"De ser agosto, con producto más variado, nos forrábamos", lamentan los zabarceros asturianos

Las zabarceras y zabarceros del mercado de El Fontán de Oviedo no tienen muy claro “que eso del paro del transporte” haya dejado sin fruta y verdura a los supermercados y tiendas en general. Cuando este jueves a primera hora instalaban sus puestos, la cola de clientes que esperaban para acceder al supermercado que hay en la misma plaza era considerable antes de que abrieran las puertas. Al poco de abrir de allí salía gente con las bolsas llenas de hortalizas y demás producto verde y fresco.

Así las cosas, los vendedores de excedentes de la huerta que se instalan un par de veces a la semana entre los ambulantes de ropa, cosmética y bisutería de Oviedo no notaron un aumento especial de clientes porque supermercados y tiendas se aseguran género a diario y lo venden progresivamente. Como a todo el mundo, los agricultores notan que la crisis en general les afecta, porque ellos también abonan la huerta –los abonos están disparados de precio–, su maquinaria agrícola gasta combustible y echan en falta algún que otro suministro que escasea.

No obstante, por momentos hubo algún que otro apelotonamiento en El Fontán en busca de producto fresco y de cercanía. “Se nota un poco, algo más madruga la gente, pero tampoco es exagerado”, constató una de las ayudantes del puesto de Gela Álvarez, zabarcera de toda la vida de San Esteban de las Cruces y que se instaló con un mostrador bien surtido de hortalizas de hoja verde, limones, patatas, cebollas...

Todo lo de temporada, que no es mucho, pues la huerta asturiana en invierno es muy limitada. “Si fuera agosto nos forrábamos”, resumió Francisco Javier Pérez, productor en ecológico. “Ahora tenemos mucha lechuga, pero como Asturias es de las principales productores, esa no falta en el supermercado tampoco”. Él poco a poco se deshizo a lo largo de la mañana de todo el género: el pak choi ya había volado a las diez, las acelgas rojas estaban a punto de desaparecer a esa hora, también tenía arvejos... “Lo que más falta en las tiendas, que es pimiento, tomate, calabacín, no lo tenemos nosotros pues no es época de producción aquí. Pero si fuera en verano, sí que venderíamos más”.

Celso García y Beni González, habituales de El Fontán, coincidieron en señalar, junto a otros vendedores, que lo del desabastecimiento de supermercados y tiendas es relativo y va por momentos durante el día. “La gente salía con las bolsas llenas del súper”, señaló ella, de Bueño (Oviedo). “Hay de todo en todos lados”, constató Celso García, con huertas en Grado. En su caso despacha mucha plana, pues es época de empezar a poner las huertas en marcha y a producir para los próximos meses. Asegura que en general las ventas han caído en los últimos tiempos y que los clientes de Oviedo son los de siempre, que buscan calidad. “Puede que se note algo más de compradores más temprano, pero nada exagerado. No nos beneficia el paro del transporte, todo lo contrario.”.

Lo cierto es que las fruterías del centro de Oviedo abrieron las puertas con bastante género y variado. “No sin gran esfuerzo”, señaló una tendera, con dos locales. Kiwis, fresas, peras, manzanas de distintos tipos, brócoli, tomates variados, mandarinas, naranjas... De esto y más se pudo comprar en su tienda a eso del mediodía. “Pero es que a las cuatro de la mañana ya estábamos haciendo la compra en Mercasturias y muchos sitios más. Llamamos a otras tiendas e intercambiamos, productores de confianza. Si no fuera por la colaboración de la gente, ya cerrábamos”.