El Sahara se independiza del Gobierno de Sánchez: “Nos están usando como moneda de cambio”

Cuando Brahim Dahane dice “desaparecido” quiere decir “secuestrado”. Cuatro años privado de libertad y de contacto con su familia en una “mazmorra” marroquí a la que llegó a finales de los ochenta directamente desde el instituto. Se presenta como “activista en favor de la causa saharaui desde los territorios ocupados” y también estuvo dos veces en la cárcel, en total dos años, la última vez en 2011. Se puede entender que el reciente abrazo del Gobierno español a los postulados de Marruecos en el conflicto del Sahara le haga poca gracia. Algo sabe por experiencia de la sensación de abandono y del sabor amargo que esta semana vuelve a percibir en un pueblo que se ha habituado al desamparo. A la pregunta por sus impresiones dice “amargura”, no “sorpresa”. Reconocerá que en el Sahara Occidental la última “traición” de España no la han visto venir, pero el aroma de la indefensión y la rabia sí los conocen bien de otras veces.

Brahim vive desde 2014 en Oviedo, donde tenía amigos y vino a tratarse de sus problemas de salud. Jadaya Mohamed se instaló hace año y medio con su familia en Asturias después de pasar por Canarias, Castilla-La Mancha y Alemania, y Bachir Ahmed vivió y estudió desde los doce en Cuba y ahora cursa un máster en Biomedicina y Oncología Molecular en la Universidad de Oviedo. Brahim viene de los territorios ocupados, Jadaya y Bachir nacieron en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y están hablando del volantazo que el Gobierno de España acaba de dar por carta respecto a su antigua colonia. No pueden entender el mensaje de la misiva en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acepta el plan de Marruecos para dotar de un régimen de autonomía a la que fue la “provincia 53” e ignora todas las ambiciones y demandas del pueblo saharaui respecto a la celebración de una consulta que incluya la pregunta sobre la autodeterminación.

Como tantas otras veces antes, el reloj de arena se ha dado la vuelta y ellos vuelven a encontrarse con el vacío. Brahim siente resucitar la vieja frustración de que “nos usan como moneda de cambio” de los intereses españoles, como la pieza que se entrega a cambio de la salvaguarda de una incierta “integridad territorial”. Bachir lamenta que el último movimiento de piezas “juega más a la política y al dinero que a las personas”.

“Ya no nos cabe más dolor”, reincide Brahim, pero la historia les ha enseñado que las agresiones “nos aferran más fuerte a lo que somos. Nos harán más fuertes”, advierte Bachir, y desafía a no seguir poniendo a prueba el aguante de un pueblo muy acostumbrado a resistir. “Ellos pasarán, nosotros quedaremos” y “da igual que haya que esperar cien años siempre que sea este pueblo el que decida su futuro”. Todos asienten, y reprueban los rebrotes ocasionales, demasiado esporádicos, del interés español por un conflicto silenciado del que España, “potencia administradora” a los ojos de la legalidad internacional, se ha desentendido demasiado. El abandono no es de ahora, pero a Bachir le ha molestado escuchar que un diputado del PSOE defendía la nueva posición del Gobierno vanagloriándose de los envíos de ayuda humanitaria, de “la limosna” y “las migajas”.

Jadaya dice “decepción”, “rabia”, “traición”, “eso que sientes cuando te fías de alguien, depositas tu confianza en esa persona y te falla. Es una más de las injusticias que nos ha tocado vivir y que seguimos sufriendo”. Cuenta que en Tinduf su madre está “indignada” y “dolida”, y al recordar su reacción se le van las manos a la cabeza. Porque a los ojos del Sahara España no es Alemania, ni Estados Unidos. “Nuestros padres y abuelos fueron españoles”, recuerda Bachir. No son solo los niños que pasan los veranos acogidos aquí, “tenemos un vínculo histórico, intelectual y emocional… Nuestro segundo idioma oficial es el español. Fuimos la provincia 53…”

Ellos traen la voz de las personas, pero la diplomacia “juega más a la política y al dinero que a las personas”, lamenta Bachir Ahmed, y Brahim Dahane percibe la desconexión entre el “calor” que reciben de los españoles, “a los que siempre hemos sentido como hermanos, que se han movilizado con nosotros”, y la actitud de un Gobierno, o de un partido que ha decidido en solitario ceder al “chantaje” marroquí girando la postura oficial del Estado español por primera vez en 46 años. Habla también de las empresas del Ibex35 “involucradas en el Sahara”, o de los intereses en Marruecos del rey emérito… “Ellos son buenos haciendo su política, su chantaje”, dice por experiencia, y pasa de los sentimientos a los análisis de política exterior. Además de la soledad del PSOE, de una contradicción con el programa electoral socialista –“está muy clarito ahí”– y otra esencial con las resoluciones de Naciones Unidas sobre la resolución del conflicto, se percibe “una ausencia de visión diplomática”. España ha pasado en menos de un año de prestar atención médica en su suelo al líder del Frente Polisario –Brahim Ghali– a asumir la postura de su enemigo, el reino de Marruecos. De pronto, después de 46 años lidiando con mayor o menor fortuna en el tira y afloja de la antigua colonia, la vieja metrópolis “se pone del lado del fuerte” y asume, a los ojos del pueblo saharaui, una lógica peligrosa por el tipo de socio que ha escogido. Bachir Ahmed resume la cuestión en que “tú has accedido a respetar al otro, pero él no se ha comprometido a respetarte a ti”. Se conoce la oferta española, pero no constan documentos con las contrapartidas de Marruecos en relación con las fronteras de Ceuta y Melilla o con el control de la emigración irregular. “Y ese rey”, advierte, “es un saco sin fondo”.

A Bachir le sorprende “que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya tomado una decisión unilateral, sin que se hubiera enterado siquiera todo el Gobierno”, e interpreta que “España se ha excluido a sí misma como mediadora, se ha desmarcado” y ahora el que se separa del Ejecutivo de Pedro Sánchez es el pueblo saharaui. “Sentimos rabia”. “Nadie tiene derecho a decidir por los saharauis”, remata Jadaya volviendo sobre la conciencia colectiva de que este conflicto “no se va a resolver a menos que haya una decisión del pueblo”. “Incluso para la autonomía”, subraya Bachir, “haría falta un referéndum…” Si esto es una cuestión de “Realpolitik”, de política pragmática aferrada a las circunstancias, Brahim acaba con una pregunta: “Rusia es el país más grande del mundo y una gran potencia nuclear. ¿Dejamos que se lleve a Ucrania por delante en lugar de defender al débil? España debería respetar el derecho internacional en el Sahara igual que pide que se preserve en Ucrania”.

