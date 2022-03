El yoga como instrumento de una Jornada para la Paz para ayudar a Ucrania

Desde su centro en Oviedo, la maestra de yoga Marina Menéndez quiere poner su grano de arena en el apoyo a la población ucraniana. Lo hará de dos maneras: con la organización de un Jornada para la Paz, el domingo 24 de abril; y con la invitación a participar en sus sesiones, “que permiten entender que la paz de cada persona ayuda a aumentar la paz en el mundo”.

Marina Menéndez, que llegó al mundo del yoga en 2010 tras ocho años como profesora de pilates, explica cual debe de ser la respuesta en el día a día ante la guerra en Ucrania: “Si entras en estado de ira, de pataleta, de enfado, estás contribuyendo a aumentar la ira, la pataleta y el enfado general”.

“No hay que aislarse”, precisa Menéndez, “pero no hay que dejarse arrastrar por la emoción. Yo no puedo ir a Ucrania a dar un mitin, no puedo evitar el hambre en el mundo. Yo, Marina, puedo hacer una actividad gratuita para que el dinero vaya para Ucrania. Y para rebajar los niveles de agresividad y egoísmo de la gente. Porque, al final, las guerras son consecuencia del egoísmo”.

Marina Menéndez cree que el yoga puede ayudar a muchas personas, como la ayudó a ella en su momento: “Yo no comparto nada que no haya vivido. Perdí a un hijo en un accidente en 2008 y esos dos años fueron muy duros. Había trabajado como contable y estuve estresada, triste, iracunda por la muerte de mi hijo. No estoy por encima de nada, pero he decidido que todo eso no sea el eje de mi vida. No hiero, no vivo en la ira ni en el egoísmo, no llevo violencia a mis relaciones”.

“No puedo cambiar situaciones lejanas, pero sí las cercanas”, recalca Marina Menéndez. “Ese es mi compromiso, mi propósito”, que es el significado de Dharma, el nombre de su centro de yoga en Oviedo. Y es lo que explicará a las personas que se inscriban en la Jornada para la Paz: “Empezará con una pequeña charla para entender qué es el auténtico yoga, que está siendo muy perjudicado por llevarlo a un aspecto muy físico. Meditación no es no pensar en nada, sino no entrar en diálogo con los pensamientos negativos. El yoga y la meditación no sirven de nada si no los llevas a tu vida”.

La aportación de los que se inscriban en la jornada, que se celebrará en el AC Hotel Forum de Oviedo, es de 75 euros, incluyendo una charla “para aprender a comer sin dejar de disfrutar” a cargo de la nutricionista Carlota Fernández, y una sesión musical de Body&Soul Trio. Marina Menéndez aclara que “el hotel cobra 33 euros por la comida y el resto va íntegramente a favorecer, a través de la Cruz Roja, un acto humanitario hacia los ucranianos”. También está disponible una fila 0 para las personas que no puedan acudir y quieran ayudar.