locales para adquirir productos que ya no llegan por los proveedores habituales. “Buscamos mandarinas aquí, plátanos allá; pero el problema es que no necesitamos una docena. Yo por ejemplo si necesito plátanos necesito trescientos”, señala Sandra Cuesta. Su residencia tiene 150 usuarios, pero también realiza servicios de comidas para centros infantiles y sociales de la zona, con otro número igual de beneficiarios.

“Para esta semana nos arreglamos, para la siguiente ya tenemos que hacer cambios y tenemos carne gracias a que hicimos acopio, pero es congelada”, señala Cuesta. El carnicero habitual de la zona ya ha cerrado por los problemas de suministro. “Nuestro temor es que empiecen a cerrar proveedores porque tienen problemas de suministro”, reconoce con cierta angustia.

“A la falta de productos en las residencias, que están tirando de las reservas que tenían almacenadas en sus despensas, se le une la incertidumbre de no saber si los pedidos realizados estas semanas van a llegar y en qué estado se encontrará el producto”, señala el colectivo de residencias de mayores.

“Estamos empezando a recibir bastantes malas noticias”, reconoce Arsenio Alonso-Collada, director del Hospital Gijón y presidente de Ascege (Asociación de Centros Geriátricos de Asturias). “Estamos aguantando y esperando a que se solucione, pero la situación es bastante insoportable en Asturias y otras comunidades”, señala. Los frescos y la fruta son el principal problema. “Al proveedor no le sirven y no nos puede servir tampoco a nosotros”, asegura. Las residencias empiezan a modificar menús y hacer sustituciones de alimentos. Pero esa no es una solución sencilla.

“Nuestros menús tienen que tener ciertos parámetros nutricionales, se enmarcan en la estrategia NAOS; es decir, no basta con dar aquello de lo que hay, sino que tiene que tener equilibrio”, detalla Cuesta.

Teresa Álvarez, presidenta de AARTE (Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Centros de Día y Ayuda a Domicilio) también confirma los problemas. “Esta semana se salva, pero para la próxima tendremos que replantearnos comidas, empezar a sustituir alimentos por otros”. Las verduras frescas y la fruta son el principal problema que sufren los centros de la asociación. “Hay proveedores que no pueden servirnos por los piquetes de la huelga, aunque reconocen que tienen existencias”, señala Álvarez. Recalca que “comer se dará de comer”, pero no en las condiciones previstas. “Muchas residencias empiezan a tirar de congelados, pero las existencias que tienen dependen de la capacidad de almacenaje de cada uno”, explica la presidenta de AARTE.