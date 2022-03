El respiro de los refugiados: “Al menos mis hijos pueden jugar”

“ Zhynuť naši vorižeńky, jak rosa na sonci (Se desvanecerán nuestros enemigos, como el rocío bajo el sol) / Zapanujem i my, bratťa, u svojij storonci (Gobernaremos nosotros, hermanos, en nuestra propia tierra)”. Miembros de la Asociación de Ucranianos en Asturias entonaron, ayer por la mañana en la Plaza Mayor, el himno de su país. Lo hicieron como despedida al concierto que organizó la Federación de Coros de Asturias (FECORA), con Santiago Novoa al piano y Rebeca Velasco a la batuta. “Coros de Asturias por la paz”, rezaba la pancarta que encabezó la actuación.

Por la mañana música, por la tarde tesón. Porque ucranianos de toda Asturias volvieron a concentrarse –como cada domingo desde la invasión de Rusia– en el entorno del teatro Jovellanos. Un momento para reivindicar y también para compartir historias. Como la de Anna, una joven ucraniana que no puede dejar de llorar cuando le preguntan por su país: “Allí se quedó mi marido, él no puede salir”, explicó. El único consuelo se lo da mirar a sus dos hijos, Andre e Ivan, que ayer no paraban de corretear. “Al menos mis hijos vuelven a jugar... vuelven a ser niños”. Dibujó una sonrisa triste.

Casi tanto como los ojos de Diana Illya, cuando piensa en su novio Jenya. “Él no puede venir, pero sí he traído conmigo a su madre (Natalyau) y a su hermana (la pequeña Veronyka)”. Y suena otra vez el himno, esta vez en otras voces: “Še nam, bratťa mołodiji, usmichneťśa dola (aún a nosotros, hermanos compatriotas, nos sonrería la fortuna)”.