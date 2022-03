El maestro incombustible de Asturias: “Los niños son lo mejor de la enseñanza”

“Los alumnos son la esencia de la educación. Cambiaron las familias, el entorno social, los programas, pero los niños en el fondo no cambiaron. Ellos viven en un mundo aparte, la infancia es la mejor etapa de la vida”. El diagnóstico de situación lo hace Ramón Palicio, maestro de cuarto de Primaria en el colegio público Gervasio Ramos, de Sama de Langreo. Habla con conocimiento de causa. Cuando el curso toque a su fin, serán 51 años y medio dedicado a la enseñanza pública, una trayectoria de récord, que ya queda para la intrahistoria de la educación en Asturias pues será imposible de igualar.

“El sistema ahora es más tolerante, la normativa sobreprotege al alumno, los padres sobreprotegen a los hijos y en general la sociedad también los sobreprotege. Y puede que los críos tiendan a ser un poco más contestones, pero yo con este curso, mi último grupo, estoy encantado y, creo, que ellos conmigo”, comenta Ramón Palicio. Respuesta correcta. Cuando se pregunta a los nenos de cuarto del Gervasio Ramos qué nota le pondrían a su tutor, la evaluación del grupo es generosa: “¡Un 9,95!, “¡Un 10 sobre 10!,”. Hasta un 1.165 llega a oírse en una clase que, asegura, le echará de menos el próximo curso.

Más de medio siglo en las aulas da para mucho. Ramón Palicio vivió el paso de la escuela pública del franquismo a la democracia y ha sido testigo de hitos como el de la implantación de la enseñanza del inglés en los colegios asturianos, de las nueve leyes educativas aprobadas en España desde 1970 o de aquella aulas donde algunos profesores recurrían al castigo físico.

Oposiciones a los 19 años

Una carrera profesional tan longeva ha sido posible por dos razones. Sacó la oposición a la primera cuando tenía 19 años y aunque lo habitual es que los profesores de la enseñanza pública pidan la jubilación voluntaria al cumplir los 60 años, Ramón Palicio hizo lo contrario tras cumplir los 65 años. “Pedí cinco prórrogas anuales voluntarias a la Consejería de Educación y aunque cumplí los 70 años el 1 de noviembre, solicité también acabar este curso, para no romper la dinámica a los críos y que no tuvieran que cambiar de tutor”, comenta el veterano profesor, un enamorado de la enseñanza. “Es algo insólito”, corrobora Rosa Riesgo, directora del colegio público Gervasio Ramos desde hace tres años, una etapa especialmente compleja por la pandemia del coronavirus. “Y no tiene nada que ver con el vil metal. De hecho, por trabajar estos últimos ocho meses, tras cumplir los 70, la pensión no subirá. Yo no estaba a eso. Me gusta la enseñanza y trabajar a diario con los críos”, esgrime el veterano maestro, que ni siquiera dejó de ejercer la docencia cuando compatibilizó su profesión con el cargo de concejal en el ayuntamiento de Oviedo, para el que fue elegido en 1995. “Uno de esos cuatro años estuve en el colegio de Villafría, en Oviedo, y el resto aquí en Sama. La dirección me agrupó las horas libres en dos mañanas, que podía dedicar al grupo municipal, los lunes y los jueves, y luego volvía como un tiro a Sama para dar clase por las tardes. No falté ni un día a las clases siendo concejal y muchas veces sin comer porque el grupo municipal de IU estaba siempre abierto para atender a los vecinos”, relata Ramón Palicio de aquellos intensa etapa, un ritmo que, confiesa, decidió cortar. “Solo el Espíritu Santo puede estar en dos sitios a la vez”, ironiza con ese gesto pícaro que, probablemente, conserva de una niñez feliz en Tudela Veguín, donde creció y fue amigo de infancia de Tino Casal, una de esas amistades forjadas con la complicidad de la inocencia.

“Nos criamos juntos, no podría decir cuál es el primer recuerdo que guardo de Tino porque desde que tengo noción siempre estuvo ahí”, comenta Palicio, a quien se le nota la emoción y, también, el respeto cuando habla de las mil y un anécdotas, de crío, con quien fue faro de la Movida madrileña. Dos o tres veces a lo largo del curso, Ramón Palicio saca partido didáctico a alguna de las canciones de su amigo para, por ejemplo, iniciar a sus alumnos en los secretos de la metáfora, hacerles pensar en la importancia de la imaginación, explicarles las fases de la luna o, simplemente, para ampliar vocabulario. La familiaridad con la que los alumnos de ocho y nueve años hablan de Tino, piden títulos como “Embrujada”, “Eloise” o “Hielo rojo” o levantan la mano para hablar en público, da una idea de que las nociones del tutor captan su atención y dan fruto, incluso a última hora de una larga jornada lectiva de miércoles. “Soy yo el que aprende algo de ellos todos los días”, confiesa Ramón Palicio, que todavía guarda en su memoria lo que le dijo, hace ya unos cuantos años, una de sus alumnas, Llara, al ver uno de esos vídeos: “Profe, ese amigo suyo no es del pasado, es del futuro”.

Magisterio por obligación

Cuando el profesor de Tudela Veguín (otra de sus pasiones) echa la vista atrás, para recordar sus inicios, confiesa que llegó a la enseñanza por eliminación. “En 1966 quería hacer una carrera superior. Pensaba en Ciencias Físicas, pero había que ir a Valladolid y mi padre y uno de mis hermanos me dijeron: “No hay medios, elige una carrera corta y que se pueda hacer en Oviedo”. Había poco donde elegir la verdad, Magisterio o Comercio. Acabé en tres años y saqué la oposición a la primera”. Y ahí empezó una carrera profesional tan prolongada en el tiempo como breve en número de destinos. “Solo tuve cuatro: el primero en Tuilla, Langreo, un curso; el segundo en Belmonte de Miranda, otro curso, y luego ya los 48 que llevo aquí en el colegio de Sama, con el paréntesis del año que estuve en Villafría”, enumera Palicio, que bromea sobre el tiempo que lleva en la enseñanza pública asturiana: “Cuando empecé a trabajar todavía no habían nacido ni Adrián Barbón ni Teresa Mallada”. No resulta extraño que de esta forma haya acumulado más de 300 puntos, que le hubieran permitido sacar plaza en cualquier concurso de traslados para ir a Oviedo, como hicieron muchos de los que han sido sus compañeros, pero que han quedado desaprovechados. Ramón Palicio es dado a las fidelidades vitales. A día de hoy reside en la misma casa en la que nació, en su Tudela Veguín del alma, donde pasará buena parte de una jubilación en la que, asegura, “todavía no me he parado a pensar cómo será, sin las clases y sin los críos”.

Por sus aulas ha pasado cerca de tres mil escolares, la gran mayoría de las Cuencas, que cuentan hoy entre los 8 y los 58 años cumplidos. “A todos los alumnos de esas orlas, y más, les ha dado clase Ramón”, destaca Amaro Muñiz, el profesor de Educación Física, quien apunta que muy pocos profesores habrá en España con estas cifras. El azar ha querido que la singladura final coincidiera con la pandemia, “seguramente la peor etapa, por el cierre de las clases y las muchas restricciones”, revela Ramón Palicio. Al otro lado, el más positivo en un balance de estas cinco décadas, “la importancia que tiene una buena educación pública, donde se enseña a alumnos de procedencia muy diversa”; y, ya en el plano más personal, que “unos padres, a los que les di clase, pidieran hace pocos años todavía, que también se la diera a su hijo. Es algo que te llega al corazón”.