¿Qué pasará con el covid en Asturias?: la curva no subirá mucho salvo que surja una nueva variante, auguran los expertos

“Necesitamos que se defina bien y se estabilice el modelo de vigilancia epidemiológica. De lo contrario, corremos el riesgo de perder la pista a la evolución de la pandemia”, explicó ayer Pedro Arcos, profesor de la Universidad de Oviedo especializado en medicina preventiva y epidemiología de emergencias y desastres, en relación al nuevo sistema de seguimiento del covid-19. El experto coincide con las auoridades sanitarias en que “lo que nos interesa esa identificar infectados con algún síntoma y enfermos graves”.

El profesor Arcos entiende que el aumento de casos registrado en las tres últimas semanas “es lo esperable, porque estamos de vuelta a la normalidad y hay muchas reinfecciones con ómicron”. A juicio del experto asturiano, “está claro que en el momento actual tenemos un infradiagnóstico y que no sabemos qué parte del número real representa la cifra de casos detectados”. Pedro Arcos considera que, salvo que aparezca una variante nueva del virus, “no es previsible que la curva suba mucho porque la población susceptible es cada vez menor y al virus se le acaba el hueco”.

Daniel López Acuña, ex alto directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que los repuntes de la curva epidémica “está dándose también en otros países europeos y asiáticos”. Y añade: “Lo más probable es que no sea una ola de la magnitud ni de la severidad de la sexta onda o de las anteriores, pero no debemos subestimar su impacto y su potencial explosivo si está dominada por variantes altamente contagiosas”. López Acuña advierte de que, “aunque la gente tiende a pensar que tendrá poco impacto sanitario y mayor impacto laboral, no tenemos ninguna certeza de que vaya a ser así”.