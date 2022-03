La materia ingrata de la que trata su cargo no permite “celebrar nada” ni tomar decisiones con “efectos inmediatos”. Con esa consabida advertencia previa, para que sus interlocutores se hicieran cargo del tipo de comparecencia, el Comisionado del Principado para el Reto Demográfico se ha enfrentado esta mañana al escrutinio de los grupos de la Junta y ha recogido el reproche unánime de los de la oposición y su emplazamiento al paso “de las palabras a los hechos”. La disertación de Jaime Izquierdo dejó en el parlamento autonómico el nivel de cumplimiento del plan demográfico al cierre de 2020, un 52,38 por ciento fruto del desembolso de casi 1.192 de sus 2.275 millones de euros, y una batería de reflexiones sobre el futuro que de entrada invita a comprender que este “problema estructural” desbordará la legislatura, no es tanto “una cuestión de presupuestos” como de “búsqueda de nuevos modelos económicos” y en muchos casos requerirá de “la aplicación de teorías y modelos aún no conocidos”.

A preguntas de la diputada del PP Cristina Vega, el Comisionado entró en las soluciones fiscales contra el despoblamiento rural de las que de forma muy heterogénea –“no hay dos que repliquen la misma”- han hecho bandera el Principado y otras autonomías. “Son interesantes”, evaluó sin demasiado entusiasmo, “pero no encontramos los mecanismos más eficientes para hacer que funcionen a favor de la reversión demográfica”. No hablaba sólo de Asturias y precisó que “estoy de acuerdo con que se ensaye”, añadió que “si tuviesen más dotación serían mucho mejores”, pero que tienen “limitaciones como consecuencia de la necesidad de ajuste presupuestario”. Izquierdo avanzó algunas de las conclusiones de la encuesta a los nuevos pobladores del medio rural que tiene en marcha su departamento en colaboración con los ayuntamientos y la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Es una tarea de detección del “capital humano” del que puede servirse el futuro del agro asturiano y sus primeros resultados son reveladores. De los cincuenta habitantes nuevos de Somiedo, “ninguno se dedicaba al sector primario” y con asiento en esa percepción evidenció las necesidades de formación para atajar la otra “evasión” del campo, la “erosión del conocimiento campesino” indispensable para la revitalización que se pretende. “Tendremos que plantearnos una estrategia”, reconoció con la conciencia de haber identificado ahí una asignatura pendiente. El Comisionado recogió el guante del diputado Luis Fanjul respecto a la reorganización comarcal pendiente en Asturias y abogó por el uso de los grupos de desarrollo rural como embriones para una descentralización administrativa que configure, “alrededor de las comarcas, unidades administrativas desconcentradas que funcionen como elementos para la dinamización”. Se parece esta visión a la que probablemente dará la nueva ley de ordenación del territorio, que el Principado tiene en elaboración y que busca una reagrupación de servicios en ámbitos superiores a los del municipio. El debate se asomó entonces al supuesto “abismo” del millón de habitantes, y a interpelación de Ovidio Zapico (IU), Jaime Izquierdo reconoció que esa frontera numérica que si nada lo remedia Asturias cruzará este mismo año “da mucho juego, pero en realidad no es un abismo. Es una cifra. Lo suyo sería que no bajáramos de ahí, pero tampoco podemos saber si Asturias se puede equilibrar también, por ejemplo, con 700.000 habitantes" que encuentren una aceptable calidad y capacidad de vida. La auténtica clave de esta apuesta suya por calidad frente a la cantidad está, remarca, en los modos de subsistencia de “las personas que viven en el territorio en este periodo de transición del modelo industrial en el que Asturias tiene una particularidad estructural única. En los sesenta fuimos una región rejuvenecida y contribuimos a vaciar lo que hoy se llama la ‘España vaciada’. No hubo demasiados cambios en nuestro modelo económico y esto nos ha llevado a un paulatino envejecimiento”. Por eso el futuro deseable es el de “una región que se atreva a dar el paso hacia la tercera generación de las políticas de desarrollo regional, y ahí Asturias puede ser puntera, porque tenemos unas condiciones impresionantes”. Las explicaciones del Comisionado se vieron poco pragmáticas en una sala donde la oposición hizo causa común sobre la necesidad de “pasar de las palabras a los hechos”. Así resumió sus inquietudes la diputada popular Cristina Vega, que afeó al Gobierno el uso propagandístico de la figura del Comisionado y le emplazó directamente si “replantearse su función” y a preguntarse “si le merece la pena que utilicen su nombre como mera propaganda o es mejor reconocer que le han utilizado e irse”. Fanjul agradeció la coincidencia en lo tocante a la descentralización administrativa, pero también invitó a Izquierdo a “bajar más al piso y ser más didáctico” mientras la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, reprobaba la sensación de que “no se están dedicando a gestionar lo inmediato, sino lo intangible. Ovidio Zapico alertó sobre la pérdida de uno de los dos senadores por designación autonómica como efecto político de la bajada del millón de habitantes, Adrián Pumares (Foro) también invitó a “replantearnos su labor” tras evidenciar “la falta de coordinación entre usted y las consejerías y entre las consejerías entre sí” y Sara Álvarez (Vox) pidió “planes concretos en plazos concretos” después de reprobar la “inacción” del Gobierno en este asunto. La diputada socialista Alba Álvarez reprochó a su vez la demagogia y el uso partidista del medio rural que detecta en algunas valoraciones políticas sobre un problema complejo que se presta al simplismo y no tiene “una receta mágica” ni una sola “solución concreta”. El Gobierno, opuso a las críticas, “ha puesto en marcha diferentes medidas a través de los presupuestos para intentar paliar este problema con políticas fiscales de infraestructuras y de servicios en el medio rural, sabiendo que eso no arreglará el problema de fondo, pero que abre el camino para unas acciones que deben ser sostenidas en el tiempo”.