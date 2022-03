Jesús Núñez, codirector del IECAH: “Putin ha cometido errores estratégicos, ha revitalizado a la OTAN y ha unido a la UE”

Economista y militar retirado, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde aplica el bisturí a un mundo en convulsión, con sobrecarga de conflictos. Este martes, el título de la charla que impartió en Oviedo se preguntó dónde encaja ahí Palestina.

–Pues eso, ¿dónde encaja Palestina?

–Desgraciadamente, a día de hoy el tema palestino ha desaparecido de la agenda internacional. No solo ahora por la situación en Ucrania y en otros focos de conflicto, ya era una realidad en los últimos tiempos. Hace una década, el asunto árabe-israelí estaba en el centro de la escena y, sin embargo, progresivamente ha ido desapareciendo, pero eso no quiere decir que allí no ocurran cosas. Un desplazamiento mediático y político ha dejado a Israel las manos libres para seguir adelante con su estrategia de hechos consumados, cuya pretensión final es el dominio total sobre la Palestina histórica.

–¿Hay conflictos de primera y de segunda?

–Desde luego. Desde el punto de vista del derecho internacional, está claro que las violaciones constantes que comete Israel son tratadas con una doble vara de medida y no tienen consecuencias. La relación de fuerzas es muy favorable a Israel y no hay ningún actor en el panorama internacional que se la vaya a jugar por los palestinos. Están abandonados a su suerte, con un panorama diario de violencia y violación de sus derechos.

–¿Palestina es otro callejón sin salida en el que Naciones Unidas tiene las manos atadas?

–Sí. Está claro que la ONU está fuera de juego en todos los intentos de resolución del problema, incluyendo la conferencia de paz de Madrid en 1991, que no fue convocada por la ONU, sino por Estados Unidos, que pretende presentarse como un intermediario honesto cuando está claro que ha tomado posición hace mucho tiempo a favor de Israel. La ONU está fuera de juego, los países árabes también han abandonado a los palestinos y la UE no tiene voz política en este asunto porque hay diferentes posiciones entre los países miembros. Es Estados Unidos el único actor que puede forzar a unos y otros a encontrar un acuerdo en una mesa de negociación. La pregunta es si, además de poder, quiere; y parece claro que no.

–¿La guerra en Ucrania está dejando al descubierto el doble rasero de occidente y la UE con los refugiados? ¿También los hay de primera y de segunda?

–Desde el punto de vista humanitario, no hay ninguna duda. Pero también el derecho internacional tiene una doble vara de medir muy clara. Cuando Irak invade Kuwait, hay una respuesta clara de la comunidad internacional que determina el uso de medidas militares. Sin embargo, Israel ha invadido territorio de Egipto, Siria, Líbano y Jordania, está ocupando territorio palestino desde 1967 y nunca se ha enfrentado a las consecuencias.

–Biden dice que Rusia baraja el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y vaticina una dura respuesta de Occidente si eso ocurre. ¿En qué situación deja eso el conflicto?

–Putin ha cometido muchos errores estratégicos, en primer lugar porque no necesitaba invadir ese país para evitar que entrara en la OTAN. No iba a entrar, no había voluntad política. Ha sobrevalorado la capacidad de sus fuerzas armadas, ha infravalorado la de las ucranianas y la respuesta de la población y, al final, ha revitalizado a la OTAN y ha unido a la UE, un auténtico desastre que ha llevado a una situación en la que ante el riesgo de salir con las manos vacías va a seguir insistiendo en la táctica de las últimas dos semanas, aplastamiento de la resistencia con ataques indiscriminados contra la población civil y destrucción sistemática del país. Busca quebrar la resistencia de la población y la capitulación del Gobierno. No parece que esté en condiciones de lograrlo, pero eso no quiere decir que esté pensando en una mesa de negociación. Lo previsible es que siga aumentando su apuesta militar, y eso lleva a no descartar el uso de armas de destrucción masiva, aunque no es lo más probable.

–¿Con qué propósito final? ¿Invadir toda Ucrania, anexionar el este, Crimea y el mar Negro, convertirlo en un estado vasallo...?

–Parece claro que había un plan A, un ataque relámpago para derribar al Gobierno de Zelenski y colocar a un títere que reformara la constitución para eliminar la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN y en la UE e intentar hacerse con un corredor terrestre que uniera Crimea con Rusia. Ese plan no le ha salido bien, es evidente, y ahora estamos en una nueva táctica militar que como objetivo mínimo trata de asegurar el corredor de Crimea. Obviamente, lo que pretende es desmilitarizar Ucrania y que Kiev reconozca Crimea y el Donbás como territorios rusos, pero hoy por hoy, eso no está en ninguna mesa de negociación. No hay un diálogo real. Esas son condiciones de capitulación. La negociación de verdad empezará cuando Rusia compruebe que no tiene capacidad militar para obtener esos objetivos, merced al castigo que suponen las sanciones, y pretenda conseguir la neutralidad de Ucrania y quedarse con esa parte del territorio, que obviamente no va a devolver nunca.

–Si es cierta la amenaza de las armas biológicas, ¿tendría que acabar interviniendo la OTAN?

–No. No hay tal opción.

–¿Y una reacción interna en Rusia?

–Putin lleva 22 años en el poder y se ha encargado de eliminar a la oposición parlamentaria, a los medios de comunicación independientes y toda la sociedad civil organizada. Por ahí no le va a venir el peligro.

–¿De qué depende entonces el final?

–Está en la cabeza de Putin. Depende de su cálculo. Lo previsible es que antes de que termine este mes Rusia habrá llegado al punto culminante a partir del cual no va a obtener ninguna ganancia significativa y los costes van a ser mayores que los beneficios. A finales de mes veremos en qué situación militar se encuentra Ucrania y si se abren posibilidades de una negociación real.

–¿Era el momento de cambiar la posición sobre el Sáhara?

–Hasta que no se explique el Gobierno, nos queda por saber cuáles son las causas. De momento, lo único que podemos decir es que las formas han sido penosas. Si enjuiciamos el asunto del Sáhara desde la perspectiva de los valores y los principios, la lectura es muy preocupante. Si lo analizamos desde el punto de vista de los intereses, podemos entender que España busca una relación con su vecino del sur que le garantice que no habrá problemas como los que hemos vivido hasta ahora. La clave está en qué tipo de garantías puede conseguir España de Marruecos para creernos que a partir de ahora sí va a cumplir lo que tantas veces ha incumplido.

–¿Qué repercusiones puede tener la enemistad de Argelia?

–Eso también puede ser teatro. Argelia vive de vender gas y necesita seguir vendiéndolo. No nos va a faltar el gas, en todo caso lo tendremos a otro precio. Más caro.