Habla la hermana de la estanquera de Tineo muerta en accidente: “No vale pedir perdón, queremos justicia”,

“Siento tanta rabia por lo que ocurrió que ni he llorado. No me ha caído ni una lágrima”. Eva María Pérez Feito es una de las dos hermanas de Lorena Pérez, la trabajadora del estanco de Tineo que falleció a los 39 años en un brutal accidente de tráfico acaecido el 27 de marzo de 2021 en la carretera que une La Espina con la capital tinetense, a la altura de La Millariega. Un vecino del concejo, que habría provocado el siniestro bajo los efectos del alcohol y que se habría escondido tras el impacto en el que resultaron heridas otras siete personas, está a la espera de un juicio que la familia de la fallecida aguarda con impaciencia para “tratar de pasar página si es que realmente se hace justicia”. La misa de aniversario por Lorena se celebra este sábado en Muñás, su localidad de origen.

La última vez que vio a Lorena fue aquella misma mañana. “Tenía una comida con amigas y luego iba a ir con su pareja a Avilés. Se había cortado el pelo y me lo vino a enseñar. No podía ni sospechar que esa misma noche, cuando regresaba a casa, iba a morir en la carretera”, lamenta Eva María Pérez con un tono de voz que conjuga serenidad y tristeza. “Las hermanas estábamos muy unidas. Nos llevábamos solo un año de diferencia entre nosotras y todavía es el día de hoy que echo muchísimo menos esas llamadas a tres que teníamos para hablar de nuestras cosas”, rememora María Eva sobre una relación familiar muy estrecha. “Lorena no llegó a tener hijos y siempre se interesaba por su sobrino, el hijo de mi hermana, o por los míos, que son tres. Mi hija tiene un trastorno y me preguntaba mucho por ella, ya que también era su madrina”, rememora la tinetense, para quien resulta “ muy duro ver cómo estamos o cómo sufre mi madre, todo el día en el cementerio”, mientras que la persona que, presuntamente, causó el accidente “hace una vida como si nada hubiera pasado”. “Después del suceso ha llegado a celebrar fiestas familiares por todo lo alto, hasta con orquesta, y ha festejado la Navidad, pero ya le llegará”, apunta. A estas alturas, transcurrido un año desde el siniestro, Eva María Pérez, no espera ni desea que le pidan perdón. “En otro momento puede que hubiera ayudado a sobrellevar la situación, pero ahora no. Ahora, lo que deseamos es que se haga justicia y que la pareja de mi hermana, que resultó gravemente herido en el accidente, vaya mejorando. Aún le quedan varias operaciones, pero ya está empezando a caminar”, indica Eva María Pérez, que espera el juicio con impaciencia y no deja de recordar a Lorena colocando un ramo de flores rojas en el escenario del accidente que segó su vida de tan cruel e inesperada manera. El novio de la fallecida resultó herido grave en el siniestro El espectacular accidente múltiple en el que perdió la vida Lorena Pérez Feito ocurrió en el tramo de carretera AS-216 que comunica La Espina con Tineo, entre las localidades de La Millariega y El Pedregal, sobre las nueve de la noche del 27 de marzo de 2021. En el siniestro resultaron heridas siete personas, cinco de ellas leves y dos graves. Estas últimas, entre las que se encontraba el novio de la fallecida, fueron trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Según determinó la investigación, el coche en el que viajaban la fallecida y su pareja colisionó frontalmente con un vehículo Volkswagen en el que iban cuatro personas y cuyo conductor es la persona que se enfrentará judicialmente a varios cargos como presunto responsable del accidente. La muerte de Lorena Pérez ocasionó un gran impacto en Tineo, donde era muy conocida por trabajar en el estanco de la localidad. En el momento del siniestro, la joven disfrutaba de sus vacaciones.