“El Principado no hace nada”: denuncian “caos” administrativo en la llegada de refugiados

Mientras Adrián Barbón, presidente del Principado, se muestra “profundamente orgulloso de la reacción de la sociedad asturiana” en la acogida de refugiados ucranianos en la guerra, colectivos y particulares que altruistamente organizaron iniciativas para poner a salvo a desplazados ucranianos critican lo que ellos consideran “un desastre”, o incluso “caos”, desde las administraciones regional y locales: “No hacen nada”.

El presidente regional puso por fin ayer cifra a la llegada de refugiados a Asturias: “Hay ya más de 400 personas procedentes de Ucrania, 110 a través de la cooperación directa con el Gobierno de España”. Lo hizo un día después de que no se aventurasen a cuantificarlo y contactasen con el colectivo ucraniano en Asturias para intentar realizar un censo y “encauzar las ayudas”. “Los números van variando día a día, pero ayer había cerca de un centenar de menores escolarizados y unas 330 personas ya habían solicitado asistencia sanitaria”, abundó Barbón, quien reconoció que “esta oleada improvisada de iniciativas también provoca inconvenientes” y “ha desbordado los cauces institucionales”. A lo que agregó: “Los países europeos tenemos que ser más ágiles, coordinarnos mejor, sin enramarnos en trámites burocráticos para ofrecer la respuesta humanitaria que Ucrania necesita. La sociedad nos enseña el camino”. Y precisamente esa “agilidad” es lo que echa en falta la sociedad asturiana que se ha volcado con la traída y acogida de ucranianos desplazados por la invasión rusa.

“Es un puñetero desastre. El Principado no hace absolutamente nada. Las administraciones públicas no nos dan ni un duro para alimentos. A los que llegan por su cuenta o con iniciativas solidarias particulares les fotocopian la documentación, les toman nombres y les dicen: ‘Buenos días’. Cero patatero”, lamentan desde un colectivo de la región. Aseguran que “la gente está cabreadísima y hay ayuntamientos que habían dejado plazas de alojamiento en manos del Principado a las que no llega ningún refugiado”. Y aun hay más, afirman: “Los que llegan por su cuenta, quedándose en casas de conocidos o amigos, no saben qué tramites hacer ni nada. Hay colegios donde a los niños los apuntan sin problema y otros que, sin documentación, nada. Y hay zonas donde los médicos los atienden sin problemas y en otras ponen pegas porque dicen que no tienen directrices”.

Los voluntarios y asociaciones cuentan que “la única disposición es que la gente vaya a Accem, donde les anotan en una lista y ‘ya les llamarán’. Accem no puede cargar con todo, es imposible. Pero, mientras tanto, no tienen lugar donde ir. No hay una teléfono donde les asesoren o les resuelvan trámites, no saben cómo solucionar cosas básicas”, denuncian. Asimismo, relatan que las administraciones carecen de traductores para atenderles y “muchos niños llegan con un papel que es su certificado de nacimiento y vienen sin pasaporte, algo que no entiende la Administración”. Contraponen que “en otros países les dan un dinero para empezar” y hay comunidades autónomas que tienen guías sobre cómo actuar con refugiados y, específicamente, con menores.

Reveladora es la situación en la que se vio un gijonés residente en Siero que, asumiendo costes, fue a Polonia a buscar a refugiados ucranianos. “Tras llegar a Asturias, todo ha sido caótico y tuvimos que arreglarlo entre familiares y amigos. Las ONG ‘oficiales’, poco; y el Principado, nada de nada”, asegura. Recorrió 6.800 kilómetros en cinco días, conduciendo él todo el tiempo, y llegaron al Principado un sábado a las 4 de la mañana. Trajo a una familia con dos adultos y tres niños; y a una joven con su madre y un gato. “Tuve que esperar al lunes para que los atendiesen. Fuimos a Accem, donde solo les apuntaron los datos y les dijeron que ya los llamarían. Y hasta ocho o diez días después no nos contactaron para ofrecerles plazas de un hotel”, narra. Para entonces, ya había logrado soluciones para su alojamiento y manutención gracias a amigos y otras asociaciones.

“Les conseguí trabajo, los papeles y todo. Pero todo a nivel particular, con un esfuerzo sobrehumano económico y mental. Fui en furgoneta y, al llegar, la situación en la que los dejaba la Administración no me parecía apropiada y entonces me los traje para casa. Estuvimos días buscando guías por internet, moviéndonos por Oviedo, Gijón, Siero... Y nada... Y todo se logró gracias a los compañeros de trabajo, amigos, a una asociación de vecinos”, explica este voluntario gijonés, que tuvo que pedir “favores en Comisaría y la Seguridad Social porque si no todo eran citas para días o semanas después”. Ahora, ya han logrado “acabar con los trámites, ya tienen viviendas y trabajo”. Una familia se quedará “en casa de una vecina y otros en el piso de una amiga; hemos organizado una hucha común todos los vecinos para que tiren los primeros meses porque si no se mueren de hambre y, en cambio, desde las instituciones públicas no nos quieren dar ni una ayuda de ochenta euros para que se pueda desplazar a su nuevo trabajo uno de ellos”.

Este gijonés, que “casi” se arruina en su acto solidario de acogida, resume las enormes dificultades que se encontró: “Los tienes en tu casa llorando, inestables. No es tan fácil como darles la casa: vienen de la guerra, les quitaron su hogar, su vida y todo. Y la ayuda pública que reciben es de cero euros, todo a base de colectas que organizamos”.