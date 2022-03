Los ayuntamientos asturianos estallan, hartos de asumir lo que deberían hacer otras administraciones: “No podemos más”

“No podemos más”. Lo dice César Álvarez, alcalde de Vegadeo. Socialista. “Hay que dar una solución a esto”, afirma Rosa González, alcaldesa del PP en Coaña. Los municipios asturianos han hecho estallar su descontento en la última asamblea de la Federación Asturiana de Concejos (FACC): gestionan servicios que no les corresponden, terminan siendo los últimos en prestar labores que demandan sus vecinos y no tienen compensación económica para ello. La limpieza de los ríos, la gestión de las escuelas de hasta 3 años o la limpieza de las playas ante la temporada estival son algunos de los asuntos que están a punto de colmar la paciencia de los regidores municipales.

Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco, del PSOE, y presidenta de la FACC señala que en la asamblea celebrada este martes “se habló de problemas gravísimos que tenemos los Ayuntamientos; no estamos en desacuerdo con asumir competencias, pero sí con que no vengan acompañadas de la financiación suficiente”. Pérez asegura que “hay un montón de temas” que los concejos asumen con una financiación que no se ajusta al coste “y por eso es necesaria una reforma de la financiación de las entidades locales”. No es una cuestión menor, dice: “Es una situación grave que nos está generando un problema importante y que no dejamos de repetir año tras año”.

La reunión del martes puso muchos asuntos sobre la mesa. Por ejemplo, los referidos a la Policía Local. “se estableció que el Principado compensaría los gastos que asumimos, como la reclasificación, y hasta ahora no se nos ha compensado nada”, indica Cecilia Pérez. Y más: la limpieza de los ríos en las playas, o los tramos urbanos de los cauces fluviales. “Consideramos que es algo que debe asumir la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y así se lo trasladaremos”, afirma la presidenta de los municipios asturianos.

“Nos caen cada vez más competencias impropias, que no vienen avaladas ni por convenios ni por los recursos económicos necesarios para mantenerlas y nosotros no tenemos forma de hacerle frente”, confiesa Rosa González. En Coaña, el futuro de la escuela de bebés está lleno de incertidumbre: “En lo que va de legislatura no he visto ni un atisbo de avance en este asunto y para mí es lo más urgente”, reconoce.

El alcalde de Vegadeo no oculta la indignación: “La situación ya pasa de castaño oscuro”, dice César Álvarez. Contempla cómo su municipio hace malabares para realizar obras e inversiones y, al tiempo, tiene que hacerse cargo de competencias que no son suyas. “Tenemos todo el concejo lleno de baches y no damos a repararlos, pero estamos cubriendo otros muchos servicios que no son nuestros”, dice. Confiesa que los concejos “no podemos más”. “Encima de solucionar los problemas de los vecinos, se nos carga demasiado; si no pueden (otras administraciones) asumir los recursos, que nos den dinero para hacerlo nosotros”.

Otro regidor socialista, el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, recalca que las administraciones locales son buenas gestoras siempre que “las competencias vengan con los recursos económicos necesarios”. Cree que “se gestionan mejor las cosas desde las entidades locales”. Pero el suplicio comienza cuando “te asignan competencias que o bien vienen sin fondos o los que se aportan son insuficientes, y esto es un problema gordo”. En resumen: “Te pasan los problemas sin dinero y eso es infumable”.

Para Castropol, la limpieza de los ríos supone un verdadero problema: “Si fuera una competencia propia tendríamos una planificación que sistematizara la limpieza; pero como no es así, lo que hacemos es ocuparnos cuando hay una necesidad imperiosa”, explica. Para colmo, hasta la Confederación Hidrográfica retrasa el permiso necesario para que los concejos hagan una labor que creen debería realizar ese mismo organismo: “Hay que pedir un permiso que tardan en contestar”.

A todo esto se suma la tendencia laboral a estabilizar empleos temporales: “Nos piden que estabilicemos esos puestos, pero no sé cómo vamos a hacer con esos empleos que asumismos de servicios que no son nuestros”. Explica Vinjoy que los ayuntamientos pequeños tienen “muy poca ayuda, no se mira por nosotros y la situación es complicada”. “Este asunto requiere una revisión urgente”, insiste.

Gerardo Sanz, alcalde de Llanera, también del PSOE, no duda en cargar contra los presupuestos autonómicos. “No cuentan para nada con nuestra necesidades ni demandas”, asegura refiriéndose a la situación de su concejo. Eso sí, “los ayuntamientos tenemos que cargar con muchas competencias que no nos corresponden para tapar la carencias del Principado y que no lo sufra el ciudadano”.

Alcaldes de todo signo político replican una posición que es casi un lamento. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, de Izquierda Unida, hace suyas las palabras de su compañero de partido, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, quien alzó la voz en la asamblea de la Federación de Concejos contra el sistema de limpieza de los ríos. “Los ayuntamientos no podemos afrontar el coste”, afirma Álvarez, que critica que las empresas explotadoras de los ríos, las eléctricas, “se forren mientras los ayuntamientos pagamos la fiesta”. El regidor mierense obtuvo en su intervención el respaldo de los alcaldes de Illas, Alberto Tirador; San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez, “Quirós”, y Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales.

Gema Álvarez, reitera que “la limpieza de los ríos a su paso por los concejos supondría un desembolso millonario del que no disponemos las administraciones locales”. La regidora explicó que en Lena “hay más de 100 kilómetros de ríos, de los que 60 kilómetros son ríos principales y el resto de afluentes”. Mantener y limpiar los cauces es una tarea demasiado costosa.

“Son muchas las necesidades que debemos cubrir con los escasos recursos de los que disponemos en los ayuntamientos y no podemos asumir más competencias de las que ya tenemos”, subraya la edil lenense. Así puso como ejemplo la escuela infantil de “El Nial”, en la que “el ayuntamiento asume todos los gastos tanto laborales como de comedor y mantenimiento de las instalaciones. Y todo ello financiado por la administración local”. Álvarez reclamó “o bien más recursos o que la administración Principado asuma las competencias de las escuelas infantiles”. Álvarez suscribía así la petición de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que puso sobre la mesa de la asamblea de la FACC la asunción de las competencias de las escuelas públicas de 0 a 3 años por el Principado.

La limpieza de las playas, la batalla de todas las primaveras

La limpieza de las playas asturianos se ha convertido en un quebradero de cabeza para los 18 concejos costeros asturianos. La factura supone varios miles de euros que se deben retraer de las arcas municipales sin posibilidad de que al menos una parte revierta de nuevo en el fondo común público. De ahí que los ayuntamientos reclamen ayuda al Principado. Algunos incluso han planteado la posibilidad de que se cobre por el acceso a los arenales, lo que es inviable.

Cogersa, el consorcio público en el que participan los 78 municipios asturianos y el Principado para la gestión de los residuos sólidos en la región, fue el encargado durante dos décadas de limpiar las playas asturianas de manera gratuita. Hasta que la reforma de la administración local y las modificaciones de las leyes de estabilidad presupuestaria declararon ilegal esa fórmula, e impidieron que la entidad continuara desarrollando la actividad al no figurar en sus estatutos.

Así que los ayuntamientos se vieron en la obligación de contratar esos servicios. Y la sorpresa para muchos de ellos fue que el presupuesto ofertado por Cogersa se encarecía más que los presentados por otras compañías privadas. En algunos casos incluso hasta un 30 por ciento más.

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) ya solicitó al Ejecutivo Regional que colaborase económicamente con los ayuntamientos costeros, pero la respuesta fue negativa.

Los únicos municipios que tienen contratada la limpieza de las playas con Cogersa son Soto del Barco y Ribadesella, los dos concejos en los que “sufren” el mismo hecho diferencial respecto de los otros dieciséis municipios costeros: en ambos se encuentra la desembocadura de los ríos Nalón y Sella respectivamente.

Soto del Barco y Ribadesella invierten cada año más de 70.000 euros en limpiar la desembocadura de dos ríos emblemáticos: el Nalón y el Sella.

Soto del Barco y Ribadesella invierten cada año algo más de 70.000 euros en la limpieza de las playas de Los Quebrantos y Santa Marina, respectivamente. Los alcaldes de ambos concejos reclaman al Principado una ayuda específica para la limpieza de los arenales, que se ven afectados por la suciedad que depositan los ríos.

Pero la limpieza de los arenales es un problema para todos los municipios costeros, que se ven en la obligación de dar servicios a los miles de bañistas que reciben durante los meses de verano. Algunos cobran una cantidad simbólica por el uso de aparcamientos, “que no da para nada; en realidad la ventaja es poder ordenar el tráfico”, señalan desde las alcaldías.

Los tres municipios costeros de la comarca de Avilés (Castrillón, Gozón y Soto del Barco) suman algo más de 200.000 euros destinados a la limpieza de las playas. A eso hay que sumar el coste del servicio de salvamento y el incremento de agentes de la Policía Local para la vigilancia. Todo esto le supone, por ejemplo, al concejo de Gozón un coste de 350.000 euros cada verano.

Ribadesella costea la limpieza de un río emblemático para Asturias

Si un concejo sabe bien lo que es gestionar un río es Ribadesella, con la desembocadura del río Sella presente anexa al arenal de la Playa de Santa Marina. El alcalde riosellano, el socialista Ramón Canal, alude a esta peculiar circunstancia: “Tenemos un hecho diferencial en Ribadesella, como también lo tienen en Soto del Barco”. Ese hecho diferencial es la llegada de “toneladas de madera y basura” a las playas por el cauce de los ríos. “Lo tenemos que limpiar y recoger nosotros con los impuestos de los riosellanos cuando es una playa para el disfrute de todo el mundo”, explica Canal. Pide que la administración autonómica “eche una mano para mantener esa playa decente, porque es un reflejo de promoción y calidad turística de Asturias”.

Otro concejo del Oriente de Asturias que se siente perjudicado es Cangas de Onís. Así lo expresa su alcalde, José Manuel González (PP): “Cada vez nos quieran cargar con más competencias y no nos hacen la consignación económica correspondiente”, explica.

El regidor señala que una sentencia establece que los concejos deben asumir la limpieza de los cauces de los ríos en las zonas urbanas y aledaños así que, siendo puristas, en Cangas de Onís debería afectar “solo a Cangas y no la zona rural”. Pero el municipio asume la limpieza en los núcleos rurales sin tener competencias en el río”. “Y para colmo, cada año el gobierno del Principado nos recorta”, dice. “De lo que se nos daba hace diez años a lo que da ahora, no hay color”, explica el regidor, quien esgrime a modo de defensa que los alcaldes tienen que “defender los intereses de los municipios”.

La autocrítica del alcalde de Siero: “Hay que decir que no”

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, pone también sobre la mesa la necesidad de revisar las competencias impropias que asumen los ayuntamientos y que, en algunos casos, generan situaciones tan llamativas como que "estamos dando servicios que no nos corresponden y los que tenemos que dar no podemos darlos de forma correcta porque económicamente no es viable".

García pone el acento en la red de escuelas de 0 a 3 años, que "clarísimamente deberían estar integradas en la Consejería de Educación, llevamos muchos años luchando por que sea en Principado el que lo asuma y libere a los ayuntamientos, pero seguimos igual", lamenta.

Del mismo modo el alcalde sierense llama a la autocrítica porque "hay servicios que estamos prestando y nadie nos obliga, es solo cuestión de decir al Principado que sea él el que se haga cargo, porque la economía municipal no alcanza para todo".

Lo que opinan los grandes

¿Y qué opinan los grandes concejos? El Ayuntamiento de Oviedo también considera que debe ser el Principado quien asuma la gestión de las escuelas infantiles y que el Estado se encargue de tener en buen estado los ríos, al menos mientras la competencia sea suya, dado que el Principado se plantea reclamar ser responsable de los dominios hidráulicos.

El concejal de Relaciones Institucionales de Oviedo, Mario Arias, respaldó la reivindicación de la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín de que las escuelas infantiles pasen a formar parte de la red educativa del Principado. “Es un asunto que viene de muy atrás, pero creemos que es el momento de dar un paso adelante”, explica el también teniente de alcalde ovetense, en relación a un servicio que “actualmente supone un coste desorbitado a los ayuntamientos” y “es una fuente generadora de problemas”.

Arias también afirma entender e incluso apoyar la petición del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), de que el Estado subvencione las labores de limpieza de ríos que acometan las administraciones locales. “Nos gustaría tener más facilidades para efectuar limpiezas de cauce de ríos al paso por nuestros municipios, pero no puede ser a costa de quitarle una responsabilidad al Estado”, sostiene el concejal ovetense, quien solo ve como posibles soluciones que el propio Estado asuma todas las labores de limpieza o bien abone a los ayuntamientos el dinero para ello a través de transferencias.

En Gijón aclaran: no es que los ayuntamientos no quieran hacer esas tareas, pero no van a ejecutarlas detrayendo sus recursos que deben destinar a las cuestiones que sí deben hacer. “No se trata de negarse a asumir competencias impropias del Ayuntamiento, se trata de que se tenga en cuenta esa realidad a la hora de fijar la financiación municipal y de ordenarlas”, señala la concejala de Hacienda de Gijón, la socialista Marina Pineda. “Es cierto que con las escuelas infantiles hay un convenio con el Principado que nos da dinero, pero no cubre ni los gastos de personal. El Ayuntamiento se encarga de los refuerzos de personal que se necesiten, del mantenimiento de los centros, del comedor... y eso es una cantidad muy importante que está incrementado con la escalada de subida de precios de suministros y materiales”, recuerda.

Y el colmo, insiste, es la nueva normativa sobre el fin de temporalidad en la administración pública que, en el caso de Gijón, supone reordenar la situación de unas 140 educadoras infantiles. Todo eso sobre una actividad educativa, competencia del Principado y sobre la que lleva años abierto el debate sobre su ordenación. “Lo que decimos es que hay que abordarlo”, sentencia la concejala gijonesa.

“Son las escuelas infantiles, la limpieza de los ríos, los servicios sociales, las políticas activas de empleo... Lo que pedimos es que todo eso se cuantifique y cuando se hable de financiación municipal se calcule sobre lo que de verdad hacemos y no sobre lo que deberíamos hacer”, asegura la concejala de Hacienda gijonesa.

Yendo a la letra de la ley, “los ayuntamientos tenemos cuatro competencias”. Pero realizan muchos servicios porque “somos la administración más cercana y así nos lo piden los vecinos”, remata Pineda, que pide que ese trabajo se reconozca “a la hora de la financiación”.

Ahogados, mal financiados, cargados con tareas extra, reclamados por los vecinos, deseosos de dar un buen servicio a los suyos. Así sufren los municipios asturianos las incongruencias entre sus competencias y la financiación que reciben. Y la paciencia se les agota.