Un histórico canto por la paz en Oviedo

Cualquiera que pasase por la plaza del Ayuntamiento de Oviedo este domingo a mediodía lo tuvo especialmente difícil para no emocionarse ante el espectáculo inusual, puede decirse que histórico, de escuchar a 700 voces unidas al entonar el “Dona Nobis Pacem” (“Danos la paz”, en latín), de Wolfgang Amadeus Mozart, ese canon de sencillez casi infantil que apela a los más puros sentimientos frente a la crueldad de los matarifes. Un total de 35 agrupaciones asturianas se unieron a la iniciativa “Coros por la paz”, nacida en el pueblo madrileño de Griñón de la mano de la Coral Santiago Apóstol. El 5 de marzo reunieron mil voces en un evento simultáneo en diferentes localidades. Pero este domingo redoblaron la apuesta y fueron ya 25.000 las voces que cantaron al unísono en 250 localidades de toda Europa.

En Oviedo, fue el maestro Javier Mejuto el encargado de dirigir esta colosal formación coral. Confesaba, después de la actuación, que duró unos diez minutos, que lo había tenido difícil para no emocionarse. “Lo preparamos en dos semanas. Algo que pensamos que iba a ser local, ha reunido 35 formaciones. No creemos que podamos detener la guerra, pero sí queremos mostrar a través del canto la fuerza que puede tener esta aspiración, mostrar nuestros sentimientos y nuestra solidaridad, y hacer un llamamiento para que cesen todas las guerras, no solo la de Ucrania, también las silentes, aquellas de las que nafie habla pero siguen estando ahí”, expresó Mejuto.

Se eligió “Dona nobis pacem”, porque “es muy blanca, muy neutral, carece de ideología, de bandera”. Era un tema idóneo, pero “no el más fácil de interpretar por una masa coral tan grande”. Mejuto no dudó en afirmar que lo vivido este domingo era “un acto único en la historia”. El maestro coordinó a los directores de cada grupo, para que hubiese cohesión. Fueron ensayando y este domingo hicieron un ensayo previo en la plaza de Feijóo, “para quitarnos la emotividad”. A pesar de ello fue difícil: “Me ha costado aguantar la lágrima”.

Estaba previsto que el violinista kievita Yuri Nasushkin, director de orquesta y profesor del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias “Eduardo Martínez Torner”, así como la soprano también ucraniana Larysa Shevnina Bystrytska, en representación de los músicos de esa nacionalidad residentes en Asturias, interpretasen el himno de su país, pero finalmente se desechó esta interpretación para que el acto tuviese una menor carga política. En cualquier caso, la bandera ucraniana lució en la plaza del Ayuntamiento, con el lema: “Oviedo con Ucrania”.

No obstante, se pudo ver a Larysa Bystrytska con un grupo de compatriotas que lucían banderas de su país e incluso la conocida vyshyvanka, la blusa ucraniana bordada con motivos locales. “Fue un acto muy bonito”, aseguraba Iryna Zakladnova. “Nuestro pueblo está intentando hacer todo lo posible por resistir la invasión de Putin”, admitieron. “Zelenski está hablando con todos los Gobiernos para llevarles el mensaje de que nos ayuden con armas. Necesitamos tanques y aviones,. con eso podremos hacer frente a los rusos”, añadieron. Y es que, solo con música no se vence a blindados y misiles.

El presidente Zelenski es “genial, está allí con el pueblo”, dijeron por su parte Yulia Popovych y Ulyana Bodnarchuk. “Es una persona grande, un buen presidente”, abundaron. Y eso que “al principio no lo querían”. Pero “se está comportando como un héroe”. La afrenta de Putin será difícil de olvidar. “Nunca esperamos que hiciese algo así. Pensamos que a los sumo, en 72 horas, quitaría el gobierno y al presidente, que se limitaría al Donbás, pero tanto, no”, añadieron.

Al acto se unieron los coros más variopintos: la Sociedad Coral de Siero Musical, el Coro San Martín de Sotrondio, el Coro Avao de Oviedo, el Coro de Amigos de la Ribera de Arriba, la Sociedad Coral Maestro Lozano de Langreo, el Coro Son Astur de Oviedo, la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, el Laureado Coro Santiaguín de Langreo, el Coro Son Pokare de Oviedo, la coral Polifónica de Llanera, el Orfeón Antolín de la Fuente de Oviedo, el Coro Los Lunes a las Ocho de Oviedo, la Sociedad Coral de Nava “Allegro”, la Agrupación Coral La Regenta de Oviedo, el Coro Amicorum Musicae de Oviedo, la Coral del Hogar del Pensionista de El Berrón, el Orfeón de Mieres, el Coro del Centro Asturiano de Oviedo, el Coro del Colegio de Abogados de Oviedo, los Alumnos del Taller Coral Otero y El Cristo 2 de Oviedo, El Coro Vetusta de Oviedo, el Coro Las Regueras, la Agrupación Coral de La Corredoria, el Coro Ton y Son de Oviedo, el Coro de Ribadedeva, el Coro Samartino de Vega de Poja, el Coro La Flor de Pola de Lena, el Coro Fundación Princesa de Asturias, el Coro del IES La Quintana de Ciaño, la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, el Coro Clarín de Mayores de la Universidad, el Grupo Coral María Inmaculada de Oviedo, el Coro Santa Apolonia de Pañeda, el Grupo Vocal Armonía 6 de Oviedo y el Coro de adultos del Centro Musical Ángel Muñiz Toca.