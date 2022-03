El libro “Eterno Teniente Coronel Jesús Gayoso” recopila 100 relatos y 300 fotografías de compañeros, familiares y amigos del que fuera jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, como homenaje en el segundo aniversario de su muerte por covid-19. Su amigo el pintor riojano Taquio Uzqueda ha sido el encargado de coordinar este libro, que reúne, en 440 páginas, “momentos y experiencias de una persona inolvidable”.

El 27 de marzo de 2020, durante la primera ola de la pandemia, Gayoso falleció con 48 años en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño tras luchar contra el covid16 días. Gayoso, nacido en Mieres en 1971, donde estaba destinado su padre guardia civil, y criado en La Coruña, estaba casado y tenía dos hijos. En 1996 se incorporó a la unidad de élite de la Guardia Civil, con sede en Logroño, y asumió la jefatura del GAR en 2004.

“No me entraba en la cabeza que ya no fuera a verle más. Por eso se me ocurrió este homenaje”, explicó Uzqueda, quien recopiló los testimonios junto con Juanjo Mateos, miembro del GAR ya jubilado. Uzqueda insistió en que Gayoso era “una persona comprometida y entregada, que vivía con ilusión y pasión su profesión”. Fue un guardia civil que “no pasaba desapercibido, humilde, generoso, defensor de sus hombres y con un gran sentido de unidad”.