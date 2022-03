El “estupor” y la “honda preocupación” del pueblo saharaui y de su red de apoyo en Asturias se hizo clamor esta mañana en la plaza de España de Oviedo. Ante la Delegación del Gobierno en Asturias y en respuesta a la convocatoria de la plataforma asturiana “Paz y justicia para el pueblo saharaui”, varias decenas de personas protestaron por el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Los concentrados entregaron en la representación del Ejecutivo un manifiesto que proclama que “con este giro” hacia la asunción del plan marroquí para dotar a la antigua colonia de un régimen de autonomía, el Gobierno de España da carta blanca al reino de Marruecos para continuar ejerciendo todo tipo de violencia contra la población saharaui y nos aleja cada vez más de una solución justa para el pueblo” del Sáhara.

La voz de la que fue la “provincia 53” de España y es “el último caso de descolonización” irresuelta en África gritó “Marruecos, culpable; España, responsable”, “Sáhara, libertad; Polisario vencerá” o “Sánchez, atiende, el Sáhara no se vende”. Entre banderas saharauis y pancartas pidiendo “paz” y “justicia”, los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC OO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, sumaron sus palabras a las del manifiesto que pide al Gobierno una rectificación y le recuerda que “el derecho internacional no reconoce ninguna soberanía o jurisdicción marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, ni considera a Marruecos como la potencia administradora del territorio”.

Detrás de la pancarta, Belén Cueva, una de las coordinadoras del programa “Vacaciones en paz” lamentó el “paso atrás” que da el pueblo saharaui con el empujón del Gobierno de España y reivindicó el impulso a “la autodeterminación, no a la autonomía” del territorio. Ratificó que los niños saharauis acogidos temporalmente en Asturias volverán el próximo verano tras dos años de parón por la pandemia y que este año serán solo treinta por la demora en la obtención de los permisos. A su lado, la saharaui Lehdia Sueiliki proclama que “Sáhara no se vende” y Brahim Dahane deja a la vista las contradicciones del Gobierno español. “Envía armas a Ucrania y acoge a refugiados ucranianos, y eso está muy bien, pero no puede hacer lo contrario con el Sáhara. No se puede seguir usando a este pueblo como moneda de cambio, no nos cabe más dolor por las acciones de los gobiernos de España. Eso no se hace…”

Javier Fernández Lanero incluyó entre los argumentos que justifican la convocatoria la constancia de que “los intereses políticos, comerciales o estratégicos no pueden condicionar el futuro de un pueblo que tiene derecho a decidir qué quieren ser y cómo quieren vivir”. José Manuel Zapico habló de los “cientos de miles de refugiados saharauis que malviven en campamentos infrahumanos en condiciones intolerables” como consecuencia de la “ocupación” de Marruecos y de “una guerra con violaciones de derechos humanos que hoy perduran”. El país magrebí “masacró a la población civil con napalm o fósforo blanco” y ha prolongado hasta hoy la “traición” posterior al alto al fuego, cuando faltó a la palabra de auspiciar un referéndum de autodeterminación. En ese contexto, “Pedro Sánchez acaba de vulnerar los más elementales principios éticos de la política y da la espalda de manera traicionera al pueblo saharaui”.