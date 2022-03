Así se vio desde el espacio la calima que tiñó de naranja la atmósfera asturiana

La calima causada por una nube de polvo sahariano que tiñó de tonos anaranjados la atmósfera asturiana el día 15 de marzo se vio desde el espacio como una enorme mancha que cubrió la península e, incluso, se extendió a zonas de Francia. La Agencia Estatal de Meteorología ha elaborado un informe sobre el episodio que se registró en todo el país y que tuvo su principal motivo en la borrasca Celia, la tercera de la temporada 2021-2022.

La calima no es un fenómeno excepcional, pero suele ceñirse a las islas Canarias, dada su proximidad con el desierto del Sáhara. No obstante, sí resultó inusual la intensidad con la que se produjo este mes de marzo. Los expertos aseguran que en uno de cada cinco días del año existe calima, aunque a niveles tan bajos que el ojo humano no puede percibirlo.

La borrasca Celia comenzó a formarse al final del pasado 13 de marzo y la madrugada del 14, con “el desplazamiento hacia el sureste de una vaguada atlánica que terminó separándose de la circulación polar a últimas horas del día 14 dando origen a una depresión aislada en niveles altos (DANA) que se situó en el entorno del Golfo de Cádiz”, señala la Aemet.

Tras permanecer sobre el Golfo de Cádiz el día 14, comenzó a desplazarse hacia el Estrecho donde perdió intensidad, con un ciclo de vida de 48 horas. Pero sus restos se fueron desplazando por el norte de África hacia el Mediterráneo, incrementando de forma notable la inestabilidad atmosférica sobre esta región. De ahí las precipitaciones en Valencia y Murcia los días 16 y 17.

El desplazamiento de la nube de polvo puede verse en esta composición de tres imágenes del satélite Meteosat entre las 00.00 horas del día 14 de marzo y las 00.00 horas del 17 de marzo. La nubosidad oculta la presencia de polvo en gran parte del territorio peninsular.