“Quiero lograr un partido cohesionado, conectado con cada militante y con la FSA”

Ángel Ricardo Morales, diputado de la Junta General del Principado, se enfrentará el domingo a Antonio Trevín para liderar el PSOE de Llanes, que cuenta con unos 250 afiliados. Ambos optan a la Secretaría General de la agrupación que ahora lleva una gestora. Como buen deportista, está acostumbrado a la competición. Puede presumir en este campo de haber concluido pruebas como la Travesera.

–¿Qué le lleva a optar a la Secretaría General del PSOE llanisco?

–Lo hago tras una reflexión profunda, marcada por el cariño tan grande que le tengo a mi pueblo, a mi partido y también por el gran número de personas que me han trasladando su apoyo e interés por incorporarse a nuestro proyecto. Eso me ha hecho no tener dudas, porque son mi gente y porque el proyecto en común que tenemos pasa por que nosotros seamos la gente de las llaniscas y llaniscos.

–¿Qué opinión le merece el regreso a la política llanisca de Antonio Trevín?

–Lo veo con total normalidad. Es la voluntad de un militante y me parece positivo que se haga. Es una elección entre compañeros. Si es verdad que cuando dejó la alcaldía de Llanes en 2004 finalizaba el mandato de José María Aznar, empezaba el de José Luis Rodríguez Zapatero; el alcalde de Madrid era Alberto Ruiz Gallardón; el de Oviedo, Gabino de Lorenzo; el presidente de EEUU era Bill Clinton; el de Francia, Jacques Chirac; y el de Gran Bretaña, Tony Blair .

–Explíquese

–Siendo políticos enormemente destacados muchos de los que he nombrado, que siguen vivos y están en plena forma, me gustaría saber si las llaniscas y llaniscos imaginan que alguno de ellos quiera volver al mandato que tenía entonces como solución para los problemas de hoy en día. Deberíamos reflexionar sobre ello.

–¿Considera que Trevín está desfasado?

–No sé si es desfasado la palabra, pero sí que los ejemplos que acabo de mencionar se ven un poco extraños.

–Su oponente ha dicho que cuenta con más de un centenar de avales, ¿y usted?

–Los apoyos reales se verán el domingo. En estos procesos de agrupaciones locales no existen los avales. Cada uno debe valorar lo que significa ir pidiendo a los militantes y a las militantes algo que es innecesario. Solo manifiestan que estás de acuerdo en que esa persona se presente a las elecciones. Yo mismo, si me preguntasen si estoy de acuerdo en que Trevín se presente, diría que sí porque es la democracia interna del partido.

–¿Qué objetivos tiene para la Agrupación llanisca si gana?

–Conseguir una agrupación unida y cohesionada. Será el rasero por el que nos midan los vecinos y vecinas. Somos capaces de organizar nuestra casa y hacerlo bien. Queremos una agrupación conectada internamente con cada militante del partido, que sepan lo que estamos haciendo; con el propio partido, con la Federación Socialista Asturiana (FSA). Es un partido con una presencia institucional grande y eso debe favorecer a cada agrupación local con unas sinergias que hay que aprovechar. Y con la sociedad llanisca, con asociaciones y vecinos.

–La división de la agrupación local ha estado presente en los últimos tiempos y se ha cuestionado que hubiera una gestora al frente tanto tiempo.

–La gestora se puso en aplicación del reglamento del partido al verse obligado a dimitir por causas legales el secretario general. Luego, con la pandemia y con el proceso federal, hubo que seguir un orden lógico. Ante cualquier división, la gestora fue neutral. Se ha hablado de una división como herencia de los procesos que ha habido en el partido anteriormente y quiero negarlo tajantemente porque las elecciones han sido todas con sobre cerrado. Todos son compañeros y al día siguiente del proceso todos remamos en la misma dirección, y es lo que va a pasar en este proceso. Estoy seguro.

–Ha habido varias personas del PSOE llanisco imputadas y condenadas.

–Nuestro partido tiene un código ético bastante estricto que se ha cumplido a rajatabla. Ha hecho un esfuerzo enorme a todos los niveles para que estas situaciones no se puedan repetir en el futuro y mi equipo y yo estaremos trabajando para que no se puedan dar este tipo de situaciones.

"Nosotros somos un equipo que actuará como tal, no en función de un protagonista"

–¿Qué destacaría de su candidatura?

–La capacidad. Toda la gente joven y personas con experiencia que están en el equipo. Todos los componentes del grupo municipal, menos uno, están en mi candidatura, son personas que llevan años trabajando en condiciones dificilísimas, que han dado mucho por el partido. La candidatura está integrada por personas que actúan y van a actuar como un equipo y eso nos hace más fuertes de lo que pueda ser yo, de lo que pueda ser mi contrincante o de lo que pueda ser cualquiera. A mí me gusta el deporte y hay diferencia entre un equipo que actúa como tal y otro que está hecho en función de un solo protagonista.

–Antonio Trevín será candidato a la alcaldía si gana. ¿Usted también?

–A mí me gusta ir paso a paso. Los llaniscos valorarán positivamente si ven que actuamos paso a paso, que acabamos este proceso y somos capaces de organizar adecuadamente nuestra casa. Es a lo que me voy a dedicar. A mí me interesa más el futuro de mi partido que el mío propio.

–Se le identifica a usted como el candidato de la FSA, ¿qué piensa de esto?

–Todos somos FSA. Cualquier candidato que se presente es FSA. La Ejecutiva del partido se debe mantener y se mantiene neutral de una forma exquisita.

–¿Piensa en ser integrador con la otra candidatura si gana?

–Al día siguiente del proceso, para mí todos los militantes son iguales. Para mi equipo también. No es que seamos integradores, es que hacen falta las manos de todos. Si tengo el apoyo de los militantes, por convencimiento y por necesidad, cualquiera podrá colaborar. La integración es algo que tiene que ser total. Hace falta más gente que trabaje de la que hay disponible.

–¿Cuál es su opinión sobre el Gobierno local de Llanes?

–Si fuera purista y me fuera a las acepciones de “Gobierno” que recoge la Real Academia, no casaría ninguna con lo que hay en Llanes. No hay una estrategia como sí tiene el Gobierno de Asturias para el Principado. La única que han manifestado es su oposición al PSOE. Cualquier campo que analicemos en su gestión es muy deficitario. Vemos deficiencias grandes de los servicios básicos de competencia municipal exclusiva como la seguridad. Parece ser que hay días que por la noche no hay ningún policía municipal de servicio y eso no había pasado nunca; un presupuesto en Servicios Sociales que cada año va a menos... No me gusta ser catastrofista, pero me resulta difícil encontrar aspectos positivos.

–¿Cómo valora el Plan General de Ordenación (PGO) que se tramita?

–Con un gobierno que entró diciendo que el urbanismo era una gran prioridad para ellos, nos encontramos que 7 años después el Plan está en la casilla de salida. Eso ya lo dice todo sobre su eficacia como gestores. El Plan tiene que contar con varias cosas con las que no cuenta, como un grado importante de consenso. La política de este gobierno es dejar fuera a todos los que no son equipo de gobierno, como sectores económicos o fuerzas políticas. Se lo han comido y guisado ellos solos, y eso es un gravísimo error. Nosotros hemos insistido mucho en defender los derechos de los pequeños propietarios: muchas personas que han hecho un esfuerzo para dejar a sus hijos una parcela edificable para hacerle una casa y ahora no tienen claro qué va a pasar.

–¿Usted qué haría?

–Intentaríamos lograr un consenso. Respeto a los derechos, respeto a la economía local, ver de qué vive el concejo y buscar equilibrio entre conservación y progreso. Nosotros proponíamos lo contrario. Escuchar a los pueblos, pequeños propietarios, fuerzas políticas y lograr consenso con negociación y cesión por parte de todos para llegar a algo que sea bueno para el pueblo.

–¿Es escasa la edificabilidad que presenta el nuevo PGO?

–En el caso de los pequeños propietarios, es paradigmático. En el caso de la edificabilidad en su conjunto es un aspecto más técnico y tienes que hacer un planteamiento: ¿Qué Llanes quiero para el futuro?. En función de eso habrá sitios donde se podrá edificar más y en otros menos. En los objetivos que se verbalizan puedo estar de acuerdo. Hay que conservar a toda costa la esencia de Llanes, de los pueblos, de su paisaje. Hay que afinar bien el tiro para conservarlo de una manera que permita también progresar. La conservación máxima es la parálisis absoluta y eso lo hace cualquiera. Se necesita conservar progresando, una política urbanística sostenible y adecuada a las necesidades del pueblo .

–¿Qué hará si pierde?

–Soy un hombre de partido y en la actividad política estaré donde el partido considere que puedo ser más útil.