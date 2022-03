“Las tensiones internas demostraron que somos un partido vivo, dinámico”

El PSOE asturiano celebra la paz e Iván Fernández García, “corverano de Asturias“ de los de 1978, un ascenso al tercer escalón del escalafón interno de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Alcalde de Corvera desde 2014, cambia la secretaría de área de política municipal que encabezaba hasta el congreso del pasado fin de semana por la nueva vicesecretaría general de acción política e institucional. Prepara la precampaña asumiendo que hará falta pedagogía para hacer valer las decisiones de una legislatura compleja.

–El apoyo con el que nace la ejecutiva pasa del 64 por ciento en el congreso de 2018 al 97,23. ¿Eso es una reconciliación o un acallamiento de la disidencia?

–Viene a culminar un proceso de ilusión iniciado hace cuatro años. Hemos trabajado mucho para fortalecer la unidad del partido y ahora vemos los resultados. Sabíamos que partíamos de un punto con muchas tensiones internas, pero eso significa que somos una organización viva, dinámica, con una fortaleza interna que pretendíamos canalizar en una misma dirección. Y es eso lo que se ha conseguido, una cohesión que demuestra que somos un partido fuerte al servicio de Asturias. No se ha acallado nada. Este congreso ha sido el de la unidad, pero también el del debate político. Se ha discutido de proyecto, de ideas y de futuro.

–¿Hasta qué punto? ¿Con debates intensos en qué ámbitos concretos?

–No ha habido nada singularizable por su intensidad. La ponencia estaba muy trabajada y los congresos socialistas suelen tener mucha pasión, mucha participación, porque así los entendemos, pero no he percibido ningún asunto especialmente polémico.

–Abrazan un nuevo asturianismo político, pero vienen de que se cuestione la existencia de consenso suficiente en sus bases respecto a la oficialidad que defiende oficialmente el partido.

–Hay mayoría, y un proceso democrático de participación. Lo hubo en el pasado congreso, se ratificó en éste, y en la FSA, como partido democrático que somos, asumimos el sentir de la mayoría. En torno a la oficialidad ya hemos pasado página, en el sentido de que ha habido un debate interno para que toda la militancia tenga asumido qué defiende la organización.

–¿No se ha planteado esta vez una consulta a la militancia, como en el congreso de 2018?

–No. Hay que tener en cuenta que todo esto viene de una sucesión de acontecimientos. En el trigésimo segundo congreso se decidió el apoyo a la oficialidad y así se incluyó en el programa electoral de 2019. Este trigésimo tercero ha venido a ratificar y fortalecer lo que se resolvió en el anterior, y ahora nuestro compromiso es mantener ese objetivo en el programa de 2023 para alcanzar el mayor apoyo social posible.

–Su programa hablaba en este punto de “abordar el debate“ de la oficialidad. En la práctica, se les ha acusado de no tener muchas ganas de llevarlo hasta el final.

–Es un hecho incontestable que desde la FSA se hizo todo lo posible para impulsar esa reforma. Se dio apoyo al Gobierno para que se impulsaran las reuniones necesarias y se hicieran propuestas concretas y se lideró ese proceso para conseguir el voto de los 27 diputados necesarios. A partir de ahí, al final la suma no daba, pero es incontestable que la FSA y el Gobierno hicieron todo lo que estuvo en su mano. El papel del PSOE no se puede poner en duda salvo para desviar la atención sobre la falta de apoyos con los que contaba la propuesta.

–Los resultados de 2019 rebasaron las expectativas. ¿Le sirve lo mismo para 2023?

–Antes de unas elecciones yo nunca firmo nada. Lo que quiero es presentar un proyecto fiable para ganarnos el respeto de los asturianos.

–¿Van a necesitar mucha pedagogía para explicar las decisiones de una legislatura tan compleja?

–Por supuesto. Pero eso se está haciendo ya desde el Gobierno, la FSA, los ayuntamientos que gobernamos y las agrupaciones locales. Aún falta más de un año de legislatura y ya han pasado muchísimas cosas de una relevancia extraordinaria que han condicionado mucho las políticas... Claro que va a ser necesario explicar algunas decisiones, pero eso también forma parte de la política, que es sobre todo una acción de escucha de la ciudadanía. El ejercicio del Gobierno puede tener ese riesgo, pero se mitiga con una renovación de equipos y proyectos. La labor ejecutiva tiene también un lado muy positivo: otorga mayor experiencia y conocimiento para poner al servicio de los asturianos. No percibo desgaste, todo lo contrario, tanta ilusión y fuerza como el primer día y más experiencia.

–¿Cómo hay que interpretar la salida de los consejeros Alejandro Calvo y Enrique Fernández de la ejecutiva?

–Lo ha explicado el Presidente. Es algo lógico, normal, natural. El secretario general ha querido que los consejeros se vuelquen en las tareas de gobierno para impulsar la acción política. Hay que destacar que los dos consejeros salientes aún no lo eran cuando entraron en la ejecutiva. Ahora se cumple un ciclo y pasan a formar parte de la delegación de la FSA en el Comité Federal. Es algo natural, que refuerza al partido, al Gobierno y a ellos.

–¿No es el desgaste?

–Todo lo contrario. Precisamente lo que ha hecho el secretario general ha sido anticiparse a ese desgaste, no esperar a que apareciese, porque en ese caso el cambio sería más traumático.

–¿Cómo se ha portado la oposición?

–Su labor en democracia es tan necesaria como la de los gobiernos y tenemos un respeto total por ella, no en vano este Ejecutivo ha sido capaz de aprobar tres presupuestos mediante acuerdos de composición diferente. Sí les invitaría a que dejásemos de lado las tácticas partidistas y nos centremos en lo mejor para Asturias. Ahí nos vamos a encontrar.

–¿Ha echado en falta lealtad?

–Hay una parte que ha hecho críticas constructivas y otra, la extrema derecha de Vox, que tiene un hilo conductor con el PP y le arrastra en su estrategia de la manipulación y la mentira. Eso lo lamentamos, pero dos no se pelean si uno no quiere y nosotros nos mostraremos firmes ante esas actitudes y nos centraremos en buscar lo mejor para los asturianos.

–En la izquierda asturiana hay quien no interpreta de forma tan complaciente su opción por la geometría variable. ¿Se están echando al centro, han abandonado las posiciones de la izquierda?

–Somos un partido socialdemócrata de izquierdas y lo que queremos es ocupar, más que el centro, la centralidad del tablero. Eso equivale a defender los intereses de Asturias con una visión progresista. Creo que conjunto de la ciudadanía asturiana está sabiendo reconocer el esfuerzo que están haciendo el presidente y el Gobierno.

–En este prólogo de precampaña están poniendo mucho énfasis en ganarse al medio rural. ¿Hasta qué punto se juega esta batalla ahí?

–Somos un partido que siempre ha trabajado por un medio rural vivo, con futuro, con nuevas oportunidades de actividad y empleo. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. A partir de ahí, respetaremos cualquier opción que pueda surgir, pero somos el partido del medio rural. Los hechos lo demuestran.

–¿Cuánto dependerán del éxito de Pedro Sánchez en la lidia de esta crisis?

–Yo me quedo con el mensaje del canciller de la primera potencia europea, Olaf Scholz, que ha dicho que Sánchez ha defendido con éxito los intereses de su país. Si lo dice el presidente de Alemania, supongo que el conjunto de la ciudadanía sabrá reconocer el éxito y ya solo quedará esperar que se concrete en medidas exactas lo conseguido en el Consejo Europeo.

–¿Quiere repetir como candidato a la alcaldía?

–Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. De momento, estoy centrado en lo orgánico, con la nueva tarea que me ha asignado el secretario general, y en lo institucional, con un grandísimo proyecto de transformación y progreso en Corvera, y no tengo nada decidido. Me preocupa más el futuro de Corvera y de Asturias que el mío.