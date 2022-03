Dulce amor por el pueblo

Loli Rodríguez González es una emprendedora rural que, un buen día hace cinco años, decidió poner en marcha en su casa del pueblo de El Pládano (Cangas del Narcea) un obrador donde elaborar algo que siempre le gustó: repostería. Y, además, hacerlo en su pueblo natal, del que nunca quiso irse y donde levantó una casa junto a su marido y formó un hogar con sus hijos. “Hice la rama de Auxiliar de Enfermería, profesión que nunca ejercí. Estuve trabajando diez años en una clínica dental hasta que, un día, decidí darle un cambio radical a mi vida. Siempre me gustó hacer postres y me encantaba la repostería, con lo que un día me dije: ‘¿Y por qué no me dedico yo a esto?’. Y a ello me puse”, explica. Recuerda que para ello contó con una ayuda Leader.

La idea de poner en marcha su obrador de repostería en su propia casa perseguía, además de ejercer una profesión que le gustaba, como ella afirma, “que nos quedásemos aquí y, si algún día alguno de mis hijos desea continuar con esto, lo continúe o bien contratar a alguien para ello”. Y prosigue: “Entonces decidí habilitar la zona del garaje y montar un horno artesano, que vino de Zamora, un horno de leña en el que trabajar con materias primas de calidad porque me gusta que los ingredientes sean buenos para hacer mi repostería artesanal. Mis ingredientes fundamentales son mantequilla, nata, huevos y azúcar, de este último pongo poco. Elaboro algunos productos tradicionales, pero también me gusta innovar, hacer cosas nuevas adaptadas a mi gusto. Creo que cuando uno disfruta haciendo lo que hace, se nota en el producto final”, afirma esta emprendedora enamorada de su trabajo y del pueblo en el que vive. Una de sus elaboraciones más conocidas, y que vende con el nombre de su empresa, Repostería Loli, son “las moalinas”, unas galletas que creó en honor a Moal cuando fue nombrado “Pueblo ejemplar” en 2018 y que tienen forma de bellota. Tiene un amplio repertorio de productos, además de las galletas citadas, y todos con una clientela que se lo demanda con frecuencia: galletas de almendra, de avellana, de mantequilla; roscos con zumo de naranja; cake de piña y coco, o de limón y nata, y unos brownies, por citar apenas algunas de las muchas y variadas elaboraciones que realiza en su obrador en El Pládano. “A mí el día me da para mucho. Yo lo hago todo: elaboro, empaqueto y distribuyo; gestiono mis pedidos, me ocupo de la casa; soy madre, esposa e hija, y con todo disfruto. Yo creo que, a la hora de vender, nada mejor que hacerlo tú misma porque le pones aún más amor, más empeño, más entusiasmo. Yo tengo productos míos a la venta tanto en Cangas del Narcea como en dos tiendas de Oviedo”, explica una repostera para quien estos cinco años al frente de su negocio han merecido la pena. “Cuando empiezas es difícil, empiezas de cero, no tienes cliente ninguno hasta que al final todo arranca y se pone en marcha. La gente te conoce, valora lo que haces, te busca en las ferias a las que vas, y repiten. Luego llegó la pandemia y, como le pasó a mucha gente, todo ello se frenó; pero, bueno, no queda otra que retomar y continuar. Yo en ello sigo”, explica Loli mientras termina de sacar unas galletas de un horno que es una joya y con el que no es nada fácil trabajar hasta que “te haces a él”, como ella misma explica. En opinión de esta canguesa, “sí se puede emprender en el medio rural y vivir en él, lo que tienes que tener es ganas de trabajar y de luchar por ello. Ya ves, yo no vivo en la ciudad, ni siquiera en Cangas del Narcea, vivo en este pueblín que tiene ya muy pocos vecinos y todos mayores, pero aquí sigo. No hay que olvidar además que la mujer es la que enraíza las familias en los pueblos. Creo que en una casa la mujer es el pilar”, señala.