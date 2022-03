Color asturiano en la gran protesta de los transportistas en Madrid: gritos, banderas y sin acuerdo para acabar con la huelga

Daniel Suárez es gijonés, autónomo, tiene 28 años, pareja estable y trabajo, pero no se atreve a dar el paso y formar una familia. “Si esto sigue así, imposible. No puedo tener hijos sin dinero para mantenerlos. La situación es insostenible”, decía, sonriente, en el centro de Madrid.

Jimena Fernández, 27 años, es de Tineo, y trabaja en la empresa familiar que formó su abuelo y heredó su padre. “No podemos más. Estamos aquí para reivindicar derechos. La cosa está así: antes tenía más camiones, ahora tengo menos, y sin embargo pago más por el combustible y no me llega para cubrir gastos. ¿Qué hago?”, se preguntaba esta joven.

La de Suárez y la de Fernández son dos de las pequeñas historias que tienen por contar el medio millar de transportistas asturianos que este viernes se desplazaron a Madrid para formar parte de la manifestación organizada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte y protestar por la subida de precio de los combustibles. La presencia de conductores del Principado, la mayoría autónomos, pero también asalariados e incluso empresarios, fue masiva hasta tal punto que resultaba imposible no encontrarse una bandera de Asturias desde la Plaza de Santa Cruz, origen de la manifestación, hasta el Ministerio de Transportes. La marcha tuvo claro color azul asturiano y ambiente obrero. Varias asociaciones de trabajadores estuvieron presentes, como Transastur o la Cooperativa Avilesina de Transportes. Todos coincidían en que la Ministra debía recibir a Manuel Hernández, presidente de la Plataforma. Lo hizo horas después, aunque el encuentro fue infructuoso: no hubo avances, mantienen el paro indefinido.

Los asturianos rechazaron de pleno el acuerdo del Gobierno con la patronal e insistían en recalcar que la mala salud de los transportistas, “al límite”, no solo se debe a la inflación y a la subida del combustible, sino que más bien es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una industria muy dañada y con disputas profundas. Había un grito común: “Se ríen de nosotros”. “Si saco el camión, pierdo dinero", repetían los asturianos a las puertas del Ministerio. José Luis Averán, autónomo de 51 años, acudió a Madrid desde Gijón en autobús, como la mayoría de los transportistas. “Esta situación no se puede mantener, por mucho que diga la patronal, que ni nos representa, ni nos escucha, como el Gobierno. Queremos que haya unos precios mínimos en el combustible”, explicaba.

Juan Antonio Nido, de Cudillero, ponía cifras al drama. “Estoy pagando 2.000 euros más al mes, ¿cómo hago las cuentas?”, se preguntaba.

Iván Ciprián, de Gijón, fue a Madrid con su mujer, Laura Mateo. Tienen dos niños y les cuesta llegar a fin de mes por la crisis del combustible. Él es autónomo del transporte. “Hay que decir bien claro que estamos contra los dos: contra el Gobierno y contra la patronal, que solo saca dinero para ella”.

César Pérez y Vanessa Ferrerías son una pareja de Oviedo que vive del sector. Él es autónomo y trabaja para una cooperativa. Ella dirige la empresa familiar. “El gasto más grande es el del diésel. Me dejo unos 4.000 euros al mes y no me sale a cuenta trabajar. El sector llevaba años mal, pero ahora estamos para arruinarnos”, explica Pérez. Ferrerías tildaba la situación de “mala, malísima”.

Javier Quirós, autónomo de Avilés, lleva 11 años trabajando en una cooperativa y explica su caso. “Los transportistas antes soportábamos todo, pero decimos basta porque nos estamos arruinando. Estamos pagando 2.000 euros más que hace pocos meses”.

Para Hugo Paniagua, autónomo de Oviedo de 45 años, lo peor de la crisis ha sido la “nula empatía” del Gobierno con las reivindicaciones de los trabajadores. “No nos han querido ni recibir, ¿es de recibo? Queremos que se cumpla lo anteriormente pactado y con una bajada en el precio no nos vale”, explicaba Paniagua, en medio de la ovación general que se llevó Manuel Hernández, líder nacional de la plataforma nacional c y auténtico héroe de los manifestantes. “Con este, con este tiene que reunirse la Ministra”, señalaban los transportistas.

Javier Fernández, joven transportista de Pravia, confiaba en una solución, aunque admitía el bajo ánimo de la tropa. “Los gastos suben y los ingresos bajan, es un drama y nos sentimos solos”.

“Tengo contado que gasto 300 euros más a la semana. Con este oficio es imposible mantener a una familia y no nos convence al pacto del Gobierno con la patronal porque es un parche”, opinaba Juan Carlos Gutiérrez, otro autónomo asturiano, de Gijón.

Los transportistas del Principado insistían además en mostrar su indignación con las palabras de Raquel Sánchez, ministra de Transporte, que relacionó hace días a los manifestantes con la extrema derecha. “Esto no va de política, va de necesidad”, repetían los asturianos.

Tino Canteli, de Pola de Siero, tiene 62 años y lleva 40 de autónomo. “Nos queda luchar, porque no podemos trabajar”. Su joven vecino Martín Carvajal, de 42 años, aseguraba que el problema no es solo el combustible: “Las ruedas, los seguros, los permisos… Todo sube de precio y nos ahogan”.

José Fernández, avilesino, trabaja como asalariado para una empresa de transportes y mostraba solidaridad con su jefe. “Para él es inviable mover el camión. Mi sueldo está parado y solo me queda la esperanza de que se solucione”.

Borja Rodríguez, también avilesino, de 29 años y autónomo, ponía el grito en los jóvenes. “La situación está muy difícil para nosotros. Yo antes de esto quería cambiar el camión y ahora no puedo ni sacarlo”. Diego Suárez, gijonés, se mostraba muy desconfiado en encontrar una solución. “Aquí no hay nada claro”.

Felipe Soberón trabaja en Cantabria, pero es del Panes (Peñamellera Baja). “Esto tiene mal arreglo, pero al menos hemos conseguido que se nos escuche”. Alejandro Junquera, de Lugones, tenía muy clara la solución. “Hasta que el Gobierno no se siente con este hombre (Manuel Hernández, líder de la Plataforma), de aquí no nos movemos”. Pablo Fernández, que trabaja por cuenta propia en Gijón, recalaba que él estaba en Madrid “para dejar bien claro esto no es una cosa de política, si no de sobrevivir y reivindicar".

Marino López y Raimundo Fernández, de Oviedo, son autónomos y acudieron a la manifestación junto a su jefe, que prefiere no dar su nombre, indignado con el Gobierno de Sánchez. “Vemos peligrar nuestro trabajo y por eso estamos aquí”, reiteraba López. “Nuestra situación es cada vez peor”.

Para Luis Begea, gijonés de 68 años y autónomo, la situación es “una ruina para todos nosotros, porque no podemos trabajar con pérdidas y agua al cuello”. Los asturianos, cansados de la noche del viaje, volvieron de Madrid con poca energía, pero con ganas de que todo se solucione y así poder volver a subir al camión.

Las reacciones