Caravia está en buenas manos

Beatriz Sánchez Arnáez se confiesa una enamorada de su profesión como fisioterapeuta. Natural de Cantabria, fue el amor lo que la trajo a Asturias, tras conocer a quien hoy es su marido y padre de su hija Cantia, de tres años y medio. “Lo conocí en Torrelavega. Él trabaja en la mina de Loroñe. Por aquel entonces, yo acababa de empezar en Santander como autónoma”, explica esta emprendedora rural, que además de haber estudiado la carrera de Fisioterapeuta en Barcelona, también cuenta con el título de auxiliar de enfermería.

Durante unos tres años trabajó en Colunga, tiempo en el que ya se hizo con una clientela que desde entonces le es fiel. “Cuando me quedé embarazada decidí cerrar el local y dedicarme de lleno a la maternidad, por lo menos unos años. Luego llegó el confinamiento, un tiempo complicado para mí como para tanta gente, pero que me sirvió para reafirmarme en mi deseo de volver a ejercer como fisioterapeuta. Necesitaba volver a mi profesión, que es lo que me gusta”.

No fue fácil para esta mujer encontrar un lugar donde poner en marcha su clínica. “Busqué de todo: praos, locales, casas... Al final lo que me salió más rentable fue una cuadra sin agua ni nada para rehabilitar. Era una casina baratita y tuve la suerte de comprarla justo antes del boom de compra de casas que hay aquí ahora. Con una ayuda “Leader” se rehízo el espacio por completo para convertirse en una clínica con dos pisos”, explica.

A finales de mayo de 2021 abrió las puertas de su clínica Fisioatención Caravia en Duesos (Caravia Baja). “Y empezó a venir la gente que me conocía y luego más gracias al boca a boca. La verdad es que te tienes que mover, te tienes que promocionar, porque a la gente le sorprende encontrarse con una clínica de fisioterapia en un pueblín” señala esta mujer con más de 20 años de experiencia profesional, máster en Actuación de Fisioterapia y Legislación Sanitaria, y monitora de gimnasia hipopresiva.

“Yo hago un poco de todo, pero mi intención es dedicarme un poco más al tema del suelo pélvico. Ahora el Ayuntamiento colabora con nosotros y nos deja las escuelas de Caravia Baja para impartir gimnasia hipopresiva. Ya tengo un grupo de unas ocho mujeres que, una vez por semana, vamos a hacer ejercicios de suelo pélvico, y va en aumento”.

También trata, como ella explica, dolores cervicales, lumbalgias, ciática, artrosis y todo tipo de problemas de articulaciones. “También atiendo a deportistas; pacientes que hacen trails, runners o ciclistas que necesitan descargas musculares. Tengo pacientes de todas las edades, desde niños hasta gente mayor, además de peregrinos. Los niños vienen a veces por dolor en la espalda, ellos te dicen que es por la mochila, pero en ocasiones se debe a estar todo el día mirando hacia abajo con móviles y tablets”, señala. En su clínica cuenta, además, con un servicio semanal de nutrición, pedicura y belleza, además de ir a domicilios.

Explica que la conciliación le es bastante complicada. “Por las mañanas la niña va a la escuela. Pero si no, me quedo con ella hasta que llega mi marido a las tres y media de trabajar. Ahora mismo en la escuela rural hay once niños, uno de ellos es mi hija, y no tenemos transporte ni comedor escolar. Hemos formado un AMPA para ver si nos dan alguno de estos servicios. ¡Qué bien nos vendría que abriesen aquí una ludoteca, seguro que muchos padres llevarían a sus niños todo el año! Por otro lado, el Ayuntamiento también se ha puesto con temas de conciliación, que me viene genial”, dice ella, que cree que se puede emprender en el campo. “Yo siempre tengo ideas, ganas de hacer más cosas. Es cierto que a veces te desanimas, pero sigues adelante. En mi caso yo soy una enamorada de mi profesión, y esa es mi fuerza”.